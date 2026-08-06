Den kompakta, lätta och mångsidiga HD 5/12 C Plus högtryckstvätt utan uppvärmning är imponerande smidig och passar för både vertikal och horisontell användning. Enheten är utrustad med praktisk tillbehörsförvaring och är konstruerad för lång livslängd tack vare topplock i mässing och automatisk tryckavlastning. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. Slangvinda med 15 meter slang. Rotojet ingår.