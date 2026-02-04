Högtryckstvätt HD 8/18-4 Cage ST *EU
HD 8/18-4 M Cage är en extremt robust, ouppvärmd högtryckstvätt med pulverlackerad stålrörsram för kommersiell användning under krävande förhållanden och maximalt skydd av pumpenheten.
Den mobila högtryckstvätten HD 8/18-4 M Cage har en extra robust konstruktion med pulverlackerad stålrörsram som skyddar maskinen vid mobil användning under krävande förhållanden och vid frekventa transporter. Den servicevänliga maskinen kan användas både stående och liggande för största flexibilitet och driftsäkerhet. EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekylkraft för att helt eliminera den kraft som användaren behöver för att hålla emot och EASY!Lock snabbkopplingar möjliggör hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd, vilket gör arbetet mindre tröttande samtidigt som utrustningen byts snabbare. Dessutom kan du reglera vattenflödet och arbetstrycket direkt på spolhandtaget med Servo Control. Maskinen drivs av en 4-polig, lågvarvig trefasmotor med tryckbrytare, 3-kolvars axialpump med topplock av mässing som sänker energibehovet med runt 20 %. För att skydda högtryckskomponenterna är maskinen som standard utrustad med automatisk tryckavlastning och ett stort, fint vattenfilter.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robustStabil stålrörsram som skyddar alla komponenter. Stålrörsramen kan även användas för enkel fastsättning och surrning av maskinen i servicefordonet. Robust plastchassi skyddar tillförlitligt pumpen mot skada och smuts.
Utrustning av hög kvalitetAutomatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 4-polig elektrisk låghastighetsmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Enkel serviceEnkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas. Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje. Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Flexibel användning
- Konstruerad för stående och liggande drift.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|760
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tryck (bar/MPa)
|270 / 27
|Effekt (kW)
|4,6
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|44,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|48,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|420 x 460 x 970
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Start-/stoppautomatik
Videos
Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri