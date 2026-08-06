HD 9/20-4 S St Classic högtryckstvätten för kallt vatten är utformad för konsekvent, långvarig och ultrapålitlig drift även under de tuffaste arbetsförhållandena. För att uppfylla sitt uppdrag är den stadigt byggda stationära maskinen utrustad med en stark, lättjusterad vevaxelpump med ett högkvalitativt mässingscylindrehuvud och en lågvarvad 4-polig motor med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning. Medan pumpen är väl skyddad av ett inbyggt och lättskött vattenfilter, talar det övriga standardutrustningen för sig själv - med pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och ett power nozzle som alla ingår i leveransomfånget. För ökad hastighet och bekvämlighet levereras dessa med våra innovativa EASY!Lock snabba kopplingar. För bästa rengöringsprestanda producerar maskinens 7 kW motorutgång upp till 200 bars arbetstryck, vilket i sin tur ger en flödeshastighet på 900 liter. Och det slutar inte där; service- och underhållsuppgifter på HD 9/20-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.