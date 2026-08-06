Denna högtryckstvätt är en kompakt maskin med en 840 millimeter lång rostfri lans, som imponerar med sin användarvänlighet och höga hållbarhet. Den används för enkel, grundlig rengöring av fordon, maskiner och verktyg samt gårdar och trädgårdar. Den har ett cylinderhuvud i mässing och en högkvalitativ stålvävslang, vilket resulterar i låg slitage och hög hållbarhet. Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar komponenterna, förlänger livslängden och minskar reparations- och underhållskostnaderna. Den integrerade Home Base används för bekväm förvaring av munstycken. Detta omfattande paket kompletteras med EASY!Lock snabbkopplingar, som möjliggör avsevärt snabbare hantering jämfört med konventionella skruvlock.