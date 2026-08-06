Växelströmsdriven HD 6/15 MX mobil högtryckstvätt med tryckvaktsstyrning, integrerad slangvagn för smidig hantering av högtrycksslangen och en mängd förvaringsalternativ för tillbehör. En nyutvecklad, robust axialpump med 3 kolvar och topplock i mässing garanterar att den lättmanövrerade och lättförvarade maskinen har en lång livslängd samtidigt som både energiförbrukningen och rengöringsprestandan förbättras med ca 20 %. EASY!Force spolhandtag för högtryck, som utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll och EASY!Lock snabbkopplingar som möjliggör en hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa på robusthet eller livslängd vilket gör att du kan fortsätta arbeta utan att bli trött samt sparar tid vid fastsättning och borttagning. Den automatiska tryckavlastningsfunktionen skyddar högtryckskomponenterna effektivt och säkert från belastningar vid väntedrift. Högtryckspumpen och de elektriska komponenterna är särskilt lättåtkomliga tack vare högtryckstvättens underhållsvänliga design.