Referenser – i hela världen.

Greiwing Logistics/Tyskland

Som en av Europas ledande leverantörer erbjuder Greiwing kompletta skräddarsydda lösningar inom alla områden av silologistik.

Ultramoderna rengöringssystem för tankar och silor, och specialutbildad personal ger högsta standard när det gäller silo-rengöring.

Som medlem i DVTI (tyska sällskapet för interiör tankrengöring), ger Greiwing ut dokumentet ECD (European Cleaning Document). SQAS-godkännande garanterar hög standard på arbetssäkerhet, kvalitet och miljöskydd.

Den globala logistikleverantören från den westfaliska staden Greven öppnade 2012 ett offentligt rengöringssystem för silosläp på sin anläggning i Leipheim.

Med två rengöringsserier innehållande rengöringshuvuden, varmvattengenerering med HWE 4000 E, kemisk dosering och en torkanläggning är Kärcher-systemet konstruerat för interiör rengöring av silolastbilar. Här kan upp till 40 lastbilar per dag rengöras snabbt och effektivt.