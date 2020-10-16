Effektiv fasadrengöring – utan onödiga resurser

Borstvalsar. Förbättra rengöringsprestandan. Ganska enkelt.

Det vattendrivna drevet för de roterande borstvalsarna ökar användningsmöjligheterna för våra professionella högtryckstvättar – till och med de minsta högtryckstvättarna med lägre vattenkapacitet. Driften med integrerad sprutstång för perfekt vattenutsläpp möjliggör användning av borstfästen med olika hårdheter, vilka är mycket enkla att byta tack vare snabbbytessystemet, och kan säkert anslutas till drivningen. Borstvalsen kan alternativt monteras direkt på spolröret eller på ett teleskoprör. Tillsatserna lämpar sig, beroende på version, för krävande rengöringsarbeten på solcellssystem, glasytor och grova fasader, samt för uteplatser med sten- eller träytor. För fasadrengöring pekar borstarna automatiskt uppåt, vilket minskar den fysiska ansträngningen för användaren.