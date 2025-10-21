Batteridrivna dammsugare
Med våra batteridrivna dammsugare har du allt du behöver. Prestanda och rengöringskvalitet på högsta nivå. Alla dessa maskiner har samma höga rengöringsprestanda som jämförbara, eldrivna dammsugare. Ingen elkabel – den är bara i vägen. Inga vägguttag som begränsar dig.
Batteridrivna dammsugare utan kompromisser
Kärchers batteridrivna dammsugare har allt: kraft och hög rengöringskvalitet. De matchar enkelt prestandan hos motsvarande nätdrivna grovdammsugare – med den stora fördelen att du slipper sladd. Inga kablar som är i vägen, inga fler moment med att koppla i och ur! Det sparar tid och ökar produktiviteten. De batteridrivna dammsugarna T 10/1 Bp och T 15/1 Bp har en drifttid på 31 minuter per laddning – och hela 66 minuter i eco!efficiency-läge. Ryggdammsugaren BVL 5/1 Bp är oslagbar där det är trångt om utrymme, till exempel i biografer, bussar, tåg och flygplan. Ultralätta BVL 3/1 Bp är den perfekta lösningen för punktstädning och trapphus – och passar även hushåll, hantverkare och fastighetsskötare. De sladdlösa och smidiga cyklondammsugarna LVS 1/1 Bp och LVS 1/2 Bp är idealiska för punktstädning inom professionella miljöer som hotell och lokalvård.
Fulladdad!
Du kommer att bli lika imponerad av det obegränsade sladdlösa arbetet som den fantastiska rörligheten och flexibiliteten, ökad produktivitet med mindre ansträngning och en rejäl tidsbesparing.
Full effekt utan sladd
Vår BV 5/1 Bp erbjuder marknadens bästa rengöringsprestanda tack vare det innovativa 36 V-batteriet. Och denna prestanda är helt i nivå med jämförbara, nätdrivna dammsugare. Det enda du behöver undvara är kabeln. Men du får så mycket mer i gengäld.
Varje detalj för din bekvämlighet
Med LVS 1/1 Bp och LVS 1/2 Bp får du full kontroll – du justerar enkelt sugstyrkan i tre nivåer beroende på behov. Du växlar snabbt mellan golvstädning och punktstädning på möbler och andra ytor – helt utan krångel. Och när det är dags att tömma behållaren gör du det snabbt, smidigt och hygieniskt – utan att komma i kontakt med smutsen.
Spara energi och tid
Med batteridrivna maskiner är den insparade energin bra för både miljön och maskinens drifttid. I driftläget eco!efficiency arbetar BV 5/1 Bp med avsevärt lägre energiförbrukning och har då mycket längre drifttider.
Fri och avslappnad är bättre
För alla personer, oavsett ålder eller yrkesskicklighet, är det ansträngande att ständigt böja sig ned för att dra ut eller ansluta nätkabelns stickkontakt under arbetet. Gör arbetet mindre ansträngande för dig själv och din personal.
Enastående kraftfullt – och glömskt
Vårt nya litiumjonbatteri BP 750 är otroligt kraftfullt och saknar ”minneseffekt”, vilket betyder att det inte kommer ihåg hur mycket det laddats. Du kan fortfarande se batterinivån på laddningsindikatorn.
eco!effektiv och tyst
Med eco!efficiency-läget sparar din Kärcher-maskin ännu mer energi och blir tystare genom en knapptryckning. Det effektiva konceptet möjliggör långa batteritider och tillåter till och med arbete i bullerkänsliga områden som ex. sjukhus och hotell.
Batteridriven, ryggburen dammsugare BVL 3/1 Bp
Ergonomisk rengöring - enkel transport: Den ultralätta och kraftfulla batteridrivna ryggsburna dammsugaren BVL 3/1 Bp är din expert för rengöringsuppgifter i de minsta utrymmena. Tack vare innovativt EPP-material är det den första dammsugaren med en ryggsäcksvikt på endast 4,5 kilogram och är också särskilt robust och hållbar. Den har också ett bra pris-prestanda förhållande.
Oavsett om det gäller privata hushåll, hantverkare eller fastighetsförvaltare - den högt absorberande BVL 3/1 Bp med 3 liters behållarvolym övertygar särskilt för rengöringsarbete på trånga utrymmen. Detta gör punktrengöring och ex. trapprengöring till en barnlek. Den kraftfulla Kärcher Battery Power-batteriet säkerställer långa drifttider och den ergonomiska bärbara ramen garanterar att arbetet blir bekvämt. Alla viktiga funktioner styrs via kontrollpanelen på midjebältet - superenkelt och användarvänligt. Ett mycket effektivt HEPA 14-filter finns som tillval.
