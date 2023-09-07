Afrikansk svinpest: Förebygg genom rengöring
Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin med samma symptombild som vid svinpest. Sjukdomen har sitt ursprung i Afrika söder men har under senare år fått en ökad spridning i ett flertal EU-länder. Under 2023 upptäcktes det första fallet i Sverige, på vildsvin. Genom lämplig rengöringsshygien kan bönder skydda sina besättningar och förhindra spridningen av viruset.
Vad är Afrikansk svinpest (ASF)?
Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som endast påverkar grisar, både vilda och domesticerade, och den är oftast dödlig för dem. Virus sprids vanligtvis till en griskoloni genom smittade vildsvin, resor, jaktturism eller vid djurtransport. De främsta smittspridarna är vilda svin som strövar omkring och människor som slarvar med att kasta bort förorenade matrester. Det är viktigt att notera att Afrikansk svinpest inte utgör någon fara för hundar och hästar.
Kompromisslös hygien skyddar mot Afrikansk svinpest.
Att ha en hög hygien på gården är en avgörande del av att effektivt skydda boskap mot viruset och utgör en nödvändig del av en hög nivå av biologisk säkerhet.
Rätt rengöringsprocedurer och utrustning kommer att bidra till att förebygga ett utbrott av Afrikansk svinpest på en gård.
Förutom åtgärder, såsom att granska gårdsstrukturen för att identifiera och eliminera möjliga smittvägar, kan noggrann rengöring med högtryckstvättar också bidra till att minimera risken för att sprida Afrikansk svinpestpatogener.
För att förhindra att sjukdomen bryter ut från första början kan följande förebyggande åtgärder vidtas:
Steg 1: Kontrollera att gårdens rutiner är effektiva för att förhindra introduktionen av Afrikansk svinpest.
Följ de biologiska säkerhetskraven:
1. Djurfoderhygien
2. Livsmedelshygien
3. Livsmedelssäkerhet
4. Djurhälsokoder
Tillsammans med gårdens veterinär måste alla kända smittvägar för Afrikansk svinpest stoppas. Detta inkluderar kontakt med människor, foder, förorenad mat, och slakteriavfall, men även med gödsel, utrustning eller fordon (till exempel djurtransportfordon). Kläder kan också utgöra en potentiell smittväg.
Genom att undersöka gårdens uppställning kan det vara möjligt att justera begränsningarna avseende tillgång till bås, planering och underhåll av in- och utgångsvägar, stängsel för att hålla vilda svin borta och lagring av foder.
Steg 2: Kontrollera hygien- och rengöringsåtgärder för att förhindra spridningen av Afrikansk svinpest.
Hygienen på gården behöver också kontrolleras. Vid behov kommer ytterligare rengöring att utföras i ladugårdarna och tillhörande utrymmen, till exempel genom strikt separation av olika områden.
Kontrollzoner för Afrikansk svinpest hjälper till att tydliggöra kraven på att upprätthålla hygienen. Till exempel, strikt användning av dusch och klädbyten för besökare och anställda i ladugårdarna, men också konsekvent rengöring av de olika områdena. Grovdammsugare och ångtvättar kan avsevärt öka effektiviteten vid rengöring av väggar, golv, våta områden samt föremål som skåp och skor och samtidigt minska arbetskostnaderna avsevärt.
Steg 3: Dokumentation av alla åtgärder mot Afrikansk svinpest.
Dokumentationen av alla hygienåtgärder skapar transparens och spårbarhet. Dessutom ger det en översikt för att hålla arbetet hanterbart även med höga biologiska säkerhetsstandarder och säkerställer bästa möjliga skydd för grisarna på gården.
Rengöring av djurtransport
Oavsett om det är en liten släpvagn för att transportera fem grisar eller ett stort fordon för tjugo, bör alla djurtransportfordon behandlas lika när det gäller rengöring och desinfektion. Endast god hygien vid transport av kor, grisar och fjäderfä kommer att säkerställa att överföringen av patogener från djur till djur eller till människor förebyggs.
Bättre skydd mot Afrikansk svinpest med hjälp av hetvattentvätt.
