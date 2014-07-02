Högtryckstvättar utan uppvärmning i superklassen
Våra högtryckstvättar i superklassen används där kompromisslös maximal prestanda krävs. Med sin robusta och hållbara design är de perfekt utrustade för att ta bort även den mest envisa smutsen.
HD SUPERKLASS: AV PROFFS FÖR PROFFS
Superklassmaskinerna är riktiga superhjältar inom sitt område.
De är ergonomiska och innovativa och erbjuder innovation och kvalitet på högsta nivå och garanterar kompromisslös effektivitet med utmärkt användarvänlighet.
Ergonomisk superklass
Utmärkt ergonomi för daglig användning: våra nya högtryckstvättar i superklassen kombinerar alla innovationer och gör arbetet enklare och rengöringsprocessen ännu effektivare.
Maskinerna är också utrustade med den ergonomiska EASY!Force Advanced spolhandtag, en 1050 mm lans och servostyrning. Många praktiska förvaringsmöjligheter av tillbehören som te.x. påsfickan eller den justerbara kroken.
Toppmodellen i sortimentet
Endast de bästa materialen är tillräckligt bra för att uppfylla de högsta kraven. Det är därför högtryckstvättarna i superklassen är utrustade med keramiska kolvar, mässingscylinderhuvud samt långsamt rinnande vatten- och luftkylda motorer. Den nya Ultra Guard-slangen sätter också nya standarder när det gäller motståndskraft. Pumpens effektivitet har också ökat jämfört med föregående modell, varvid en tryckökning på upp till 15 procent vid munstycket uppnås.
Enastående mobilitet
Superklassens kallvattentvättar imponerar med sin extremt kompakta design och det upprättstående konceptet – en speciell funktion i denna prestandaklass. Tack vare integrerade handtag kan maskinen enkelt och praktiskt transporteras eller lastas med en kran och kan därför användas överallt. Inställningstiden kan också minskas med över 50 procent med den automatiska slangvindan. Detta sparar tid och gör maskinen redo att användas på några sekunder. Maskinen har också många förvaringsalternativ för tillbehör.
Enkel att använda
Våra nya högtryckstvättar för kallt vatten är de mest kraftfulla inom sitt område och lätta att underhålla. De innovativa och robusta högtryckstvättarna erbjuder maximal användarvänlighet. I praktiken imponerar de med optimal ergonomi, enkel användning, en oljepåfyllningsnivåindikator, en oljeavrinningskanal, ett vattenfilter som är lätt att rengöra, en svängbar pump och en modulär design.
Innovation på högsta nivå
De nya högtryckstvättarna i superklassen är fulla av innovationer. Det nyutvecklade roterande munstycket Vibrasoft minskar vibrationer och buller med upp till 30 procent. En automatisk slangvinda med en 20 meter högtrycksslang gör rengöringsprocessen enklare och snabbare. Den kan även användas under högt tryck vid en lutning på upp till 45°.
Äkta hållbarhet
Hållbarhet spelar en viktig roll, särskilt när det gäller städning. Våra högtryckstvättar är tillverkade av högkvalitativa material i en CO2-neutralfabrik i Tyskland, är robusta och tål de tuffaste förhållandena. De fungerar tillförlitligt med lång livslängd och är lätta att underhålla: ett munstyckstryck som är upp till 15 procent kraftfullare än den tidigare modellen garanterar också ännu högre effektivitet.
Stationära högtryckstvättar i Classic-serien: besegrar även den tuffaste smutsen
De robusta maskinerna i Classic-serien är äkta allroundmaskiner.
Robusta och pålitliga, de kombinerar det bästa av båda världarna i en enda maskin. En prisvärd men kraftfull högtryckstvätt med de vanliga höga kvalitetsstandarderna från Kärcher.
Högsta kvalitet - hållbar och robust.
Våra nya Classic-maskiner i Superklassen är utformade för att tåla de tuffaste förhållandena. Därför använde vi de bästa materialen och skapade en extremt hållbar design med en robust kolvaxelpump, en ny Classic-avtryckspistol och en tålig stålram.
Classic-maskinerna är också lätta att underhålla. Det innebär att maskinerna är redo att användas närhelst de behövs.
Kraftfull prestanda och användarvänlighet
De nya högtryckstvättarna i Classic-serien erbjuder tillräcklig kraft för alla tillämpningar. Med ett arbetstryck på upp till 250 bar och en vattenflödeshastighet på upp till 1700 liter per timme har även den mest envisa smutsen ingen chans. Maskinerna är också enkla och praktiska att använda tack vare tydliga och lättåtkomliga driftselement.
Exceptionell prestanda
Dom stationära Classic-maskinerna i Superklassen är extremt uthålliga och robusta maskiner, som fokuserar på de väsentliga och grundläggande behoven i rengöringsprocessen. Du drar nytta av en särskilt bra pris-prestanda-förhållande med den vanliga höga Kärcher-kvaliteten och maximal prestanda.
Konstruerade för Tuffa Förhållanden
Hållbarhet spelar en viktig roll, särskilt inom rengöring. Classic-seriens högtryckstvättar är tillverkade av högkvalitativa material, är robusta och tål dom tuffaste förhållandena. Även under hårda förhållanden erbjuder de en lång livslängd och är enkla att underhålla.
Machine class
Mobilitet
Super class Classic
Måttlig
Super class
Frekvent
Machine class
Ergonomi
Super class Classic
Mindre viktigt
Super class
Viktigt
Machine class
Utrustning
Super class Classic
Kraftfull kolvaxelpump
Robust stålram
EASY!Lock
Super class
Automatisk slangvinda
Kompakt, stående design
Robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar