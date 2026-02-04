Högtryckstvätt HD 4/11 C Bp Plus
Batteridriven och kompakt. Med HD 4/11 C Bp Plus det enkelt att flytta runt mellan arbetsplatser, utan att vara begränsad av tillgången till el. Den perfekta lösningen när rörlighet och smidig hantering är avgörande.
Vår HD 4/11 C Bp Battery den första batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher på professionell nivå. HD 4/11 C Bp är lämplig överallt där externa strömkällor inte är tillgängliga, vilket ofta är fallet för kommunalt arbete, landskapsarbete eller vaktmästarverksamhet. Ännu en fördel: Den mycket rörliga högtryckstvätten lämpar sig för både vertikal och horisontell drift. Den imponerar också med högkvalitativa komponenter som ett cylinderhuvud i mässing, automatisk tryckavlastning, EASY!Force högtryckspistol, EASY!Lock quick-release och smart tillbehörsförvaring. eco!efficiency mode är perfekt för lättare smuts eftersom det anpassar rengöringsnivån efter behovet, vilket förlänger batteriets körtid i upp till 34 minuter. Den här versionen (Bp) säljs utan batterier och laddare. Vill man ha dessa inkluderade från början skall man välja Bp Pack versionen.
Egenskaper och fördelar
36 V-batteriplattformHög rengöringsprestanda och långa körtider. Kompatibla batterier över flera olika områden. Tidsbesparande snabbladdare.
Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency modeSänkbar rengöringsprestanda för lättare smuts.
KvalitetDet automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten. Högkvalitativt topplock i mässing. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Mobil
- Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
- Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.
- För vertikal och horisontell drift.
Högsta möjliga flexibilitet.
- Fristående högtrycksrengöring oberoende av externa strömkällor.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Flödeshastighet (l/h)
|320 - 400
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. tryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Effekt (kW)
|1,6
|Vattentillopp
|3/4″
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|2
|Drifttid per batteriladdning (min)
|30 (7,5 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Batteriladdarens kabellängd (m)
|1,2
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|20,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|23,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Spolhandtag: EASY!Force
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 840 mm
- Rotojetmunstycke
- Sugslang
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
Videos
Användningsområden
- För fristående, mobil högtrycksrengöring, exempelvis för fastighetsskötare, för landskapsarkitektur eller inom det kommunala.