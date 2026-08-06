Högtryckstvätt HDS 8/18-4 CXA
HDS 8/18-4 CXA, en kraftfull trefas hetvattentvätt i kompaktklassen med eco!efficiency-läge, ångfunktion och automatisk slangvinda med 15 m Ultra Guard högtrycksslang.
Den mest kraftfulla trefas hetvattentvätten i kompaktklassen, komplett med automatisk slangvinda: HDS 8/18-4 CXA med eco!efficiency-läge och ångfunktion. Den vattenkylda 4-poliga motorn driver en robust axialpump med tre keramiska kolvar för att skapa högt tryck. Den automatiska slangvindan möjliggör smidig upprullning och avrullning av den 15 meter långa Ultra Guard högtrycksslangen med Teflon®-beläggning, även under tryck, vilket garanterar flexibilitet och korta förberedelsetider. Den ergonomiska EASY!Force Advanced högtryckspistolen är utrustad med servojustering för att enkelt reglera tryck och vattenflöde, patenterad munstycksteknik och EASY!Lock-snabbkopplingar för effektivt arbete. Soft Damping System (SDS) minskar vibrationer för ökad komfort. Hetvattentekniken löser effektivt upp fett och smörjmedel samtidigt som den minskar behovet av rengöringsmedel, som doseras exakt från en 15,5-liters tank. HDS 8/18-4 CXA är underhållsvänlig och designad för daglig användning i krävande miljöer. Utrustad med avkalkningsfunktion, vattenfilter och säkerhetsventil skyddas teknologin optimalt. Ett robust chassi ger stöttålighet, medan stora hjul och ett styrhjul/castor säkerställer hög manövrerbarhet.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangvinda
- Reptålig och slät Ultra Guard slang med Teflon® beläggning
Hög effektivitet
- eco!efficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning.
- Minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med 20%.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
Tillförlitlig
- Avhärdare för att skydda värmeslingan mot förkalkning.
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Förvaringskrokar till elsladd och högtrycksslang.
- Integrerad spolrörshållare för enkel transport.
Dosering av rengöringsmedel
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
- Stor tanköppning med påfyllningsrör.
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Enkel manövrering vid hinder, t ex trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|300 - 800
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tryck (bar)
|220
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Effekt (kW)
|6
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,2
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|4,2
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|15
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|122,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|134,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- SDS-System
- inbyggd automatisk slangvinda
- Start-/stoppautomatik
- Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank
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Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem