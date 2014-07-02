ULTRAHÖGTRYCKSTVÄTT HD 9/50-4

Praktisk och bekväm: Spolrörshållaren och den integrerade slangupphängningen ser till att tillbehöret är klart för användning vid maskinen. Timräknaren visar alltid pumpens exakta drifttid. Säker förvaring: Tillbehör och verktyg förvaras i en skyddad box. Lätt att flytta: Vagnkonceptet gör att maskinen enkelt kan transporteras även till områden som är svåra att nå. Pålitlig och säker: Kärchers högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck. Torrkörningsskyddet som finns som tillval skyddar både maskinen och användaren.

Egenskaper och fördelar
Högpresterande vevaxelpump
  • Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.
Säker förvaring
  • Tillbehör och verktyg förvaras i ett skyddat förvaringsutrymme. Detta innebär att allting alltid ligger på rätt plats.
Specifikationer

Tekniska data

Arbetstryck (bar/MPa) 150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
Flödeshastighet (l/h) 500 - 900
Inloppstemperatur (°C) Max. 60
Bränsle Elektrisk
Motoreffekt (kW) 15
Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pump typ Kärchers högpresterande vevaxelpump
Vikt utan tillbehör (kg) 150
Vikt (med tillbehör) (kg) 195
Mått (L × B × H) (mm) 930 x 800 x 920

Följande ingår

  • Spolhandtag: Spolhandtag för industriellt bruk
  • Spolrör i rostfritt stål: 700 mm
  • Flatstrålemunstycke

Standardutrustning

  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Kraftig
  • Säkerhetsventil
  • Timräknare
