Högtryckstvätt HD 6/15 MXA Plus
Kompakt HD 6/15 MX högtryckstvätt med växelströmsmotor, slangvinda för smidig hantering av högtrycksslangen, 150 bar arbetstryck och automatisk tryckavlastning.
Växelströmsdriven HD 6/15 MX mobil högtryckstvätt med tryckvaktsstyrning, integrerad slangvagn för smidig hantering av högtrycksslangen och en mängd förvaringsalternativ för tillbehör. En nyutvecklad, robust axialpump med 3 kolvar och topplock i mässing garanterar att den lättmanövrerade och lättförvarade maskinen har en lång livslängd samtidigt som både energiförbrukningen och rengöringsprestandan förbättras med ca 20 %. EASY!Force spolhandtag för högtryck, som utnyttjar rekylkraften från högtrycksstrålen för att minska kvarhållningskraften till noll och EASY!Lock snabbkopplingar som möjliggör en hantering som är fem gånger snabbare än konventionella skruvkopplingar, utan att kompromissa på robusthet eller livslängd vilket gör att du kan fortsätta arbeta utan att bli trött samt sparar tid vid fastsättning och borttagning. Den automatiska tryckavlastningsfunktionen skyddar högtryckskomponenterna effektivt och säkert från belastningar vid väntedrift. Högtryckspumpen och de elektriska komponenterna är särskilt lättåtkomliga tack vare högtryckstvättens underhållsvänliga design.
Egenskaper och fördelar
Fjäderdriven automatisk slangvinda
- Maximal komfort vid hantering av högtrycksslangen.
- Gör uppställningstiden kort tack vare snabb in- och utlindning.
- Snubbelrisk undviks vilket ökar säkerheten vid användning.
Extra ställning
- Ökar maskinens uppställningsyta.
- Förbättrar lutningsstabiliteten när den används upprätt.
Utrustning av hög kvalitet
- Automatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd.
- Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor.
- Topplock i mässing av hög kvalitet.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.
Utmärkt mobilitet
- Skjuthandtaget kan dras in med en knapptryckning, vilket ökar maskinens kompakthet och minskar utrymmesbehovet.
- Problemfri förvaring i servicefordon.
- Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Flexibel användning
- Konstruerad för stående och liggande drift.
- Maximal stabilitet i horisontell drift då hjulen inte rör vid marken.
Enkel service
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|560
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tryck (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Effekt (kW)
|3,1
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|35,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|39
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Flex
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- ANTI!Twist
- Start-/stoppautomatik
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Användningsområden
- Idealisk för byggnadsentreprenörer, hantverkare, leverantörer av byggnadstjänster och lokala myndigheter