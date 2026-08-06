Den stationära kallvattentvätten HD 25/15-4 St Classic är utformad för verksamheter med konstanta och höga rengöringskrav. Med ett arbetstryck på 150 bar och ett flöde på 2 500 l/h erbjuder den optimala förutsättningar för kontinuerlig användning i tuffa miljöer. Tack vare den höga vattenkapaciteten kan maskinen användas av upp till 3 användare samtidigt. Den robusta konstruktionen med vevaxelpump och cylinderhuvud i mässing, samt en ram i rostfritt stål, garanterar en lång livslängd. Den slitstarka, långsamtgående 4-poliga elmotorn med mjukstart är konstruerad för oavbruten drift. En integrerad display visar driftparametrar, felmeddelanden och underhållsanvisningar. Två vattentankar säkerställer en konstant vattenförsörjning och torrkörningsskydd för pumpen. Avkalkningsskydd, manometer och drifttidsmätare ingår i standardutförandet. Enkel installation, låga underhållskrav och intuitiv manövrering säkerställer en pålitlig och effektiv användning. Maskinen är idealisk för industri, livsmedelsproduktion, transport, kommuner och lantbruk.