Kompromisslös hygien skyddar mot Afrikansk svinpest.

Att ha en hög hygien på gården är en avgörande del av att effektivt skydda boskap mot viruset och utgör en nödvändig del av en hög nivå av biologisk säkerhet.

Rätt rengöringsprocedurer och utrustning kommer att bidra till att förebygga ett utbrott av Afrikansk svinpest på en gård.

Förutom åtgärder, såsom att granska gårdsstrukturen för att identifiera och eliminera möjliga smittvägar, kan noggrann rengöring med högtryckstvättar också bidra till att minimera risken för att sprida Afrikansk svinpestpatogener.