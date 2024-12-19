Dammsugare för professionella behov

Ett ansvarsfullt förhållningssätt till material: En ren framgång

Kärchers T-klass sätter en ny standard för hållbarhet genom att kombinera miljövänliga material med innovativ produktionsteknik. Maskinerna är tillverkade av 45 procent återvunnet material – en återvunnen plast från industriell produktion. Detta sparar upp till 2,0 kilogram ren plast per maskin under produktionen. Återvunnen plast är ett värdefullt material som hämtas från produktionsspill, avskärningar och överskott och återförs till kretsloppet. Mängden avfall som går till deponi minskar, naturresurser sparas och miljön skyddas. Materialet minskar energiförbrukningen vid produktionen och minimerar behovet av nya råvaror.

Även utsidan spelar roll: Maskinerna i T-klassen är inte bara hållbart producerade, utan också förpackade på ett miljövänligt sätt. Vi nöjer oss inte med halvgoda lösningar. Därför är vår förpackning tillverkad av 80 procent återvunnet kartongmaterial – utan plastbeläggning. Det innebär att kartongen kan återföras till kretsloppet för vidare pappersåtervinning med gott samvete. Med T-klassen visar vi hur teknologisk innovation och ekologiskt ansvar kan gå hand i hand genom hela produktions- och användningscykeln – hållbart, innovativt och med nya tankesätt.