Denna stationära kallvattentvätt imponerar med enkel drift, ett flöde på 1 000 l/h, ett tryck på 190 bar och en inloppstemperatur på upp till 85 °C. Pumpen skyddas av ett stort vattenfilter. Både installation, användning och underhåll är enkla och användarvänliga. Elektronisk övervakning och felindikator säkerställer hög driftsäkerhet. Tack vare den 4-poliga, låghastighets elmotorn har maskinen en lång livslängd, medan vevaxelpumpen med mässingscylinderhuvud och det rostfria höljet gör den extra slitstark. Högtryckstvätten har en vattentank med torrkörningsskydd och kalkskydd, där nivån för kalkskydd visas. Rengöringsmedel kan sugas in och doseras via en ventil, och även här finns en tomindikator. Maskinen levereras utan tillbehör, men dessa kan väljas efter behov: manometer, timräknare, inlopp för ett andra rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning och olika fjärrkontroller.