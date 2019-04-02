Rengöring inom jordbruket

Den högsta nivån av renlighet och hygien inom jordbruket ökar den ekonomiska avkastningen och hjälper till att upprätthålla värdet genom att bryta infektionskedjor, öka maskinanvändningen på gården och minska underhållskostnaderna. Välskötta maskiner fungerar tillförlitligt och transporterar inte bakterier från en plats till en annan. Hygien i ladugårdar förbättrar djurhållningen och minskar hälsorisker. Människor som arbetar på gården tjänar också på att städa inom jordbruket genom att ha rena arbetsförhållanden.

Reinigungsgeräte für die Landwirrtschaft

Rengöringslösningar för alla branscher

Högsta möjliga renlighet och hygien ger bättre avkastning. En hög hygiennivå i t.ex. stallar förbättrar djurens prestationer samtidigt som hälsoriskerna och medicineringskostnaderna minskar. Större renlighet i byggnader och på maskiner bryter infektionskedjor, förbättrar utrustningens tillgänglighet, håller underhållskostnaderna nere och skyddar investeringarnas värde. Även människorna som arbetar på gården drar nytta av bättre och sundare arbetsförhållanden.

Användningsområden

Uppfödning av smågris och slaktsvin

 

Fjäderfän

 

Mjölkkor och köttproduktion

 

Speciell rengöring

 

Hästskötsel

Förhindra farliga djursjukdomar

Andra lantbrukssektorer

Fischzucht

Fiskodling

Fisk kan inte odlas framgångsrikt utan hög biosäkerhet. Vid uppfödning eller transport av ungfisk – eller bearbetning av fullt utvuxen fisk – är låg mikrobnivå i fiskodlingen och det akvatiska systemet en förutsättning för långsiktig avkastning och en lönsam verksamhet.

Forstwirtschaft

Skogsbruk

Maskiner och utrustning som används inom skogsbruket utsätts för extrema påfrestningar och belastningar varje dag. Vårt produktsortiment fokuserar på den grundliga rengöring och vård som maskinerna behöver för att bevara sin tillgänglighet och sitt värde samt för att t.ex. säkerställa skonsam avbarkning av trädstammar för enklare trätorkning.

Produkter som lämpar sig för ditt användningsområde

Kärcher: High-pressure cleaners

Högtryckstvättar

Kärcher: Grovdammsugare

Grovdammsugare

Kärcher: Sopmaskiner

Sopmaskiner

Kärcher: Redskapsbärare

Redskapsbärare

Kärcher: Redskap för utomhusbruk - Batteriplattform för proffs

Redskap för utomhusbruk - Batteriplattform för proffs