Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic
Kärcher HD 25/15-4 St Classic är konstruerad för intensiv kontinuerlig användning. Den erbjuder ett tryck på 150 bar, ett flöde på 2 500 l/h och kan användas av upp till 3 användare samtidigt.
Den stationära kallvattentvätten HD 25/15-4 St Classic är utformad för verksamheter med konstanta och höga rengöringskrav. Med ett arbetstryck på 150 bar och ett flöde på 2 500 l/h erbjuder den optimala förutsättningar för kontinuerlig användning i tuffa miljöer. Tack vare den höga vattenkapaciteten kan maskinen användas av upp till 3 användare samtidigt. Den robusta konstruktionen med vevaxelpump och cylinderhuvud i mässing, samt en ram i rostfritt stål, garanterar en lång livslängd. Den slitstarka, långsamtgående 4-poliga elmotorn med mjukstart är konstruerad för oavbruten drift. En integrerad display visar driftparametrar, felmeddelanden och underhållsanvisningar. Två vattentankar säkerställer en konstant vattenförsörjning och torrkörningsskydd för pumpen. Avkalkningsskydd, manometer och drifttidsmätare ingår i standardutförandet. Enkel installation, låga underhållskrav och intuitiv manövrering säkerställer en pålitlig och effektiv användning. Maskinen är idealisk för industri, livsmedelsproduktion, transport, kommuner och lantbruk.
Egenskaper och fördelar
Kan användas samtidigt av upp till 3 användareHögre produktivitet och tidsbesparingar genom att flera anställda kan utföra rengöringsuppgifter samtidigt. Besparingar i investerings- och underhållskostnader tack vare en centraliserad, högpresterande maskin för flera verksamheter istället för flera olika högtryckstvättar. Kortare förberedelsetider tack vare användarklara uttagspunkter som inte kräver någon installation eller anslutning.
Robust och pålitlig för tuffa miljöerRobust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd Industriell lågvarvspump 4-poliga lågvarviga elmotorer med mjukstart garanterar lång livslängd.
Utrustning av hög kvalitetTvå matningstankar med flottörventil, torrkörningsskydd, temperaturövervakning vid vatteninloppet och skydd mot kalkavlagringar. Integrerad drifttidsräknare och manometer. Robust ram i rostfritt stål, korrosionsbeständig, hållbar och hygienisk.
Robust konstruktion för krävande arbetsförhållanden
- Hållbarhet och driftsäkerhet tack vare rostfritt stål, mässing och robust konstruktion för kontinuerlig användning, minimala driftstopp och lågt underhållsbehov.
- Hög effektivitet tack vare konstant rengöringsprestanda och korta uppstartstider genom fast installation.
- Långsiktiga kostnadsbesparingar tack vare lång livslängd och låga reparationskostnader.
Omfattande utbud av tillbehör och fästsatser
- Automatisk tryckavlastning finns som tillval
- Kan styras med fjärrkontroll som alternativ.
Redo för användning på kort tid
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Automatisk avstängning vid läckage eller fasfel.
- Automatisk avstängning vid för lågt eller för högt volttal
- Skyddar pumpen mot torrkörning
Enkel manövrering
- Enknappsdrift.
- Flexibilitet i användningen tack vare anslutning för fjärrkontroll och styrning av 6 uttagspunkter.
- LED-display som visar driftstatus, fel och kommande pumpunderhåll.
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Minimala driftstopp tack vare enkel åtkomst till alla komponenter.
- Mindre driftstopp och längre produktivitet tack vare snabbare rutinunderhåll och reparationer.
- Lägre driftskostnader tack vare minskade reparationskostnader.
Flexibel och mångsidig
- Hög produktivitet tack vare samtidig användning av flera användare på olika arbetsplatser.
- Flexibilitet vid ökande krav tack vare nya integrerbara uttagspunkter.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|750 - 2500
|Arbetstryck (bar)
|100 - 150
|Max. tryck (bar)
|200
|Inloppstemperatur (°C)
|50
|Effekt (kW)
|11
|Skydd (A)
|25
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Antal användare
|3
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|133
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|143,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|980 x 580 x 815
Följande ingår
- Servo Control
- Förberedd för Servo Control
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Skalhämmare
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Timräknare
- Förberedd för fjärrstyrning
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Air-cooled motor
Användningsområden
- Utvecklad för företag och verksamheter med kontinuerligt höga rengöringskrav.
- Lämplig för livsmedelsindustrin, såsom kött- och charkindustri, mejeri-, bageri-, konfektyr- och dryckesindustri.
- Rengöring av stall, mjölkningsanläggningar, jordbruksmaskiner och fordon inom lantbruket.
- För rengöring av industriell utrustning såsom produktionsmaskiner och verktyg.
- Perfekt för rengöring inom livsmedelsindustrin
- Fordonsflottor och transportföretag: i tvätthallar och depåer där lastbilar, bussar eller andra kommersiella fordon behöver rengöras regelbundet.
- För rengöring i verkstäder, garage, byggarbetsplatser och fordonsflottor inom kommunala verksamheter.
- Lämplig för användning inom livsmedels-, kosmetik- och kemiindustrin
- För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
- For use in the metalworking industry and in production halls