Effektiv fasadrengöring – utan onödiga resurser
När tillgänglighet och resurser står för en stor del av kostnaden blir rätt metod avgörande. Med flexibla system kan arbetet utföras från marknivå, vilket minskar behovet av tunga insatser och gör rengöringen mer effektiv.
Vår nya systemlösning omfattar borstar, teleskoprör, tillbehör och adaptrar möjliggör nu flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller hög tryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solpaneler och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som är svåra att komma åt.
Borstvalsar. Förbättra rengöringsprestandan. Ganska enkelt.
Det vattendrivna drevet för de roterande borstvalsarna ökar användningsmöjligheterna för våra professionella högtryckstvättar – till och med de minsta högtryckstvättarna med lägre vattenkapacitet. Driften med integrerad sprutstång för perfekt vattenutsläpp möjliggör användning av borstfästen med olika hårdheter, vilka är mycket enkla att byta tack vare snabbbytessystemet, och kan säkert anslutas till drivningen. Borstvalsen kan alternativt monteras direkt på spolröret eller på ett teleskoprör. Tillsatserna lämpar sig, beroende på version, för krävande rengöringsarbeten på solcellssystem, glasytor och grova fasader, samt för uteplatser med sten- eller träytor. För fasadrengöring pekar borstarna automatiskt uppåt, vilket minskar den fysiska ansträngningen för användaren.
Upptäck även vårt iSolar-sortiment (endast rengöring av solpanelssystem är möjlig):
Borstar. Mångsidiga lösningar. För varje rengöringssituation.
Våra mångsidiga borstar finns i olika hårdheter och för nästan alla typer av rengöring. Vid rengöring av känsliga glasytor eller solpaneler med eldrift eller osmosvatten säkerställer två lågtrycksmunstycken ett optimalt vattenflöde mellan borsten. Ett högtrycksmunstycke, som ingår i leveransomfånget, möjliggör också användning av en högtryckstvätt på kraftigt smutsade ytor. Maximal mångsidighet för effektiv rengöring.
Teleskoprör. Maximal flexibilitet. Överallt.
Ett system, fyra rengöringstyper: med våra multifunktionella teleskoprör går det inte bara att komma åt de mest svåråtkomliga ställena vid lågtrycksrengöring med eldrift eller osmosvatten. Tillbehörssatser (tillval) och adaptrar möjliggör även användning av applikationer med medelhögt och högt tryck och till och med våt- och torrdammsugare från Kärcher, vilket ger dig den flexibilitet du behöver för varje jobb.
Maximal kontroll
Klämkraften kan ställas in individuellt och inga extra verktyg behövs. Varje fastspänningsdel har en separat justerskruv.
Maximal säkerhet
Vår innovativa antispinnfunktion förhindrar på ett tillförlitligt sätt oönskad vridning av teleskoprörets delar, vilket underlättar hanteringen på lång sikt.
Maximal ergonomi
Högtrycksslangen matas ut kontinuerligt tack vare den vridbara basen. Detta minskar sidokrafterna och minskar den fysiska ansträngningen för användaren.
Teleskoprör
TL adapter
Bärram. Utför jobbet utan att bli trött. Universal.
Utmattningsfritt arbete och ökad produktivitet: Den universella bärramen består av en mjuk sele som bärs bekvämt på ryggen med fjäderbalanserare och en snäppkrok för säkring av redskap och verktyg. Bärsystemet överför vikten av teleskoprör, högtrycksrör eller trädgårdsredskap till användarens hela överkropp så att den nödvändiga hållkraften i armarna minskas till nästan noll. Fjäderbalanseraren med infällbart och utdragbart stålrep säkerställer att kraftöverföringen anpassas flexibelt till önskad hållposition.
Kontakta oss – för offert eller rådgivning
Om du letar efter den optimala lösningen för dina behov erbjuder vi pålitlig, professionell och personlig rådgivning.