Rengöring av jordbruksmaskiner
Värdebevarande är en viktig fråga när det gäller de stora investeringar som görs i samband med jordbruksmaskiner. Traktorns, gödselspridarens eller skördetröskans driftsberedskap är också central, eftersom de måste fungera sömlöst för vissa typer av arbete under korta tidsperioder, som styrs av årstiderna och gällande lagstiftning. Skydd för anställda och arbetssäkerhet är lika viktigt. De som rengör och underhåller jordbruksmaskiner professionellt ser till att de kan fortsätta användas under lång tid och eliminerar kostnader för haverier och reparationer.
Rengöring av jordbruksmaskiner för gårdar och entreprenörer
Traktorer spelar en viktig roll på alla gårdar, och de är viktiga maskiner för jordbruksverksamheten. Rengör din traktor vid behov för att säkerställa att den är redo att använda och för att upptäcka skador som är dolda under damm och smuts.
Regelbunden rengöring är också viktigt för självgående maskiner som potatisskördare, hackar och andra jordbruksmaskiner, särskilt eftersom de ibland mycket dyra högpresterande maskinerna ofta används av olika gårdar via en maskinstation. Vid retur av maskinerna är det viktigt att följa de överenskomna standarderna för maskinens skick. Om en entreprenör kör mellan olika gårdar, måste denne också se till att inga bakterier eller resistenta växter överförs mellan besöken.
Yttre rengöring av jordbruksmaskiner med högtryck
Högtryckstvättar har blivit en etablerad del av den utvändiga rengöringen. De tar bort all smuts på ett snabbt och effektivt sätt.
När det gäller högtryckstvättar med kallt vatten ska man använda ett lämpligt rengöringsmedel för att snabbt uppnå bra resultat.
Hetvattentvättar är särskilt effektiva. Den höga temperaturen ökar rengöringskapaciteten. Du uppnår bättre resultat på kortare tid, vilket minskar vattenförbrukningen jämfört med högtryckstvättar med kallt vatten. Förutom snabbare torkning minskar arbetsbelastningen med upp till 40 procent. Oljor och fettrester löses också upp på ett mycket effektivare sätt.
Fördelar med hetvattentvättar
Rengöring med varmvatten: Högtryckstvättar rengör ännu bättre vid konstant tryck. Vid sidan av bättre resultat, snabbare rengöring och kortare torktider har högtryckstvättar med varmvatten också en mätbar smittohämmande effekt. Vid användning av ångsteget kan även känsliga ytor rengöras skonsamt vid temperaturer upp till 155 °C. Dessutom minskar maskinerna arbetsbelastningen, sparar tid och använder mindre mängd rengöringsmedel. Det innebär att rengöring med varmvatten ger ett antal fördelar och olika möjligheter optimering av rengöringsprocessen.
Rengöring av jordbruksmaskiner i fem steg
Steg 1: Förberedelse och rengöring av hytten
När du har valt lämplig tvättplats, börja med operatörsstationen/hytten genom att torrengöra den, inklusive fönster och luftfilter, silar och förfilter. Våt- och torrdammsugare, rengöringsmedel och trasor gör jobbet lättare.
Steg 2: Blötlägg och lägg på rengöringsmedel
Avlägsna grov smuts mekaniskt eller med luft och öppna sedan alla klaffar på enheter eller element. Alla komponenter måste blötas ordentligt med högtryckstvätten och med tillräckliga mängder vatten för att blötlägga och lösa upp smutsen.
Täck sedan alla yttre ytor med hjälp av skummunstycket med ett rengöringsmedel som är lämpligt för jordbruksmaskiner och låt skummet verka.
Steg 3: Rengöring med en hetvattentvätt
Använd personlig skyddsutrustning och avlägsna den ordentligt blötta smutsen med en högtryckstvätt med varmvatten. Arbeta nerifrån och upp och skapa rengöringspassager efter behov.
Rengör känsliga komponenter försiktigt eller indirekt och kontrollera alla lock och underhållsklaffar. Skölj vid behov.
