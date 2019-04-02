Rengöring inom jordbruket

Den högsta nivån av renlighet och hygien inom jordbruket ökar den ekonomiska avkastningen och hjälper till att upprätthålla värdet genom att bryta infektionskedjor, öka maskinanvändningen på gården och minska underhållskostnaderna. Välskötta maskiner fungerar tillförlitligt och transporterar inte bakterier från en plats till en annan. Hygien i ladugårdar förbättrar djurhållningen och minskar hälsorisker. Människor som arbetar på gården tjänar också på att städa inom jordbruket genom att ha rena arbetsförhållanden.