Högtryckstvättar utan uppvärmning i superklassen

Högsta kvalitet - hållbar och robust.

Våra nya Classic-maskiner i Superklassen är utformade för att tåla de tuffaste förhållandena. Därför använde vi de bästa materialen och skapade en extremt hållbar design med en robust kolvaxelpump, en ny Classic-avtryckspistol och en tålig stålram.

Classic-maskinerna är också lätta att underhålla. Det innebär att maskinerna är redo att användas närhelst de behövs.