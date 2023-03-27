Cleaning in horse husbandry

Rengöring och hästskötsel
Regelbunden städning inom hästhållningen främjar välbefinnandet och hälsan för alla hästar på gården. Ju renare stallet, hagen, redskapsrummet och alla andra områden på gården är, desto mindre sannolikt är det att de är en livsmiljö för virus, bakterier och parasiter. God hygien i hästboxar och foderförvaring spelar också en viktig roll för att förhindra överföring av patogener.
Fokus på djurhälsa
Städning och desinficering av gård och stall är viktiga uppgifter inom hästhållningen. Detta förstör patogener, förebygger sjukdomar och ökar hästarnas allmänna välbefinnande. Regelbunden rengöring av hästboxar bidrar också till djurens hälsa. Detta beror på att både renlighet och hygien under hästtransport säkerställer att överföring av patogener förhindras så mycket som möjligt.
Patogener kan också nå hästar genom deras foder. Hygieniskt foder är grunden för framgångsrik hästhållning. Renlighet kring foder och foderförvaring säkerställer att djurs hälsa inte äventyras av gnagare, andra skadedjur och mögel eller mykotoxiner. Damm och föroreningar måste därför avlägsnas från silorna regelbundet.
Runt gården
Jordbruksmaskiner och redskap som traktorer används ofta på en gård som håller hästar. Eftersom de är en investering för gården är regelbunden rengöring desto viktigare, särskilt eftersom detta bidrar till att bibehålla deras funktionalitet och värde. Detta hjälper till att undvika kostnader för haverier och reparationer och gör att maskinerna är redo när de behövs.
Dessutom är solcellsanläggningar, det vill säga solpanelsystem, ofta placerade på stall eller lager. Om du redan har investerat i en högtryckstvätt för städningen av gården kan du även rengöra solcellsanläggningarna väl med en högtryckstvätt och lämpliga tillbehör. Om de inte rengörs regelbundet kan elutbytet sjunka med upp till 30 procent på grund av spår efter väder och luftföroreningar.