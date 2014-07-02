Pumpautomater och bevattningspumpar
Kärchers pumpautomater och bevattningspumpar är idealiska för att förse hemmet och trädgården med brunnsvatten, grundvatten eller regnvatten.
HITTA DEN PERFEKTA PUMPEN
Alla våra pumpar imponerar med sin kraftfulla pumpkapacitet, energieffektiva förbrukning och användarvänliga drift. Vi har en mängd olika pumpar som passar just dina renegöringsutmaningar. Spana in alla våra pumpar nedan och hitta din favorit!
Hem & Trädgårdspumpar
Pumparna för hem och trädgård är extra smidiga, eftersom de slås på och av automatiskt beroende på hur mycket vatten som behövs. De är därför idealiska för användning både i trädgården och hemmet. De är perfekt anpassade för att tillhandahålla vatten för tvättmaskiner och toaletter, detta är möjligt när de ansluts till en cistern. Pumparnas konstanta arbetstryck gör dem även pålitliga för bevattning av trädgården.
Trädgårdspumpar
Om du bara behöver en pump för att vattna trädgården, är trädgårdspumparna den perfekta utgångspunkten. Med dessa kan du enkelt bevattna trädgården direkt från din regntunna, vilket besparar alla växtälskare besväret att bära runt på tunga vattenkannor. De högeffektiva pumparna gör det möjlgt att ansluta vattenspridare.
Hushållspumpar
Med bevisad Kärcher-kvalitet kan våra högpresterande hushållspumpar automatiskt transportera vatten från alternativa källor som brunnar och cisterner, vilket ger kostnadseffektivt återvunnet vatten för hushållsbruk i tvättmaskiner, toaletter och andra applikationer. Det som är extremt praktiskt är att hemmapumparna slås på och av automatiskt vid behov och har en integrerad tryckutjämningsbehållare.
Fatpumpar
Med den innovativa och batteridrivna fatpumpen med på-/ avknapp direkt på infästningen är det möjligt att använda regnvatten direkt från tunnan.
Cistern- och dränkbar tryckpump
Vattenkällor som cisterner, djupa brunnar och vattentankar kan nås tack vare de dränkbara tryckpumparna BP Deep Well i rostfritt stål. Pumparna installeras direkt i vattnet och skyddas av ett förfilter. Deras kompakta dimensioner och höga arbetstryck som uppnås med hjälp av flerstegshydraulik gör pumparna till den idealiska lösningen för smala, djupa brunnar. Utrustade med en tryckbrytare och extra lång strömkabel kan pumparna också användas för leverans av servicevatten till hushållet. BP Cistern-pumpen är utformad för användning i cisterner, fat eller breda brunnsschakt i trädgården. Den används primärt till att bevattna trädgården.
Tillbehör
Säker och med perfekt passform
Den vakuumsäkra spiralslangen för anslutning till Kärchers pumpar kan ingå i en sats eller skäras till i valfri längd för individuell anpassning.
De bästa anslutningarna
Kärchers adaptrar och anslutningar gör det möjligt att på ett enkelt och säkert sätt ansluta slangarna till respektive pump.
Optimalt skydd
Filter skyddar pumparna från smuts och blockeringar medan de säkerställer obegränsad prestanda. Kärcher erbjuder rätt filter för varje tillämpningsområde.
Perfekt utrustad
Rätt tillbehör, från torrkörningsskyddet till tryckutjämningsslangen, säkerställer smidig och pålitlig användning.