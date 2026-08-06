Högtryckstvätt HD 8/18-4 St
Lätt att hantera, robust och kraftfull: stationär kallvattentvätt med 800 l/h och 180 bar för kontinuerlig användning i tuffa arbetsförhållanden.
Vår kallvattentvätt för tuffa arbetsförhållanden vid stationär användning är designad för att klara av vatteninloppstemperaturer upp till 60 °C. Med ett tryck på 180 bar och ett flöde på 800 l/h är den idealisk för rengöring av maskiner eller produktionsanläggningar. I centrum av maskinen finns den robusta vevaxelpumpen med cylinderhuvud i mässing och den 4-poliga, låghastighets elektriska motorn. Höljet och ramen, som är tillverkade av pulverlackerad stål, bidrar också till hållbarheten. Maskinen har ett doseringsventil för rengöringsmedel och en indikator för när tanken är tom, samt ett vattentank med skydd mot torrkörning, och även här visas tankens tomma nivå genom en indikator. Säker drift säkerställs genom elektronisk övervakning som ger notifieringar om fel och underhållsintervall. En stor roterande brytare gör användningen enkel och bekväm, och installation samt underhåll är också designat med användarvänlighet i åtanke. Omfattande tillbehör som tidräknare, fjärrkontroller eller automatisk tryckavlastning ingår inte i leveransen, utan kan väljas vid varje användningspunkt.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robust4-polig vattenkyld elmotor Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.
Utrustning av hög kvalitetRedo för anslutning av fjärrkontroller
Enkel manövreringBara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider.
Robust konstruktion för krävande arbetsförhållanden
- Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning.
- Byggd för daglig användning
- En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell
Finmaskigt vattenfilter
- Stort vattenfilter för maximalt skydd av pump
- Enkel att använda, lätt att rengöra.
- Säkerställer lång livslängd för alla högtryckskomponenter
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Skyddar pumpen mot torrkörning
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
- Överspänning och underspänningsskydd.
Redo för användning på kort tid
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
- Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
Alltid flexibel tack vare möjlighet till snabb modifiering
- Kan styras med fjärrkontroll som alternativ.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 800
|Arbetstryck (bar/MPa)
|180 / 18
|Max. tryck (bar/MPa)
|240 / 24
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Effekt (kW)
|5,5
|Skydd (A)
|16
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|Antal användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|68
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|77,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Följande ingår
- Servo Control
- Powermunstycke
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för keminlopp
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Förberedd för fjärrstyrning
- RM1-dosering
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Vattenkyld motor
Användningsområden
- Lämplig för rengöring av maskiner och fordon.
- Lantbruk
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- Optimal för bilverkstäder, biluthyrning, biltvättar, fastighetsservice, hantverkare, mindre byggföretag, små garage och lantbruk
- Industri
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Byggnadsentreprenörer