ULTRAHÖGTRYCKSTVÄTT HD 9/50 GE CAGE

Praktisk och bekväm: Spolrörshållaren och den integrerade slangupphängningen ser till att tillbehöret är klart för användning vid maskinen. Timräknaren visar alltid pumpens exakta drifttid. Säker förvaring: Tillbehör och verktyg förvaras i en skyddad box. Lätt att flytta: Vagnkonceptet gör att maskinen enkelt kan transporteras även till områden som är svåra att nå. Pålitlig och säker: Kärchers högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck. Torrkörningsskyddet som finns som tillval skyddar både maskinen och användaren.

Egenskaper och fördelar
Spolhandtag för industriellt bruk
  • Robust och hållbar: Kärchers nya spolhandtag för industriellt bruk är särskilt avsett för krävande användning.
Hastighetsreglering
  • Varvtalen minskas automatiskt i standby-läge. Detta skyddar motorn och sparar energi.
Specifikationer

Tekniska data

Arbetstryck (bar/MPa) 150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
Flödeshastighet (l/h) 500 - 900
Inloppstemperatur (°C) Max. 60
Bränsle Bensin
Motorfabrikat Honda
Motortyp GX 690
Motoreffekt (kW) 16
Pump typ Kärchers högpresterande vevaxelpump
Vikt utan tillbehör (kg) 122
Vikt (med tillbehör) (kg) 150
Mått (L × B × H) (mm) 930 x 800 x 920

Följande ingår

  • Spolhandtag: Spolhandtag för industriellt bruk
  • Spolrör i rostfritt stål: 700 mm
  • Flatstrålemunstycke

Standardutrustning

  • Elstart
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Kraftig
  • Säkerhetsventil
  • Timräknare