Ultralätt
Tack vare det nya EPP-materialet väger ryggdammsugaren endast 4,5 kg, vilket gör den särskilt ergonomisk och enkel att transportera.
Innovativ
EPP-materialet (expanderad polypropen) är extremt lätt, robust och hållbart. Det är också miljövänligt eftersom det är 100% återvinningsbart.
Ergonomisk
Deuter®-bärarramen garanterar högsta komfort, även vid arbete under långa perioder. Särskilt praktiskt: kontrollpanelen på höftbältet, där alla funktioner kan styras och kontrolleras. Dessutom kan sugslangen anslutas individuellt för både högerhänta och vänsterhänta användare.
Batteridriven, ryggburen dammsugare BVL 5/1 Bp
BVL 5/1 Bp är en batteridriven, ryggburen dammsugare som ger dig största tänkbara rörlighet och flexibilitet i arbetet, eftersom du slipper kabeln. Den höga sugeffekten, fullt jämförbar med nätdrivna maskiner, ger BVL 5/1 Bp marknadens bästa rengöringsprestanda. Den patenterade, ergonomiska bärramen gör maskinen mycket bekväm att bära och enastående enkel att använda. Alla funktioner styrs via manöverpanelen på midjeselen. Med BV 5/1 Bp arbetar du mer avslappnat och sparar mycket tid. Och du sparar dessutom servicekostnader, eftersom inga kablar kan gå sönder på sladdlösa maskiner.
Nätdrivna maskiner når inte längre än kabeln räcker. Våra batteridrivna dammsugare kan tas med överallt. Det finns ingen kabel som måste rullas ut och in, släpas med och som kan fastna lite överallt. Du behöver inte leta efter vägguttag och hela tiden flytta stickkontakten. Utan kabel sparar du upp till 23 procent av din tid och får högre produktivitet. Gör arbetet enklare i utrymmen som är trånga eller har få eller inga vägguttag. Den ergonomiska bärramen ger dessutom en imponerande komfort som möjliggör långa arbetspass.
Batteridrivna grovdammsugare T 10/1 Bp och T 15/1 Bp
Robusta, kraftfulla och ergonomiskt utformade – T-serien med de batteridrivna grovdammsugarna T 10/1 Bp och T 15/1 Bp tillverkas hållbart med 45 % återvunnet material* och presterar i nivå med nätdrivna dammsugare.
Hotell- och restaurangbranschen, liksom butiker och städföretag, har stor nytta av den starka sugeffekten och den låga ljudnivån på endast 57 dB(A). Dammsugarna imponerar med sin höga rengöringskvalitet, slitstyrka och ett mycket konkurrenskraftigt pris–prestanda-förhållande. Tack vare de kraftfulla 36 V Kärcher Battery Power+-batterierna uppnås utmärkta städresultat – helt utan sladd.
De är kompakta, välbalanserade och smidiga att manövrera, med en behållarvolym på 10 eller 15 liter. Det fällbara bärhandtaget ger en ergonomisk transport nära kroppen. Med det integrerade tillbehörsfacket har du alltid tillgång till medföljande fogmunstycke. Ett mycket effektivt HEPA 14-filter finns som tillval beroende på vald modell. Observera att batteri och kompatibel snabbladdare beställs separat till denna version.
*Gäller alla plastdelar utom tillbehör.
Batteridrivna grovdammsugare LVS 1/1 Bp och LVS 1/2 Bp
De robusta batteridrivna grovdammsugarna LVS 1/1 Bp (18 V) och LVS 1/2 Bp (36 V) erbjuder utmärkt sugeffekt tack vare Kärchers cyklonfilterteknik. LVS 1/2 Bp är utrustad med ett aktivt golvmunstycke för djupgående rengöring. De sladdlösa och smidiga cyklondammsugarna är perfekta för punktstädning i professionella miljöer som hotell- och fastighetsstädning. Det integrerade och mycket effektiva HEPA 13-filtret säkerställer högsta hygienstandard i känsliga områden. Båda maskinerna är enkla att använda och sugkraften kan justeras i tre olika nivåer. Maskinerna kan snabbt förvandlas från golvdammsugare för alla typer av golv till handhållna dammsugare. Den praktiska behållaren kräver inga filterpåsar, vilket sparar kostnader och gör den mer hållbar.
Video
Batteridriven, ryggburen dammsugare BVL 5/1 Bp
Batteridriven handdammsugare HV 1/1 Bp
Batteridriven, ryggburen dammsugare BVL 3/1 Bp
Battery-powered dry vacuum cleaner LVS 1/2 Bp
Battery-powered dry vacuum cleaner LVS 1/1 Bp