Svävande partiklar kan vara av olika slag: fina och hälsofarliga dammpartiklar, spån och sliprester. I många industrier är det mycket viktigt att kontinuerligt avlägsna det damm som uppstår vid bearbetning av metall, glas, sten, textilfibrer, jordbruksprodukter eller kemikalier. Lita på att våra industriella stoftavskiljare fångar upp även stora mängder svävande partiklar, vid kontinuerlig dygnet runt-drift på anslutna fleroperationsmaskiner eller påfyllningsanläggningar.