HÖGTRYCKSTVÄTT UTAN UPPVÄRMNING

Högtryckstvättar utan uppvärmning, även kallade kallvattentvättar, ger en kalldusch för hårt sittande smuts. Den dagliga högtrycksrengöringen av maskiner, fordon och byggnader blir enkel med en högtryckstvätt från Kärcher. Med högt tryck och hög pumpeffekt avlägsnas hårt sittande smuts snabbt, även på stora ytor.

Kärcher Superklassen

Superklassen

På byggen, inom jordbruk och industri samt i kommunal verksamhet krävs extra kraft. Superklassens tryck, strömningshastighet och utrustning är perfekt avstämda för dessa förhållanden.

Kärcher Mellanklassen

Mellanklassen

Rätt utrustning för långvarig och krävande användning: Högtryckstvättar utan uppvärmning i mellanklassen rengör maskiner, fordon och gårdar snabbt och tillförlitligt.

Kärcher Kompaktklassen

Kompaktklassen

Lätta och kraftfulla: dessa kompakta allroundmaskiner rengör innergårdar och verkstäder nästan på nolltid. De erbjuder imponerande tryck, strömningshastigheter och driftsäkerhet.

Kärcher Expert class

Expert class

Kärcher Portabel

Portabel

Kärchers portabla högtryckstvättar utan uppvärmning är lätta och kompakta. Dessa maskiner är enkla att transportera och en perfekt mobil partner för alla användningsområden.

Kärcher Specialklassen

Specialklassen

Specialklassen från Kärcher är utrustad för enkel transport på besvärliga underlag och avlägsnar hårt sittande smuts på svåråtkomliga ställen.

Kärcher Förbränningsmotor

Förbränningsmotor

Om det inte finns någon strömkälla i närheten garanterar högtryckstvättar med förbränningsmotor – som tillval kan de även drivas med biodiesel – högsta flexibilitet och självständighet.

Kärcher Battery powered high-pressure cleaners

Battery powered high-pressure cleaners

Ingen strömkabel, men full effekt! Den batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher levererar med professionell prestanda överallt där arbetet måste göras snabbt och effektivt.

Kärcher HD-Trailer

HD-Trailer

Kraftfulla bensin- eller dieselmotorer och 1 000-liters vattentank garanterar minst en timmes arbete på högsta tryck för riktigt krävande rengöring. Perfekt för byggarbetsplatser, kommunal sektor eller professionell uthyrning. Maskinen kan konfigureras flexibelt, är extremt robust och mycket enkel att använda.

