Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA

Hetvattentvätten i Kärchers Superklass imponerar med sin höga flödeshastighet och sina sofistikerade utrustningsfunktioner, såsom automatisk slangvinda med 20 m UltraGuard högtrycksslang.

För upp till 50 procent snabbare installations och mycket ergonomiskt arbete: HDS 12/18-4 SXA hetvatten högtryckstvätt från Kärchers superklass har en integrerad automatisk slangvinda inklusive Ultra Guard högtrycksslang. Denna lösning gör det möjligt att rulla upp och rulla ut den 20 meter långa, Teflon-belagda slangen i en vinkel på upp till 45°. En lågvarvig, vattenkyld, 4-polig elmotor och den robusta 3-kolvsaxialpumpen med keramisk kolvpelare säkerställer pålitlig och säker drift. Dessutom säkerställer det ekonomiska eco!efficiency-läget och optimerad brännarteknik maximal ekonomi. Tack vare intuitiv enknappsdrift och energisparande EASY!Force Advanced HP-spolhandtag med 1050 millimeter lång sprutlans, servostyrning och patenterad munstycksteknik erbjuder HDS 12/18-4 SXA också maximal användarvänlighet. Ett smart mobilitetskoncept, 2 tvättmedelstankar med exakt dosering, avkalkningsalternativ, beprövad säkerhetsteknik, hög underhållsförmåga och ergonomisk förvaring av tillbehör kompletterar maskinens omfattande helhetspaket.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA: Automatisk slangvinda
Automatisk slangvinda
Möjliggör att uppstarten av maskinen minskas i tid med över 50% Säkerställer att slangen kan lindas upp och ihop vid en vinkel av 45° även under tryck
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA: Hög effektivitet
Hög effektivitet
I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA: Maximal effektivitet
Maximal effektivitet
Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik 4-polig elektrisk motor Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
  • Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
  • Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Driftsäkerhet
  • Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
  • Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
  • SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
  • Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
  • Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Dosering av rengöringsmedel
  • Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
  • Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
  • Exakt doseringsventil ger låg förbrukning
Mobilitet
  • Ny design med stora hjul.
  • Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
  • Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
  • Ångsteg kan väljas genom att justera vattentryck/kvantitet vid pumpen
  • Enkel och intuitiv 1-knapps användning
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 500 - 1200
Arbetstryck (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (inmatning 12° C) (°C) min. 80 - Max. 155
Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h) 7,7
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (g/h) 6,1
Effekt (kW) 8
Elkabel (m) 5
Bränsletank (l) 25
Vikt (med tillbehör) (kg) 198
Vikt inkl. förpackning (kg) 210,2
Mått (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1210

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force Advanced
  • Högtrycksslangens längd: 20 m
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
  • Sprutlans: 1050 mm
  • Powermunstycke
  • Servo Control

Standardutrustning

  • inbyggd automatisk slangvinda
  • Start-/stoppautomatik
  • För två operatörer (tillval)
  • Fasvändarkontakt (trefas)
  • SDS-System
  • 2 rengöringsmedelstankar
  • Torrgångsskydd
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Videos
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Utrustning och maskinrengöring
  • Verkstadsrengöring
  • Rengöring av utomhusområden
  • Rengöring av servicestationer
  • Fasadrengöring
  • Rengöring av simbassänger
  • Rengöring av sporthallar
  • Rengöring av produktionsprocesser
  • Rengöring av produktionssystem
Tillbehör
Rengöringsmedel