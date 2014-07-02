Högtryckstvättar utan uppvärmning i superklassen

Våra högtryckstvättar i superklassen används där kompromisslös maximal prestanda krävs. Med sin robusta och hållbara design är de perfekt utrustade för att ta bort även den mest envisa smutsen.

Banner-HD-S_Desktop_SE.jpg
0 produkter

Råd, service och försäljning

Återförsäljarsökning: Hitta din närmaste återförsäljare och serviceverkstad för Kärchers professionella produkter.

Kontakta Kärcher: Använd vårt kontaktformulär.

Professionellt nyhetsbrev: Om du vill bli informerad om produktinnovationer och erbjudanden från Kärcher i framtiden, registrera dig nu till vårt nyhetsbrev.

HD SUPERKLASS: AV PROFFS FÖR PROFFS

Superklassmaskinerna är riktiga superhjältar inom sitt område.

De är ergonomiska och innovativa och erbjuder innovation och kvalitet på högsta nivå och garanterar kompromisslös effektivitet med utmärkt användarvänlighet.

icon_arrow

Ergonomisk superklass

Utmärkt ergonomi för daglig användning: våra nya högtryckstvättar i superklassen kombinerar alla innovationer och gör arbetet enklare och rengöringsprocessen ännu effektivare.
Maskinerna är också utrustade med den ergonomiska EASY!Force Advanced spolhandtag, en 1050 mm lans och servostyrning. Många praktiska förvaringsmöjligheter av tillbehören som te.x. påsfickan eller den justerbara kroken.

HD Super Class

Toppmodellen i sortimentet

Endast de bästa materialen är tillräckligt bra för att uppfylla de högsta kraven. Det är därför högtryckstvättarna i superklassen är utrustade med keramiska kolvar, mässingscylinderhuvud samt långsamt rinnande vatten- och luftkylda motorer. Den nya Ultra Guard-slangen sätter också nya standarder när det gäller motståndskraft. Pumpens effektivitet har också ökat jämfört med föregående modell, varvid en tryckökning på upp till 15 procent vid munstycket uppnås.

Cold water high pressure cleaner super class

Enastående mobilitet

Superklassens kallvattentvättar imponerar med sin extremt kompakta design och det upprättstående konceptet – en speciell funktion i denna prestandaklass. Tack vare integrerade handtag kan maskinen enkelt och praktiskt transporteras eller lastas med en kran och kan därför användas överallt. Inställningstiden kan också minskas med över 50 procent med den automatiska slangvindan. Detta sparar tid och gör maskinen redo att användas på några sekunder. Maskinen har också många förvaringsalternativ för tillbehör.

Cold water high pressure cleaner super class

Enkel att använda

Våra nya högtryckstvättar för kallt vatten är de mest kraftfulla inom sitt område och lätta att underhålla. De innovativa och robusta högtryckstvättarna erbjuder maximal användarvänlighet. I praktiken imponerar de med optimal ergonomi, enkel användning, en oljepåfyllningsnivåindikator, en oljeavrinningskanal, ett vattenfilter som är lätt att rengöra, en svängbar pump och en modulär design.

Cold water high pressure cleaner super class

Innovation på högsta nivå

De nya högtryckstvättarna i superklassen är fulla av innovationer. Det nyutvecklade roterande munstycket Vibrasoft minskar vibrationer och buller med upp till 30 procent. En automatisk slangvinda med en 20 meter högtrycksslang gör rengöringsprocessen enklare och snabbare. Den kan även användas under högt tryck vid en lutning på upp till 45°.

Cold water high pressure cleaner super class

Äkta hållbarhet

Hållbarhet spelar en viktig roll, särskilt när det gäller städning. Våra högtryckstvättar är tillverkade av högkvalitativa material i en CO2-neutralfabrik i Tyskland, är robusta och tål de tuffaste förhållandena. De fungerar tillförlitligt med lång livslängd och är lätta att underhålla: ett munstyckstryck som är upp till 15 procent kraftfullare än den tidigare modellen garanterar också ännu högre effektivitet.

Cold water high pressure cleaner super class

Stationära högtryckstvättar i Classic-serien: besegrar även den tuffaste smutsen

De robusta maskinerna i Classic-serien är äkta allroundmaskiner.

Robusta och pålitliga, de kombinerar det bästa av båda världarna i en enda maskin. En prisvärd men kraftfull högtryckstvätt med de vanliga höga kvalitetsstandarderna från Kärcher.

Högsta kvalitet - hållbar och robust.

Våra nya Classic-maskiner i Superklassen är utformade för att tåla de tuffaste förhållandena. Därför använde vi de bästa materialen och skapade en extremt hållbar design med en robust kolvaxelpump, en ny Classic-avtryckspistol och en tålig stålram.

Classic-maskinerna är också lätta att underhålla. Det innebär att maskinerna är redo att användas närhelst de behövs.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Kraftfull prestanda och användarvänlighet

De nya högtryckstvättarna i Classic-serien erbjuder tillräcklig kraft för alla tillämpningar. Med ett arbetstryck på upp till 250 bar och en vattenflödeshastighet på upp till 1700 liter per timme har även den mest envisa smutsen ingen chans. Maskinerna är också enkla och praktiska att använda tack vare tydliga och lättåtkomliga driftselement.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Exceptionell prestanda

Dom stationära Classic-maskinerna i Superklassen är extremt uthålliga och robusta maskiner, som fokuserar på de väsentliga och grundläggande behoven i rengöringsprocessen. Du drar nytta av en särskilt bra pris-prestanda-förhållande med den vanliga höga Kärcher-kvaliteten och maximal prestanda.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Konstruerade för Tuffa Förhållanden

Hållbarhet spelar en viktig roll, särskilt inom rengöring. Classic-seriens högtryckstvättar är tillverkade av högkvalitativa material, är robusta och tål dom tuffaste förhållandena. Även under hårda förhållanden erbjuder de en lång livslängd och är enkla att underhålla.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Machine class

Mobilitet

Super class Classic

Måttlig

Super class

Frekvent

Machine class

Ergonomi

Super class Classic

Mindre viktigt

Super class

Viktigt

Machine class

Utrustning

Super class Classic

Kraftfull kolvaxelpump
Robust stålram
EASY!Lock

Super class

Automatisk slangvinda
Kompakt, stående design
Robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar

Machine class

Super class Classic

Super class