LED-belysning för spolrör
Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.
Arbete med högtryckstvättar är svårt under ogynnsamma ljusförhållanden. Oavsett om det beror på korta dagar under vintern eller dåligt upplysta rum och utrymmen blir rengöringsresultatet lidande och våra kunder påverkas framför allt inom bygg- och jordbrukssektorn. Vår LED-arbetslampa med en ljusstyrka på 170 lumen ger en lösning. Arbetsytorna är perfekt upplysta vilket signifikant förbättrar synligheten under minst fem hela arbetstimmar och rengöringsresultatet blir bra igen. Direktmonteringen på spolröret på vårt EASY!Force-högtrycksspolhandtag är mycket enkel. Tack vare arbetsljusets låga vikt märks det knappt när du arbetar och det är dessutom vattentätt. Två CR123-litiumjonbatterier medföljer vid leverans. Ytterligare batterier finns tillgängliga separat.
Egenskaper och fördelar
Vattentät version
- Utvecklad för användning med högtryckstvättar.
- Enkel montering på spolröret på EASY!Force-högtrycksspolhandtaget.
Kraftfull LED-teknik
- Lättviktsdesign och lång drifttid.
- Ljusstyrka på över 170 lumen.
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
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Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- För högtryckstvätt under dåliga ljusförhållanden, särskilt inom jordbruks- och byggsektorn.
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