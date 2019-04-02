Rengöring inom jordbruket
Den högsta nivån av renlighet och hygien inom jordbruket ökar den ekonomiska avkastningen och hjälper till att upprätthålla värdet genom att bryta infektionskedjor, öka maskinanvändningen på gården och minska underhållskostnaderna. Välskötta maskiner fungerar tillförlitligt och transporterar inte bakterier från en plats till en annan. Hygien i ladugårdar förbättrar djurhållningen och minskar hälsorisker. Människor som arbetar på gården tjänar också på att städa inom jordbruket genom att ha rena arbetsförhållanden.
Rengöringslösningar för alla branscher
Högsta möjliga renlighet och hygien ger bättre avkastning. En hög hygiennivå i t.ex. stallar förbättrar djurens prestationer samtidigt som hälsoriskerna och medicineringskostnaderna minskar. Större renlighet i byggnader och på maskiner bryter infektionskedjor, förbättrar utrustningens tillgänglighet, håller underhållskostnaderna nere och skyddar investeringarnas värde. Även människorna som arbetar på gården drar nytta av bättre och sundare arbetsförhållanden.
Användningsområden
Andra lantbrukssektorer
Fiskodling
Fisk kan inte odlas framgångsrikt utan hög biosäkerhet. Vid uppfödning eller transport av ungfisk – eller bearbetning av fullt utvuxen fisk – är låg mikrobnivå i fiskodlingen och det akvatiska systemet en förutsättning för långsiktig avkastning och en lönsam verksamhet.
Skogsbruk
Maskiner och utrustning som används inom skogsbruket utsätts för extrema påfrestningar och belastningar varje dag. Vårt produktsortiment fokuserar på den grundliga rengöring och vård som maskinerna behöver för att bevara sin tillgänglighet och sitt värde samt för att t.ex. säkerställa skonsam avbarkning av trädstammar för enklare trätorkning.