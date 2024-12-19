Dammsugare för professionella behov
Hållbar, ergonomisk och ultratyst: Kärcher T-klassen för professionella behov
Kärchers T-klass kombinerar ergonomisk design med äkta hållbarhet. De arbetar nästan ljudlöst och levererar utmärkta rengöringsresultat. Maskinerna är tillverkade av 45 procent återvunnen plast och produceras på ett resurssnålt sätt. Med enastående sugeffekt, ett omfattande tillbehörssortiment och en attraktiv pris-prestanda-balans uppfyller de högsta krav på effektivitet och kostnadseffektivitet. De modulära dammsugarna är hållbara och robusta tack vare sitt stabila chassi, slitstarka hölje, skyddande stötfångare och stora hjul. De kraftfulla Kärcher Battery Power+-batterierna med 36 volt säkerställer lång driftstid för de batteridrivna modellerna. Tack vare en ljudnivå på endast 52 dB(A) för de nätdrivna versionerna är de ultratysta maskinerna idealiska för användning i ljudkänsliga miljöer som hotell eller sjukhus.
T-klassen i korthet
T 10/1
- Behållarvolym (l): 10
- Behållarmaterial: plast (45% återvunnet material)
- Max. nominell effek (W): 500
- Luftflöde (l/s): 38
- Vakuum (mbar): 185
- Ljudtrycksnivå: (dB[A]) 52
- Parkeringsläge: ja
- Fogmunstycke: ja
- Avtagbar strömkabel: ja
- Strömkabelns längd (m): 12
- Kabelvinda: ja
- Vikt (kg): 6.6
T 15/1
- Behållarvolym (l): 15
- Behållarmaterial: plast (45% återvunnet material)
- Max. nominell effekt (W): 500
- Luftflöde (l/s): 38
- Vakuum (mbar): 185
- Ljudtrycksnivå (dB[A]): 52
- Parkeringsläge: ja
- Fogmunstycke: ja
- Avtagbar strömkabe: ja
- Strömkabelns längd (m): 12
- Kabelvinda: ja
- Vikt (kg): 6.9
T 10/1 Bp
- Batteridriven: 36 V
- Behållarvolym (l): 10
- Behållarmaterial: plast (45% återvunnet material)
- Max. nominell effek (W): 500
- Luftflöde (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 223
- Ljudtrycksnivå: (dB[A]) 59
- Drifttid med 7,5 Ah-batteri: max. 62 min
- eco!efficiency läge: ja
- Parkeringsläge: ja
- Fogmunstycke: ja
- Vikt (kg): 6.6
T 15/1 Bp
- Batteridriven: 36 V
- Behållarvolym (l): 15
- Behållarmaterial: plast (45% återvunnet material)
- Max. nominell effek (W): 500
- Luftflöde (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 223
- Ljudtrycksnivå: (dB[A]) 59
- Drifttid med 7,5 Ah-batteri: max. 62 min
- eco!efficiency läge: ja
- Parkeringsläge: ja
- Fogmunstycke: ja
- Vikt (kg): 7.1
T 10/1
T 10/1 Bp
Fördelar
Användning av återvunnet material
Hitta balansen: tillverkad av 45 procent återvunnet material. Redan under produktionen minskas maskinens energibehov avsevärt, och behovet av värdefulla råmaterial minimeras. Användningen av hållbara återvunna material sparar upp till 2,0 kilogram ny plast per enhet.
Ergonomisk design
Den ergonomiska och smala designen, det bekväma bärhandtaget och den låga vikten gör det enkelt att bära maskinerna nära kroppen. Den kompakta utformningen bidrar till en bättre arbetsmiljö, avlastar händer och rygg och förebygger hälsoproblem. Det ergonomiska handtaget underlättar dammsugningen och ligger skönt i handen.
Minskad energiförbrukning
Som en del av den nya T-klassen introducerar vi maskiner med sladd och minskad energiförbrukning (500 W istället för 700 W). För de batteridrivna modellerna förlängs drifttiden avsevärt i eco!efficiency-läge, samtidigt som ljudnivån minskas.
Ultra-tyst: nästintill ljudlös drift
De sladdanslutna varianterna i den nya T-klassen har en exceptionellt låg ljudnivå på endast 52 dB(A). Den låga ljudemissionen säkerställer ergonomiskt arbete och är idealisk för daglig rengöring, även i ljudkänsliga områden.
EC-motor (Bp-varianter)
Tack vare den elektroniskt styrda driften erbjuder denna teknik flera fördelar, såsom högre effektivitet och prestanda med lägre energiförbrukning. Detta leder till en avsevärt längre livslängd för dammsugaren.
