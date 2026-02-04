Den mobila högtryckstvätten HD 8/18-4 M Cage har en extra robust konstruktion med pulverlackerad stålrörsram som skyddar maskinen vid mobil användning under krävande förhållanden och vid frekventa transporter. Den servicevänliga maskinen kan användas både stående och liggande för största flexibilitet och driftsäkerhet. EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekylkraft för att helt eliminera den kraft som användaren behöver för att hålla emot och EASY!Lock snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd, vilket gör arbetet mindre tröttande samtidigt som utrustningen byts snabbare. Dessutom kan du reglera vattenflödet och arbetstrycket direkt på spolhandtaget med Servo Control. Maskinen drivs av en 4-polig, lågvarvig trefasmotor med tryckbrytare, 3-kolvars axialpump med topplock av mässing som sänker energibehovet med runt 20 %. För att skydda högtryckskomponenterna är maskinen som standard utrustad med automatisk tryckavlastning och ett stort, fint vattenfilter.