Cleaning in horse husbandry

Fokus på djurhälsa

Städning och desinficering av gård och stall är viktiga uppgifter inom hästhållningen. Detta förstör patogener, förebygger sjukdomar och ökar hästarnas allmänna välbefinnande. Regelbunden rengöring av hästboxar bidrar också till djurens hälsa. Detta beror på att både renlighet och hygien under hästtransport säkerställer att överföring av patogener förhindras så mycket som möjligt.

Patogener kan också nå hästar genom deras foder. Hygieniskt foder är grunden för framgångsrik hästhållning. Renlighet kring foder och foderförvaring säkerställer att djurs hälsa inte äventyras av gnagare, andra skadedjur och mögel eller mykotoxiner. Damm och föroreningar måste därför avlägsnas från silorna regelbundet.