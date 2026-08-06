Högtryckstvätt HDS 12/18-4 SXA
Hetvattentvätten i Kärchers Superklass imponerar med sin höga flödeshastighet och sina sofistikerade utrustningsfunktioner, såsom automatisk slangvinda med 20 m UltraGuard högtrycksslang.
För upp till 50 procent snabbare installations och mycket ergonomiskt arbete: HDS 12/18-4 SXA hetvatten högtryckstvätt från Kärchers superklass har en integrerad automatisk slangvinda inklusive Ultra Guard högtrycksslang. Denna lösning gör det möjligt att rulla upp och rulla ut den 20 meter långa, Teflon-belagda slangen i en vinkel på upp till 45°. En lågvarvig, vattenkyld, 4-polig elmotor och den robusta 3-kolvsaxialpumpen med keramisk kolvpelare säkerställer pålitlig och säker drift. Dessutom säkerställer det ekonomiska eco!efficiency-läget och optimerad brännarteknik maximal ekonomi. Tack vare intuitiv enknappsdrift och energisparande EASY!Force Advanced HP-spolhandtag med 1050 millimeter lång sprutlans, servostyrning och patenterad munstycksteknik erbjuder HDS 12/18-4 SXA också maximal användarvänlighet. Ett smart mobilitetskoncept, 2 tvättmedelstankar med exakt dosering, avkalkningsalternativ, beprövad säkerhetsteknik, hög underhållsförmåga och ergonomisk förvaring av tillbehör kompletterar maskinens omfattande helhetspaket.
Egenskaper och fördelar
Automatisk slangvindaMöjliggör att uppstarten av maskinen minskas i tid med över 50% Säkerställer att slangen kan lindas upp och ihop vid en vinkel av 45° även under tryck
Hög effektivitetI eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Maximal effektivitetHögeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik 4-polig elektrisk motor Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
- Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Dosering av rengöringsmedel
- Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
- Exakt doseringsventil ger låg förbrukning
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Ångsteg kan väljas genom att justera vattentryck/kvantitet vid pumpen
- Enkel och intuitiv 1-knapps användning
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1200
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|7,7
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (g/h)
|6,1
|Effekt (kW)
|8
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|198
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|210,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- inbyggd automatisk slangvinda
- Start-/stoppautomatik
- För två operatörer (tillval)
- Fasvändarkontakt (trefas)
- SDS-System
- 2 rengöringsmedelstankar
- Torrgångsskydd
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Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem