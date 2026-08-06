Den mest kraftfulla trefas hetvattentvätten i kompaktklassen, komplett med automatisk slangvinda: HDS 8/18-4 CXA med eco!efficiency-läge och ångfunktion. Den vattenkylda 4-poliga motorn driver en robust axialpump med tre keramiska kolvar för att skapa högt tryck. Den automatiska slangvindan möjliggör smidig upprullning och avrullning av den 15 meter långa Ultra Guard högtrycksslangen med Teflon®-beläggning, även under tryck, vilket garanterar flexibilitet och korta förberedelsetider. Den ergonomiska EASY!Force Advanced högtryckspistolen är utrustad med servojustering för att enkelt reglera tryck och vattenflöde, patenterad munstycksteknik och EASY!Lock-snabbkopplingar för effektivt arbete. Soft Damping System (SDS) minskar vibrationer för ökad komfort. Hetvattentekniken löser effektivt upp fett och smörjmedel samtidigt som den minskar behovet av rengöringsmedel, som doseras exakt från en 15,5-liters tank. HDS 8/18-4 CXA är underhållsvänlig och designad för daglig användning i krävande miljöer. Utrustad med avkalkningsfunktion, vattenfilter och säkerhetsventil skyddas teknologin optimalt. Ett robust chassi ger stöttålighet, medan stora hjul och ett styrhjul/castor säkerställer hög manövrerbarhet.