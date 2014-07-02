HÖGTRYCKSTVÄTT UTAN UPPVÄRMNING

Högtryckstvättar utan uppvärmning, även kallade kallvattentvättar, ger en kalldusch för hårt sittande smuts. Den dagliga högtrycksrengöringen av maskiner, fordon och byggnader blir enkel med en högtryckstvätt från Kärcher. Med högt tryck och hög pumpeffekt avlägsnas hårt sittande smuts snabbt, även på stora ytor.