Förhindra farliga djursjukdomar genom hygienisk rengöring

Nyckeln till att förebygga djursjukdomar: Biosäkerhet

När en epizootisk sjukdom bryter ut blir konsekvenserna allvarliga. Därför bör djuruppfödare fokusera på förebyggande åtgärder. Nyckeln till detta är biosäkerhet – en uppgift som inkluderar allt från planering av driftsanläggningar och anställdas uppförande till noggrann rengöring med lämplig utrustning.

För att framgångsrikt förhindra utbrott av djursjukdomar är det första man bör göra att kontrollera hur gården är organiserad. Exempel på frågor man bör ställa är vem har tillgång till lokaler och lador, var får fordon köra, stanna och lasta eller lossa, var och hur lagras foder och driftsmaterial? Hur upprätthålls god hygien? Använder du skriftliga planer och instruktioner? Utnyttjar du arbetsledarövervakning? Kontrollerar du staket, dörrar och grindar eller använder du kameror och säkerhetspersonal? Här är några startpunkter för att säkerställa att dina hygienregler följs.

Hygienåtgärder på en gård måste inspekteras. Detta beror på att en hög nivå av biosäkerhet kräver korrekt rengöring och desinfektion av lador, samt all utrustning och alla maskiner som kommer i kontakt med djur. Rengöring kan behöva utföras i ladorna och tillhörande rum, till exempel genom att separera dem i strikta “smutsiga” och ”rena” zoner.

Det sista steget är att dokumentera alla dina åtgärder, eftersom detta gör arbetet transparent och spårbart. Det ger också en översikt, vilket bidrar till att hålla rengöringsåtgärderna hanterbara – även med höga biosäkerhetsstandarder – och därför säkerställs bästa möjliga skydd av gårdens djur.