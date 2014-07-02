Ultrahögtryckstvätt
Ultrahögtryckssystem När rengöringskapaciteten hos konventionella högtryckstvättar inte räcker till kommer Kärchers ultrahögtryckstvättar in i bilden. Med varmt eller kallt vatten och ett tryck på 500 bar avlägsnar de mycket hårt sittande smuts och beläggningar utan rengöringsmedel.
Kallvattens cage maskiner
Den robusta burkonstruktionen skyddar hela maskinen och gör att den kan lastas säkert med kran. Vagnkonceptet för enkel transport och många andra detaljer gör dessa maskiner till det självklara valet för professionella användare. Och det gäller både den bensindrivna och den elektriska versionen.
UHP Kompaktklassen
Maskinerna i klassen UHP Compact är instegklassen för UHP. Hög effekt och en kompakt utformning ger maximal flexibilitet för en rad tillämpningsområden.
Välj rätt professionell högtryckstvätt för dina behov.
Vår omfattande expertguide ger dig all nödvändig information för att välja din professionella högtryckstvätt. Vi hjälper dig att navigera bland olika modeller och få insikt i allt du behöver veta för att ta rätt beslut.