Högtryckstvätt HD 7/10 CXF
Kompakt, robust högtryckstvätt för rengöring i sanitära utrymmen inom livsmedelsindustrin. Slangvinda med 15 m livsmedelsklassad slang. Klarar av att matas med vattentemperaturer upp till 80 grader. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.
Den upprättstående HD 7/10 CXF är mobil, kompakt och har överlägsen prestanda. Med 15 m slang på vinda, en kraftfull motor och 3-cylindrig axialkolvpump är den byggd för att prestera. En helt stöttålig plastkåpa skyddar pumpen från skador och nedsmutsning. Kabelförvaring (med kontaktlås). Munstycksfack. Trefunktionsmunstycke som gör det snabbt och enkelt att välja mellan punktstråle, högtrycksflatstråle (25°) och lågtrycksflatstråle (40°) för att spruta rengöringsmedel. Doseringsventilen för rengöringsmedel möjliggör kontinuerlig dispensering av rengöringsmedel med högtrycksstrålen. Nivån i oljebehållaren kan enkelt kontrolleras utifrån via ett inspektionsglas. Den 3-cylindriga axialkolvpumpen med keramiska kolvar och topplock i mässing ger en lång livslängd. Vattenintaget och högtrycksuttaget av mässing gör dem mycket motståndskraftiga mot sprickor och korrosion. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.
Egenskaper och fördelar
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Hygienkrav
- Integrerad slangvinda med högtrycksslang för livsmedelsindustrin och robusta grå hjul.
- Vattentemperatur upp till 80°C.
- Slitstarka grå hjul.
Praktiskt rengöringsmedelssystem
- Rengöringsmedelsdoseringssystem för envis smuts.
- "Inno Foam Set" högtrycksskumsystem kan användas om nödvändigt.
Servo Control
- Skonsam rengöring av känsliga ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|250 - 700
|Inloppstemperatur (°C)
|80
|Arbetstryck (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Max. tryck (bar/MPa)
|120 / 12
|Effekt (kW)
|3
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|36,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|39
|Mått (L × B × H) (mm)
|360 x 400 x 925
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Food
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Version för livsmedelsindustrin
- Spolrör i rostfritt stål: 840 mm
- Servo Control
Standardutrustning
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
- Start-/stoppautomatik
- Steglös tryck- och vattenreglering