Användningen av en hetvattentvätt förbättrar resultaten avsevärt och accelererar torkprocessen av de rena ytorna tack vare värmen. Den tid som sparas på detta sätt kan användas, bland annat, för att reparera små sprickor, skrymslen eller hål i ytor för att förhindra föroreningsplatser för bakterier och virus. Detta hjälper också till att hålla råttor och andra smittbärare borta. Ytor bör också rutinmässigt kontrolleras utanför ladugårdarna som en förebyggande åtgärd. Detta bidrar också till att minimera smittorisker.
Fördelar med hetvattentvättar:
Rengöring med varmt vatten: Hetvattentvättar rengör ännu bättre vid ett konstant tryck. Utöver förbättrade resultat och snabbare rengörings- och torktider har högtryckstvättar med varmt vatten även en mätbar bakteriereducerande effekt. När ångstadiet används kan även ömtåliga ytor rengöras skonsamt med temperaturer upp till 155 °C. Dessutom möjliggör maskinerna en minskning av arbetstrycket, den nödvändiga tiden och mängden rengöringsmedel som används. Det innebär att rengöring med varmt vatten erbjuder flera fördelar och olika möjligheter att optimera rengöringsprocessen.
Krav för användning av mobila högtryckstvättar mot Afrikansk svinpest kan inkludera följande:
Stationära högtryckstvättar har fördelen att de är permanent monterade och används på en plats. Detta förhindrar att enheterna sprider bakterier till andra delar av ladugården. För att upprätthålla en hög nivå av biologisk säkerhet måste mobila högtryckstvättar alltid förvaras utomhus eller i ladugårdens veranda för att undvika kontakt med bakterier i ladugården. Liksom de andra verktygen på gården bör en slang och tvättspol med en lansfäste finnas tillgängliga för varje båsenhet. Om en slang är längre än 60 meter, kontrollera och justera slangens diameter för att undvika tryckförlust.
Mer om svinsjukdomen PRRS
PRRS-viruset (porcine reproductive and respiratory syndrome) är en patogen som påverkar grisars reproduktion och deras luftvägar. Det finns två typer av virus, EU-typen och US-typen. På grund av mutationer finns det nu ett stort antal olika virusvarianter.
Ju sämre hälsotillstånd grisarna har, desto högre är deras mottaglighet för PRRS. Områden som skötsel, utfodring och eventuella stressfaktorer är också viktiga överväganden.
I kampen mot patogenen spelar förebyggandet av spridningen av viruset inom en gårdsmiljö och särskilt mellan gårdar en avgörande roll.
Förutom regelbunden vaccination kan spridningen av viruset inom en besättning begränsas genom god förvaltning och förebyggande rengöringsåtgärder:
- Arbetsredskap: Hygienåtgärder bör vidtas med avseende på rengöring och arbetsredskap. Separata redskap bör användas för varje båsenhet.
- Anställda: För att förhindra smittspridning genom anställda rekommenderas att upprätta hygienluckor med duschar.
- Fordon: Rena, desinficerade och torra transportfordon bör också finnas tillgängliga för transport av djur inom gården.
- Djurbostäder: Innan nya djur placeras i bostaden bör inhägnaden rengöras och desinficeras noggrant. Vid rengöring av en inhägnad ska rengjorda områden blötläggas tillräckligt och desinficeras med godkända medel. Låt ladugården torka tillräckligt innan djuren åter placeras där.
- Inkludera även utfodringsutrustning, utfodringsautomater, behandlingsvagnar, uppfarter och lastområdet i rengöringsåtgärderna.
Rengöring och desinfektion av grisstall
Att rengöra och desinficera grishuset varje gång en gris placeras om är mycket arbete. Men det är värt ansträngningen för att säkerställa en god hygien. Med lämplig utrustning och rengöringsmedel, samt en effektiv strategi, kan arbetskostnaderna för rengöring och desinfektion av grishuset hållas rimliga. Det är en viktig åtgärd för att bibehålla en god djurhälsa och förebygga sjukdomsspridning inom grisproduktionen.