Industriella stoftavskiljare Ex

För explosiva material som svävar i luften Det ställer extremt höga krav på industriella stoftavskiljare att kontinuerligt samla upp svävande explosiva partiklar vid den punkt i processen där dessa uppstår. Våra stoftavskiljare och stoftavskiljare Ex är beprövade från många års kontinuerlig och stationär dygnet runt-användning inom många olika industrier, särskilt metall- och träbearbetning, fordon, kemi och läkemedel, livsmedelsindustrin, papperstillverkning, gummi- och plastbearbetningsindustrin liksom zon 22.