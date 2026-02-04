INDUSTRIELLA STOFTAVSKILJARE

Samla upp partiklar med Kärchers stoftavskiljare.

Svävande partiklar kan vara av olika slag: fina och hälsofarliga dammpartiklar, spån och sliprester. I många industrier är det mycket viktigt att kontinuerligt avlägsna det damm som uppstår vid bearbetning av metall, glas, sten, textilfibrer, jordbruksprodukter eller kemikalier. Samla upp svävande partiklar effektivt med Kärchers stoftavskiljare.