Vår HD 4/11 C Bp Battery den första batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher på professionell nivå. HD 4/11 C Bp är lämplig överallt där externa strömkällor inte är tillgängliga, vilket ofta är fallet för kommunalt arbete, landskapsarbete eller vaktmästarverksamhet. Ännu en fördel: Den mycket rörliga högtryckstvätten lämpar sig för både vertikal och horisontell drift. Den imponerar också med högkvalitativa komponenter som ett cylinderhuvud i mässing, automatisk tryckavlastning, EASY!Force högtryckspistol, EASY!Lock quick-release och smart tillbehörsförvaring. eco!efficiency mode är perfekt för lättare smuts eftersom det anpassar rengöringsnivån efter behovet, vilket förlänger batteriets körtid i upp till 34 minuter. Den här versionen (Bp) säljs utan batterier och laddare. Vill man ha dessa inkluderade från början skall man välja Bp Pack versionen.