Batteridrivna dammsugare

Batteridriven, ryggburen dammsugare BVL 3/1 Bp

Ergonomisk rengöring - enkel transport: Den ultralätta och kraftfulla batteridrivna ryggsburna dammsugaren BVL 3/1 Bp är din expert för rengöringsuppgifter i de minsta utrymmena. Tack vare innovativt EPP-material är det den första dammsugaren med en ryggsäcksvikt på endast 4,5 kilogram och är också särskilt robust och hållbar. Den har också ett bra pris-prestanda förhållande.

Oavsett om det gäller privata hushåll, hantverkare eller fastighetsförvaltare - den högt absorberande BVL 3/1 Bp med 3 liters behållarvolym övertygar särskilt för rengöringsarbete på trånga utrymmen. Detta gör punktrengöring och ex. trapprengöring till en barnlek. Den kraftfulla Kärcher Battery Power-batteriet säkerställer långa drifttider och den ergonomiska bärbara ramen garanterar att arbetet blir bekvämt. Alla viktiga funktioner styrs via kontrollpanelen på midjebältet - superenkelt och användarvänligt. Ett mycket effektivt HEPA 14-filter finns som tillval.

Ultralätt

Tack vare det nya EPP-materialet väger ryggdammsugaren endast 4,5 kg, vilket gör den särskilt ergonomisk och enkel att transportera.

Innovativ

EPP-materialet (expanderad polypropen) är extremt lätt, robust och hållbart. Det är också miljövänligt eftersom det är 100% återvinningsbart.

Ergonomisk

Deuter®-bärarramen garanterar högsta komfort, även vid arbete under långa perioder. Särskilt praktiskt: kontrollpanelen på höftbältet, där alla funktioner kan styras och kontrolleras. Dessutom kan sugslangen anslutas individuellt för både högerhänta och vänsterhänta användare.