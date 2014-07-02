ULTRAHÖGTRYCKSTVÄTT HD 9/50-4
Praktisk och bekväm: Spolrörshållaren och den integrerade slangupphängningen ser till att tillbehöret är klart för användning vid maskinen. Timräknaren visar alltid pumpens exakta drifttid. Säker förvaring: Tillbehör och verktyg förvaras i en skyddad box. Lätt att flytta: Vagnkonceptet gör att maskinen enkelt kan transporteras även till områden som är svåra att nå. Pålitlig och säker: Kärchers högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck. Torrkörningsskyddet som finns som tillval skyddar både maskinen och användaren.
Egenskaper och fördelar
Högpresterande vevaxelpump
- Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.
Säker förvaring
- Tillbehör och verktyg förvaras i ett skyddat förvaringsutrymme. Detta innebär att allting alltid ligger på rätt plats.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 900
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 60
|Bränsle
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|15
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pump typ
|Kärchers högpresterande vevaxelpump
|Vikt utan tillbehör (kg)
|150
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|195
|Mått (L × B × H) (mm)
|930 x 800 x 920
Följande ingår
- Spolhandtag: Spolhandtag för industriellt bruk
- Spolrör i rostfritt stål: 700 mm
- Flatstrålemunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Kraftig
- Säkerhetsventil
- Timräknare