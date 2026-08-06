Högtryckstvätt HD 9/20-4 S ST Classic
Robust och kraftfull: HD 9/20-4 S St Classic, den stationära högtryckstvätten för kallt vatten och för tuff rengöring. Montering, drift och underhåll som är så lätt att det är barnlek.
HD 9/20-4 S St Classic högtryckstvätten för kallt vatten är utformad för konsekvent, långvarig och ultrapålitlig drift även under de tuffaste arbetsförhållandena. För att uppfylla sitt uppdrag är den stadigt byggda stationära maskinen utrustad med en stark, lättjusterad vevaxelpump med ett högkvalitativt mässingscylindrehuvud och en lågvarvad 4-polig motor med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning. Medan pumpen är väl skyddad av ett inbyggt och lättskött vattenfilter, talar det övriga standardutrustningen för sig själv - med pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och ett power nozzle som alla ingår i leveransomfånget. För ökad hastighet och bekvämlighet levereras dessa med våra innovativa EASY!Lock snabba kopplingar. För bästa rengöringsprestanda producerar maskinens 7 kW motorutgång upp till 200 bars arbetstryck, vilket i sin tur ger en flödeshastighet på 900 liter. Och det slutar inte där; service- och underhållsuppgifter på HD 9/20-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull och robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och kolvar med keramiska sidorHög effektivitet och utförandegrad Lång livstid med låga underhållskostnader Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur
Robust, stationärt chassiEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell Den robusta ramen skyddar vid kontinuerlig och tuff användning
Classic tillbehör med EASY!Lock kopplingarRobusta och hållbara tillbehör Snabb och enkel uppackning samt montering och lätt att byta tillbehör Användarvänlig
Tydlig maskindesign
- Stort vattenfilter som skyddar motorn
- Tryck och vattenflöde kan justeras direkt på själva pumpen
- Fyllnadsnivå och kvalitet på olja kan enkelt kontrolleras genom inspektionsfönstret samt med doppstickan
4-polig lågvarvsmotor med luftkylning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar
- Kombinerar effektiv vattenkylning med robust luftkylning för maximal kylfunktion även i varierande luft och vattentemperaturer
- Byggd för att hålla, mycket pålitlig.
- Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
Enkel att använda och underhålla
- Integrerat vattenfilter kan avlägsnas och rengöras utan verktyg
- Enkel manövrering
- Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
Mycket flexibel
- Det omfattande tillbehörssortimentet ger ergonomiska och ekonomiska rengöringslösningar för en mängd olika tillämpningar.
- Stort utbud av tillbehör för alla typer av applikationer
- Enkelt installation
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|450 - 900
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|50 - 200
|Max. tryck (bar)
|260
|Effekt (kW)
|7
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|047
|Vattentillopp
|1″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|49,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|55,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Följande ingår
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Oljenivåmätare
- Mässingpump
Användningsområden
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- Idealisk för diverse behov inom transport och logistiksektorn
- Industri
- Lantbruk