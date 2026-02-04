Den upprättstående HD 7/10 CXF är mobil, kompakt och har överlägsen prestanda. Med 15 m slang på vinda, en kraftfull motor och 3-cylindrig axialkolvpump är den byggd för att prestera. En helt stöttålig plastkåpa skyddar pumpen från skador och nedsmutsning. Kabelförvaring (med kontaktlås). Munstycksfack. Trefunktionsmunstycke som gör det snabbt och enkelt att välja mellan punktstråle, högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°) för att spruta rengöringsmedel. Doseringsventilen för rengöringsmedel möjliggör kontinuerlig dispensering av rengöringsmedel med högtrycksstrålen. Nivån i oljebehållaren kan enkelt kontrolleras utifrån via ett inspektionsglas. Den 3-cylindriga axialkolvpumpen med keramiska kolvar och topplock i mässing ger en lång livslängd. Vattenintaget och högtrycksuttaget av mässing gör dem mycket motståndskraftiga mot sprickor och korrosion. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.