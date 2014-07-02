ULTRAHÖGTRYCKSTVÄTT HD 9/50 GE CAGE
Praktisk och bekväm: Spolrörshållaren och den integrerade slangupphängningen ser till att tillbehöret är klart för användning vid maskinen. Timräknaren visar alltid pumpens exakta drifttid. Säker förvaring: Tillbehör och verktyg förvaras i en skyddad box. Lätt att flytta: Vagnkonceptet gör att maskinen enkelt kan transporteras även till områden som är svåra att nå. Pålitlig och säker: Kärchers högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck. Torrkörningsskyddet som finns som tillval skyddar både maskinen och användaren.
Egenskaper och fördelar
Spolhandtag för industriellt bruk
- Robust och hållbar: Kärchers nya spolhandtag för industriellt bruk är särskilt avsett för krävande användning.
Hastighetsreglering
- Varvtalen minskas automatiskt i standby-läge. Detta skyddar motorn och sparar energi.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 900
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Bränsle
|Bensin
|Motorfabrikat
|Honda
|Motortyp
|GX 690
|Motoreffekt (kW)
|16
|Pump typ
|Kärchers högpresterande vevaxelpump
|Vikt utan tillbehör (kg)
|122
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|150
|Mått (L × B × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Följande ingår
- Spolhandtag: Spolhandtag för industriellt bruk
- Spolrör i rostfritt stål: 700 mm
- Flatstrålemunstycke
Standardutrustning
- Elstart
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Kraftig
- Säkerhetsventil
- Timräknare