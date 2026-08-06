Arbete med högtryckstvättar är svårt under ogynnsamma ljusförhållanden. Oavsett om det beror på korta dagar under vintern eller dåligt upplysta rum och utrymmen blir rengöringsresultatet lidande och våra kunder påverkas framför allt inom bygg- och jordbrukssektorn. Vår LED-arbetslampa med en ljusstyrka på 170 lumen ger en lösning. Arbetsytorna är perfekt upplysta vilket signifikant förbättrar synligheten under minst fem hela arbetstimmar och rengöringsresultatet blir bra igen. Direktmonteringen på spolröret på vårt EASY!Force-högtrycksspolhandtag är mycket enkel. Tack vare arbetsljusets låga vikt märks det knappt när du arbetar och det är dessutom vattentätt. Två CR123-litiumjonbatterier medföljer vid leverans. Ytterligare batterier finns tillgängliga separat.