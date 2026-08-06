Högtryckstvätt HD 10/19-4 St H
Lättanvänd stationär högtryckstvätt med hög kapacitet på 1 000 l/h. Robust och högkvalitativ utrustning – idealisk för lantbruk eller livsmedelsindustrin.
Denna stationära kallvattentvätt imponerar med enkel drift, ett flöde på 1 000 l/h, ett tryck på 190 bar och en inloppstemperatur på upp till 85 °C. Pumpen skyddas av ett stort vattenfilter. Både installation, användning och underhåll är enkla och användarvänliga. Elektronisk övervakning och felindikator säkerställer hög driftsäkerhet. Tack vare den 4-poliga, låghastighets elmotorn har maskinen en lång livslängd, medan vevaxelpumpen med mässingscylinderhuvud och det rostfria höljet gör den extra slitstark. Högtryckstvätten har en vattentank med torrkörningsskydd och kalkskydd, där nivån för kalkskydd visas. Rengöringsmedel kan sugas in och doseras via en ventil, och även här finns en tomindikator. Maskinen levereras utan tillbehör, men dessa kan väljas efter behov: manometer, timräknare, inlopp för ett andra rengöringsmedel, automatisk tryckavlastning och olika fjärrkontroller.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitetVattentank med ventil, kalkskydd och torrkörningsskydd Mycket robust ram och hölje i rostfritt stål Redo för anslutning av fjärrkontroller
Slitstark och robustMycket robust ram och hölje i rostfritt stål 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd. Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.Avstängning vid vattenbrist, LED-indikatorer: standby, service, fel Automatiskt under- och överspänningsskydd. Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
Användarvänlig
- Bara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider.
- Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning
- LED-lampor indikerar viktiga driftstatusar
Omfattande utbud av tillbehör och fästsatser
- Manometer och timräknare finns som tillval
- Automatisk tryckavlastning finns som tillval
Keminlopp med ventil och tomindikator
- Keminloppssystem med doseringsventil och tomindikator ingår som standard
- Tillval: andra inlopp med ventil och tomindikator
- Detergent dosing unit on the suction side.
Robust konstruktion för krävande arbetsförhållanden
- Byggd för daglig användning
- Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning.
- Användning av varmt vatten ökar rengöringseffektiviteten avsevärt
Stort integrerat vattenfilter
- Stort vattenfilter för maximalt skydd av pump
- Enkel att använda, lätt att rengöra.
- Säkerställer lång livslängd för alla högtryckskomponenter
Enkel installation och underhåll
- Snabb och enkel åtkomst till samtliga komponenter för underhåll.
- Tids- och kostnadsbesparande installation på plats.
- Omfattande servicenätverk med högutbildade tekniker
Redo för användning på kort tid
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
- Permanent installation utan risker: ingen kontaminering eller lösa slangar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Arbetstryck (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Max. tryck (bar/MPa)
|250 / 25
|Inloppstemperatur (°C)
|85
|Effekt (kW)
|7
|Skydd (A)
|16
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|Antal användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|89
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|98,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Följande ingår
- Servo Control
- Powermunstycke
- Ram och hölje: Rostfritt stål
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för keminlopp
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Tryckpump
- Skalhämmare
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Förberedd för fjärrstyrning
- RM1-dosering
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Air-cooled motor
Användningsområden
- Perfekt för rengöring inom livsmedelsindustrin
- Lämplig för användning inom livsmedels-, kosmetik- och kemiindustrin
- Lämplig för industriella miljöer, t.ex. rengöring av produktionsanläggningar
- Rengöring av fordon och maskiner inom fordonsbranschen, industrin och jordbruket
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
- Lantbruk
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- Optimal för bilverkstäder, biluthyrning, biltvättar, fastighetsservice, hantverkare, mindre byggföretag, små garage och lantbruk
- Industri