HEPA-14 filter
HEPA-14-filtret (DIN EN 1822:2019) avlägsnar pålitligt partiklar och virus som SARS-CoV-2 från inomhusluften. Tack vare den höga filtrerings- och separationsgraden på 99,995 procent kan de högsta säkerhetsstandarderna garanteras.
Hållbarhet
Ett ansvarsfullt förhållningssätt till material: En ren framgång
Kärchers T-klass sätter en ny standard för hållbarhet genom att kombinera miljövänliga material med innovativ produktionsteknik. Maskinerna är tillverkade av 45 procent återvunnet material – en återvunnen plast från industriell produktion. Detta sparar upp till 2,0 kilogram ren plast per maskin under produktionen. Återvunnen plast är ett värdefullt material som hämtas från produktionsspill, avskärningar och överskott och återförs till kretsloppet. Mängden avfall som går till deponi minskar, naturresurser sparas och miljön skyddas. Materialet minskar energiförbrukningen vid produktionen och minimerar behovet av nya råvaror.
Även utsidan spelar roll: Maskinerna i T-klassen är inte bara hållbart producerade, utan också förpackade på ett miljövänligt sätt. Vi nöjer oss inte med halvgoda lösningar. Därför är vår förpackning tillverkad av 80 procent återvunnet kartongmaterial – utan plastbeläggning. Det innebär att kartongen kan återföras till kretsloppet för vidare pappersåtervinning med gott samvete. Med T-klassen visar vi hur teknologisk innovation och ekologiskt ansvar kan gå hand i hand genom hela produktions- och användningscykeln – hållbart, innovativt och med nya tankesätt.
Full fart framåt för miljön: Mindre CO₂ – mer kraft
Kärchers T-klass uppfyller de högsta kraven på hållbarhet och innovation. Maskinerna kombinerar miljövänliga material med energieffektiv rengöringsteknik och sparar stora mängder energi och CO₂ – särskilt under användning. Detta möjliggör ekonomisk rengöring med ett gott samvete. De batteridrivna Bp-modellerna erbjuder extra energisnål rengöring i eco!efficiency-läge, där energiförbrukningen minskas med cirka 1,46 kWh per 1000 m² rengjord yta. Det motsvarar energin för att brygga 18 koppar kaffe per timme.* Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 53 procent.
Minskad energiförbrukning innebär både mindre miljöpåverkan och ekonomiska besparingar. Med T-klassen erbjuder Kärcher en miljövänlig lösning för professionell rengöring som aktivt bidrar till att minska CO₂-utsläpp och bevara resurser – för en mer hållbar framtid.
*eco!efficiency-läge jämfört med standardläge. Energibesparing per timme cirka 0,42 kWh. Värden kan variera beroende på applikation och batterityp. Utsläpp beräknade baserat på energibehovet per kvadratmeter under användning (eco!efficiency jämfört med standard).
Upp till 69 % energikostnadsbesparingar per år
Beräkningsunderlag: Maskinanvändning i 4 timmar per dag, 260 dagar per år, med ett elpris (11/2024 i Tyskland) på 0,268 € per kWh.
Funktioner och specifikationer
Innovativ modulär design
En för alla: T-klassen imponerar med sin innovativa modulära design och säkerställer maximal flexibilitet. Den består av två sladdanslutna och två batteridrivna maskinvarianter med en behållarvolym på 10 eller 15 liter – perfekt anpassad till professionella användares specifika rengöringsbehov. Men det är inte allt: T-klassens modularitet sträcker sig bortom de individuella modellerna. Huvuden och behållare kan helt och flexibelt bytas ut och anpassas till olika arbetsuppgifter. Det modulära systemet gör det också möjligt att snabbt byta tillbehör vid behov, så att du alltid har rätt utrustning till hands. Tack vare den här sofistikerade modulära designen kan ett stort antal varianter implementeras på en och samma plattform.
Kvalitet utan kompromisser
Hållbar och kraftfull: den modulära T-klassen imponerar med ett tydligt budskap – den är miljövänlig och innovativ. Maskinerna är tillverkade av 45 procent återvunnet plastmaterial. Med denna serie fokuserar vi på verklig hållbarhet, enastående sugkraft och hållbarhet. Genom att använda återvunnet material minskar vi den energi som krävs för produktionen, bevarar värdefulla råmaterial och sparar upp till 2,0 kilo ny plast per maskin. Den återvunna plasten kommer från produktionsspill såsom avfall, överblivna bitar och överskott. Detta minskar avfall och sparar naturresurser. Kvaliteten på den robusta T-klassen erbjuder samma enastående egenskaper som ny plast.
