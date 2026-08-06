För upp till 50 procent snabbare installations och mycket ergonomiskt arbete: HDS 12/18-4 SXA hetvatten högtryckstvätt från Kärchers superklass har en integrerad automatisk slangvinda inklusive Ultra Guard högtrycksslang. Denna lösning gör det möjligt att rulla upp och rulla ut den 20 meter långa, Teflon-belagda slangen i en vinkel på upp till 45°. En lågvarvig, vattenkyld, 4-polig elmotor och den robusta 3-kolvsaxialpumpen med keramisk kolvpelare säkerställer pålitlig och säker drift. Dessutom säkerställer det ekonomiska eco!efficiency-läget och optimerad brännarteknik maximal ekonomi. Tack vare intuitiv enknappsdrift och energisparande EASY!Force Advanced HP-spolhandtag med 1050 millimeter lång sprutlans, servostyrning och patenterad munstycksteknik erbjuder HDS 12/18-4 SXA också maximal användarvänlighet. Ett smart mobilitetskoncept, 2 tvättmedelstankar med exakt dosering, avkalkningsalternativ, beprövad säkerhetsteknik, hög underhållsförmåga och ergonomisk förvaring av tillbehör kompletterar maskinens omfattande helhetspaket.