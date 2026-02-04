Industriella stoftavskiljare
Kontinuerlig uppsugning av suspenderade partiklar Den kontinuerliga uppsugningen direkt vid ursprungspunkten i processen, liksom från närområdet, utgör ett viktigt bidrag till personal- och processäkerheten. Våra industriella stoftavskiljare är till för användning i produktionen och passar för alla typer av damm och fint spån som uppstår under bearbetningsprocessen.
Industriella stoftavskiljare
Svävande partiklar kan vara av olika slag: fina och hälsofarliga dammpartiklar, spån och sliprester. I många industrier är det mycket viktigt att kontinuerligt avlägsna det damm som uppstår vid bearbetning av metall, glas, sten, textilfibrer, jordbruksprodukter eller kemikalier. Lita på att våra industriella stoftavskiljare fångar upp även stora mängder svävande partiklar, vid kontinuerlig dygnet runt-drift på anslutna fleroperationsmaskiner eller påfyllningsanläggningar.
Industriella stoftavskiljare Ex
Vi bygger våra explosionssäkra industriella stoftavskiljare strikt enligt Z22-direktivet för explosiva suspenderade och brandfarliga partiklar.