Kompakt design, maximalt komfort
Ergonomi med enkelhet: den modulära T-klassen imponerar med sin slanka och ergonomiska design, som erbjuder många fördelar. Tack vare den särskilt kompakta designen är maskinerna enkla att förvara. Den ergonomiska designen gör även transporten enklare, eftersom maskinerna kan bäras bekvämt och nära kroppen. Detta minskar den fysiska belastningen och tröttheten. Tillbehör och alla funktioner är snabbt och enkelt åtkomliga tack vare den genomtänkta designen. Med T-klassen har du alltid allt du behöver för effektiv rengöring nära till hands.
Tyst rengöring på en ny nivå
Lyssna noga: den modulära T-klassen imponerar med sina ultra-tysta professionella dammsugare, med en ljudnivå på bara 52 dB(A), vilket gör dem betydligt tystare än tidigare modeller. De är särskilt tysta tack vare en effektiv motor samt ett specialgjort kapslings- och fästsystem. Detta möjliggör daglig rengöring i ljudkänsliga miljöer utan att störa pågående verksamhet. T-klassen är perfekt för användning i t.ex. kontor, offentliga byggnader, skolor, vårdhem, hotell och andra platser där låg ljudnivå är ett krav.
Enkel hantering och åtkomst
Allt till hands: Den innovativa designen på den nya T-klassen gör det möjligt att förvara tillbehör, som t.ex. fogmunstycke eller möbelmunstycke, direkt på sughuvudet beroende på modell. Tillbehören riskerar inte att försvinna under transporten eftersom de är integrerade på sughuvudet och alltid är lättåtkomliga. Det vikbara handtaget optimerar inte bara förvaringsutrymmet, utan gör också transporten mycket enklare. Den slanka designen gör det möjligt att transportera maskinen ergonomiskt och utan ansträngning. Med integrerade tillbehör och ett vikbart handtag sätter T-klassen nya standarder för enkel hantering och åtkomst för professionella dammsugare.
Hygienisk med HEPA-14-filter
Hälsoskydd i fokus: Beroende på modell är den nya T-klassen redan utrustad med ett kraftfullt HEPA-14-filter eller kan enkelt uppgraderas till HEPA-14. Denna filterteknologi har använts framgångsrikt under decennier. HEPA-14 filtren minskar effektivt spridningen av partiklar och mikroorganismer, som virus och bakterier, i luften. HEPA-14 är godkänt enligt DIN EN 1822:2019 och DIN EN 60335-2-69 och fångar pålitligt även de minsta partiklarna, som COVID-19-virus. T-klassen spelar därför en värdefull roll i att upprätthålla ren luft och skydda hälsan – för en säker och hygienisk arbetsmiljö för både städpersonal och kunder.
Effektiv kabelhantering
Effektiv kabelhantering: De sladdanslutna modellerna i T-klassen är utrustade med en praktisk, manuell kabelvinda för ökad bekvämlighet och effektivitet. Den 12 meter långa kabeln kan snabbt rullas upp, vilket gör det möjligt att arbeta utan avbrott och slippa onödigt trassel. Det utbytbara stickkontaktskablaget kan enkelt ersättas vid behov, vilket minimerar driftstopp och säkerställer en obruten städprocess. Den smarta kabelvindan sparar tid, ökar produktiviteten och anpassar sig smidigt till alla städuppgifter.
eco!efficiency
Längre batteritid och tyst drift: eco!efficiency-läget i T-klassen möjliggör en särskilt energisnål och tyst drift av batteridrivna modeller. Denna teknik är speciellt utvecklad för att maximera prestandan samtidigt som energiförbrukningen minimeras, vilket ger en längre batteritid. Med vårt uppladdningsbara Battery Power+ 36/75-batteri är det möjligt att städa i upp till 68 minuter på en enda laddning – perfekt för längre, oavbrutna användningsperioder. Dessutom minskar eco!efficiency-läget ljudnivån under drift, vilket gör att de professionella dammsugarna kan användas under dagen utan störande ljud.
Kraftfull batteriplattform
Kraftfull prestanda: De batteridrivna modellerna i T-klassen använder vår kraftfulla 36-volts batteriplattform, som säkerställer maximal effektivitet och långa driftstider. För optimal prestanda rekommenderar vi att använda våra uppladdningsbara Battery Power+-batterier:
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Batteritid (min):
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)