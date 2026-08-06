Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic

Kompakt, robust och enkel HD 5/13 E Classic högtryckstvätt. Med cylinderhuvud i mässing och högkvalitativa tillbehör.

Denna högtryckstvätt är en kompakt maskin med en 840 millimeter lång rostfri lans, som imponerar med sin användarvänlighet och höga hållbarhet. Den används för enkel, grundlig rengöring av fordon, maskiner och verktyg samt gårdar och trädgårdar. Den har ett cylinderhuvud i mässing och en högkvalitativ stålvävslang, vilket resulterar i låg slitage och hög hållbarhet. Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar komponenterna, förlänger livslängden och minskar reparations- och underhållskostnaderna. Den integrerade Home Base används för bekväm förvaring av munstycken. Detta omfattande paket kompletteras med EASY!Lock snabbkopplingar, som möjliggör avsevärt snabbare hantering jämfört med konventionella skruvlock.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic: Lågt slitage och lång livslängd
Lågt slitage och lång livslängd
Högkvalitativt topplock i mässing. Keramiskt belagda kolvar i rostfritt stål Automatisk tryckreducering
Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic: Högkvalitativa tillbehör
Högkvalitativa tillbehör
Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic: Många förvaringsmöjligheter
Många förvaringsmöjligheter
Hållare för munstycksförvaring Integrerade kabelkrokar Spolrörshållare
EASY!Lock-snabbkoppling med gänga
  • Korta ställtider (montering och demontering)
  • Snabbt byte av tillbehör
  • Intuitiv drift.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 500
Inloppstemperatur (°C) 60
Arbetstryck (bar) 130
Max. tryck (bar) 170
Effekt (kW) 2,7
Elkabel (m) 5
Munstycksstorlek 034
Vattentillopp 3/4″
Mobil vagn
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 18,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 27,5
Mått (L × B × H) (mm) 334 x 366 x 954

Följande ingår

  • Powermunstycke
  • Sprutlans: 840 mm
  • Spolhandtag: standard
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 6, 200 bar

Standardutrustning

  • 3-cylindrig axialkolvpump: Med kolvar i rostfritt stål
  • Start-/stoppautomatik
Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic
Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic
Högtryckstvätt HD 5/13 E Classic
Användningsområden
  • För rengöring av fordon
  • För rengöring av maskiner och verktyg (på byggarbetsplatsen)
  • För rengöring av gårdar och trädgårdar (väggar, gångar, paviljonger)
  • För spontan rengöring av mindre ytor
Tillbehör
Rengöringsmedel