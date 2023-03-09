Förhindra farliga djursjukdomar genom hygienisk rengöring
Felfri hygien är en grundläggande del av god biosäkerhet på en gård, och det är en avgörande förutsättning för att effektivt skydda boskap mot anmälningspliktiga djursjukdomar som afrikansk svinpest eller fågelinfluensa. Professionell rengöringsutrustning och systematiska rutiner hjälper boskapsuppfödare att upprätthålla höga renlighetsstandarder och minska sannolikheten för att sjukdomar bryter ut.
Dödliga epizootier
Djursjukdomar överförs vanligtvis direkt via djurbärare eller indirekt genom transport eller foder. De kan få förödande ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser för djur och människor. Ett sjukdomsutbrott kan äventyra boskapens överlevnad, och i vissa fall kan sjukdomen även överföras till människor. Genom korrekt rengöring på en gård kan bönderna spela en viktig roll för att skydda sina boskap och förhindra spridning av sjukdomar.
Allvarliga virusinfektioner hos djur är ofta dödliga – till exempel afrikansk svinpest, som påverkar både vildsvin och tamgrisar. Fågelinfluensa är också mycket smittsam och vanligtvis dödlig. När den väl har brutit ut, måste alla djur slaktas och detta innebär även motsvarande ekonomiska förluster. På grund av den höga mutationshastigheten och bristen på vaccin som kan användas i praktiken är risken för att viruset sprider sig till människor också ständigt närvarande. Mul- och klövsjuka är en av världens mest ekonomiskt förödande djursjukdomar. Denna mycket smittsamma infektionssjukdom drabbar främst nötkreatur, grisar, får och getter. De ekonomiska skador som orsakas av mul- och klövsjuka kan vara förödande, och därför är det viktigt att förebygga detta på ett effektivt sätt. Alla ovanstående sjukdomar är anmälningspliktiga djursjukdomar.
Nyckeln till att förebygga djursjukdomar: Biosäkerhet
När en epizootisk sjukdom bryter ut blir konsekvenserna allvarliga. Därför bör djuruppfödare fokusera på förebyggande åtgärder. Nyckeln till detta är biosäkerhet – en uppgift som inkluderar allt från planering av driftsanläggningar och anställdas uppförande till noggrann rengöring med lämplig utrustning.
För att framgångsrikt förhindra utbrott av djursjukdomar är det första man bör göra att kontrollera hur gården är organiserad. Exempel på frågor man bör ställa är vem har tillgång till lokaler och lador, var får fordon köra, stanna och lasta eller lossa, var och hur lagras foder och driftsmaterial? Hur upprätthålls god hygien? Använder du skriftliga planer och instruktioner? Utnyttjar du arbetsledarövervakning? Kontrollerar du staket, dörrar och grindar eller använder du kameror och säkerhetspersonal? Här är några startpunkter för att säkerställa att dina hygienregler följs.
Hygienåtgärder på en gård måste inspekteras. Detta beror på att en hög nivå av biosäkerhet kräver korrekt rengöring och desinfektion av lador, samt all utrustning och alla maskiner som kommer i kontakt med djur. Rengöring kan behöva utföras i ladorna och tillhörande rum, till exempel genom att separera dem i strikta “smutsiga” och ”rena” zoner.
Det sista steget är att dokumentera alla dina åtgärder, eftersom detta gör arbetet transparent och spårbart. Det ger också en översikt, vilket bidrar till att hålla rengöringsåtgärderna hanterbara – även med höga biosäkerhetsstandarder – och därför säkerställs bästa möjliga skydd av gårdens djur.