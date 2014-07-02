Pumpautomater och bevattningspumpar

Hem & Trädgårdspumpar

Pumparna för hem och trädgård är extra smidiga, eftersom de slås på och av automatiskt beroende på hur mycket vatten som behövs. De är därför idealiska för användning både i trädgården och hemmet. De är perfekt anpassade för att tillhandahålla vatten för tvättmaskiner och toaletter, detta är möjligt när de ansluts till en cistern. Pumparnas konstanta arbetstryck gör dem även pålitliga för bevattning av trädgården.