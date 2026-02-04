Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp Plus

Batteridriven och kompakt. Med HD 4/11 C Bp Plus det enkelt att flytta runt mellan arbetsplatser, utan att vara begränsad av tillgången till el. Den perfekta lösningen när rörlighet och smidig hantering är avgörande.

Vår HD 4/11 C Bp Battery den första batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher på professionell nivå. HD 4/11 C Bp är lämplig överallt där externa strömkällor inte är tillgängliga, vilket ofta är fallet för kommunalt arbete, landskapsarbete eller vaktmästarverksamhet. Ännu en fördel: Den mycket rörliga högtryckstvätten lämpar sig för både vertikal och horisontell drift. Den imponerar också med högkvalitativa komponenter som ett cylinderhuvud i mässing, automatisk tryckavlastning, EASY!Force högtryckspistol, EASY!Lock quick-release och smart tillbehörsförvaring. eco!efficiency mode är perfekt för lättare smuts eftersom det anpassar rengöringsnivån efter behovet, vilket förlänger batteriets körtid i upp till 34 minuter. Den här versionen (Bp) säljs utan batterier och laddare. Vill man ha dessa inkluderade från början skall man välja Bp Pack versionen.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp: 36 V-batteriplattform
Hög rengöringsprestanda och långa körtider. Kompatibla batterier över flera olika områden. Tidsbesparande snabbladdare.
Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp: Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency mode
Sänkbar rengöringsprestanda för lättare smuts.
Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp: Kvalitet
Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten. Högkvalitativt topplock i mässing. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Mobil
  • Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
  • Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.
  • För vertikal och horisontell drift.
Högsta möjliga flexibilitet.
  • Fristående högtrycksrengöring oberoende av externa strömkällor.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Flödeshastighet (l/h) 320 - 400
Inloppstemperatur (°C) 60
Arbetstryck (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Max. tryck (bar/MPa) 150 / 15
Effekt (kW) 1,6
Vattentillopp 3/4″
Antal batterier som krävs (Del(ar)) 2
Drifttid per batteriladdning (min) 30 (7,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min) 58 / 81
Uteffekt (A) 6
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Batteriladdarens kabellängd (m) 1,2
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 20,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 23,9
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 370 x 930

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Spolhandtag: EASY!Force
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Sprutlans: 840 mm
  • Rotojetmunstycke
  • Sugslang

Standardutrustning

  • Start-/stoppautomatik
Användningsområden
  • För fristående, mobil högtrycksrengöring, exempelvis för fastighetsskötare, för landskapsarkitektur eller inom det kommunala.