Steg 4: Torktid
Vid torkning ska man suga upp eller blåsa bort kvarvarande vatten om det behövs. Inspektera den rena maskinen för att upptäcka skador och reparera vid behov. Kontrollera belysning och armaturer, rengör eventuella hyttfönster från utsidan.
Steg 5: Underhåll och skötsel
Utför baserat på tillverkarens underhållsschema, genomför underhållspunkter enligt bruksanvisningen, t.ex. smörjning. Återställ alla element, underhållsklaffar. Applicera vid behov konserveringsmedel. Utför funktionstester efter behov för att bedöma drifttillstånd.
Tips – rengöring av jordbruksmaskiner med högtryck:
- Tryck och vattenmängd beror på föremålet och graden av nedsmutsning.
- Avståndet bör vara cirka 20 till 30 centimeter från ytan för att uppnå maximal rengöringseffekt, samtidigt som man undviker skador.
- Olika tillbehör underlättar arbetet, till exempel finns det ett LED-ljus för munstycke vid dålig sikt och längre rör eller böjbara leder för rengöring av stora och höga maskiner.
Inre rengöring av jordbruksmaskiner: Hytt och fönster
Oavsett om det handlar om skördetröskor eller traktor, försummar man ofta rengöringen av hytten, särskilt under den arbetsintensiva säsongen. Dock kan du uppnå många fördelar med systematisk interiörrengöring, som är lika viktigt för både människor och teknik.
Hytter
Först och främst bör du använda en dammsugare i hytten för att regelbundet och noggrant avlägsna små smutspartiklar. På så sätt undviks skador på elektronik och hydraulik, samt kostsamma reparationer som orsakas av damm, smuts och fukt. Dessutom gynnas de anställda av andningsluft som inte är full av damm och lägre risk att drabbas av andningssjukdomar. Det är också en god idé att rengöra hyttens luftfilter för att förhindra spridning av mögelsporer eller mykotoxiner.
Fönsterrutor
Slutligen säkerställer rena rutor högre arbetskvalitet och effektivare utförande av arbetet. Om rutorna inte är rena kan det få allvarliga konsekvenser, eftersom redskapets arbetsbredd inte utnyttjas fullt ut vid dålig sikt. Under jordkultivering eller skörd resulterar detta i längre arbetstid och högre kostnader för diesel och slitagedelar, eftersom arbetsbredden överlappas och fler rundor än nödvändigt körs. Vid användning av flytgödseltankar resulterar den felaktiga bedömningen av arbetsbredden i att för mycket näring appliceras, vilket måste undvikas i enlighet med den betydligt strängare flytgödselförordningen. I många fall ökar dålig sikt också risken för skador eller olyckor.
När och hur bör jag rengöra jordbruksmaskiner?
Så ofta som behövs, så lite som möjligt
Det finns inga pengar att tjäna på rengöringsarbete inom jordbruk, särskilt under säsongen. Men du kan undvika kostnader och onödiga reparationer, samtidigt som du kan arbeta säkert och effektivt. Det är därför viktigt att välja en vettig cykel för rengöring av de olika jordbruksmaskinerna.
-
Efter perioder med tung användning eller förändring av drift:
Du bör alltid utföra yttre rengöring efter hårda användningsperioder som sådd eller skörd, eller när en maskin ska användas på en annan gård.
-
Det beror på typen av maskin – en gång om året eller efter varje användning:
Lämplig cykel kan variera beroende på typ av utrustning: maskiner för jordkultivering och sågutrustning är mycket tunga och robusta, så rengöring en gång om året kan vara tillräckligt, och då helst på hösten.
Växtskyddsutrustning och gödselspridare å andra sidan kommer i kontakt med mycket frätande ämnen, vilket även flytgödseltankar gör – så rengöring rekommenderas efter varje arbetsmoment.
-
Frekvent rengöring för bättre arbetssäkerhet:
Å andra sidan bör du vidta alla möjliga åtgärder som rör anställningsskydd och arbetssäkerhet mycket oftare. Det är därför en god idé att rengöra hytten, inklusive fönstren, så ofta som möjligt, även under säsongen – helst dagligen.