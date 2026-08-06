Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic
Kompakt, robust och enkel HD 5/13 E Classic högtryckstvätt. Med cylinderhuvud i mässing och högkvalitativa tillbehör.
Denna högtryckstvätt är en kompakt maskin med en 840 millimeter lång rostfri lans, som imponerar med sin användarvänlighet och höga hållbarhet. Den används för enkel, grundlig rengöring av fordon, maskiner och verktyg samt gårdar och trädgårdar. Den har ett cylinderhuvud i mässing och en högkvalitativ stålvävslang, vilket resulterar i låg slitage och hög hållbarhet. Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar komponenterna, förlänger livslängden och minskar reparations- och underhållskostnaderna. Den integrerade Home Base används för bekväm förvaring av munstycken. Detta omfattande paket kompletteras med EASY!Lock snabbkopplingar, som möjliggör avsevärt snabbare hantering jämfört med konventionella skruvlock.
Egenskaper och fördelar
Lågt slitage och lång livslängdHögkvalitativt topplock i mässing. Keramiskt belagda kolvar i rostfritt stål Automatisk tryckreducering
Högkvalitativa tillbehör
Många förvaringsmöjligheterHållare för munstycksförvaring Integrerade kabelkrokar Spolrörshållare
EASY!Lock-snabbkoppling med gänga
- Korta ställtider (montering och demontering)
- Snabbt byte av tillbehör
- Intuitiv drift.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|130
|Max. tryck (bar)
|170
|Effekt (kW)
|2,7
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|034
|Vattentillopp
|3/4″
|Mobil
|vagn
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|18,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|27,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Följande ingår
- Powermunstycke
- Sprutlans: 840 mm
- Spolhandtag: standard
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 6, 200 bar
Standardutrustning
- 3-cylindrig axialkolvpump: Med kolvar i rostfritt stål
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- För rengöring av fordon
- För rengöring av maskiner och verktyg (på byggarbetsplatsen)
- För rengöring av gårdar och trädgårdar (väggar, gångar, paviljonger)
- För spontan rengöring av mindre ytor