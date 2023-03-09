Rengöring av jordbruksmaskiner i fem steg

Steg 1: Förberedelse och rengöring av hytten

När du har valt lämplig tvättplats, börja med operatörsstationen/hytten genom att torrengöra den, inklusive fönster och luftfilter, silar och förfilter. Våt- och torrdammsugare, rengöringsmedel och trasor gör jobbet lättare.





Steg 2: Blötlägg och lägg på rengöringsmedel

Avlägsna grov smuts mekaniskt eller med luft och öppna sedan alla klaffar på enheter eller element. Alla komponenter måste blötas ordentligt med högtryckstvätten och med tillräckliga mängder vatten för att blötlägga och lösa upp smutsen.

Täck sedan alla yttre ytor med hjälp av skummunstycket med ett rengöringsmedel som är lämpligt för jordbruksmaskiner och låt skummet verka.



Steg 3: Rengöring med en hetvattentvätt

Använd personlig skyddsutrustning och avlägsna den ordentligt blötta smutsen med en högtryckstvätt med varmvatten. Arbeta nerifrån och upp och skapa rengöringspassager efter behov.

Rengör känsliga komponenter försiktigt eller indirekt och kontrollera alla lock och underhållsklaffar. Skölj vid behov.



Steg 4: Torktid

Vid torkning ska man suga upp eller blåsa bort kvarvarande vatten om det behövs. Inspektera den rena maskinen för att upptäcka skador och reparera vid behov. Kontrollera belysning och armaturer, rengör eventuella hyttfönster från utsidan.



Steg 5: Underhåll och skötsel

Utför baserat på tillverkarens underhållsschema, genomför underhållspunkter enligt bruksanvisningen, t.ex. smörjning. Återställ alla element, underhållsklaffar. Applicera vid behov konserveringsmedel. Utför funktionstester efter behov för att bedöma drifttillstånd.