Vår kallvattentvätt för tuffa arbetsförhållanden vid stationär användning är designad för att klara av vatteninloppstemperaturer upp till 60 °C. Med ett tryck på 180 bar och ett flöde på 800 l/h är den idealisk för rengöring av maskiner eller produktionsanläggningar. I centrum av maskinen finns den robusta vevaxelpumpen med cylinderhuvud i mässing och den 4-poliga, låghastighets elektriska motorn. Höljet och ramen, som är tillverkade av pulverlackerad stål, bidrar också till hållbarheten. Maskinen har ett doseringsventil för rengöringsmedel och en indikator för när tanken är tom, samt ett vattentank med skydd mot torrkörning, och även här visas tankens tomma nivå genom en indikator. Säker drift säkerställs genom elektronisk övervakning som ger notifieringar om fel och underhållsintervall. En stor roterande brytare gör användningen enkel och bekväm, och installation samt underhåll är också designat med användarvänlighet i åtanke. Omfattande tillbehör som tidräknare, fjärrkontroller eller automatisk tryckavlastning ingår inte i leveransen, utan kan väljas vid varje användningspunkt.