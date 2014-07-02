HÖGTRYCKSTVÄTT UTAN UPPVÄRMNING
Högtryckstvättar utan uppvärmning, även kallade kallvattentvättar, ger en kalldusch för hårt sittande smuts. Den dagliga högtrycksrengöringen av maskiner, fordon och byggnader blir enkel med en högtryckstvätt från Kärcher. Med högt tryck och hög pumpeffekt avlägsnas hårt sittande smuts snabbt, även på stora ytor.
Superklassen
På byggen, inom jordbruk och industri samt i kommunal verksamhet krävs extra kraft. Superklassens tryck, strömningshastighet och utrustning är perfekt avstämda för dessa förhållanden.
Mellanklassen
Rätt utrustning för långvarig och krävande användning: Högtryckstvättar utan uppvärmning i mellanklassen rengör maskiner, fordon och gårdar snabbt och tillförlitligt.
Kompaktklassen
Lätta och kraftfulla: dessa kompakta allroundmaskiner rengör innergårdar och verkstäder nästan på nolltid. De erbjuder imponerande tryck, strömningshastigheter och driftsäkerhet.
Expert class
!Robuste Bauweise, hochwertige Komponenten, lange Lebensdauer, zuverlässige Leistung, einfachste Bedienung: Hochdruckreiniger aus der Expertklasse konzentrieren sich gekonnt auf das Wesentliche und vereinen die Ansprüche von Profianwendern mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit eignen sie sich ideal für spontane Einsätze im Handwerk, auf Baustellen und in der Werkstatt.!
Portabel
Kärchers portabla högtryckstvättar utan uppvärmning är lätta och kompakta. Dessa maskiner är enkla att transportera och en perfekt mobil partner för alla användningsområden.
Specialklassen
Specialklassen från Kärcher är utrustad för enkel transport på besvärliga underlag och avlägsnar hårt sittande smuts på svåråtkomliga ställen.
Förbränningsmotor
Om det inte finns någon strömkälla i närheten garanterar högtryckstvättar med förbränningsmotor – som tillval kan de även drivas med biodiesel – högsta flexibilitet och självständighet.
Battery powered high-pressure cleaners
Ingen strömkabel, men full effekt! Den batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher levererar med professionell prestanda överallt där arbetet måste göras snabbt och effektivt.
HD-Trailer
Kraftfulla bensin- eller dieselmotorer och 1 000-liters vattentank garanterar minst en timmes arbete på högsta tryck för riktigt krävande rengöring. Perfekt för byggarbetsplatser, kommunal sektor eller professionell uthyrning. Maskinen kan konfigureras flexibelt, är extremt robust och mycket enkel att använda.
Hitta den rätta högtryckstvätten för dina professionella rengöringsutmaningar.
Maskinguiden för professionella högtryckstvättar
Tungt jobb? Låt oss göra det enklare! Kärchers professionella högtryckstvättar tar sig an en mängd olika uppgifter – snabbt och effektivt. Här hittar du både kall- och hetvattentvättar.
Hitta rätt maskin i ett nafs – med Kärchers professionella maskinguide
Det går snabbt att hitta rätt. På bara några klick visar vi dig exakt vilken professionell Kärcher-maskin som passar bäst för just din rengöringsuppgift.