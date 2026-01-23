Högtryckstvätt HDS 5/15 U
Upprättstående, mobil enfastvätt på 230 V! En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/15 U med 10 meter slang levererar 500 l/tim och 150 bar. En innovativ upprättstående kompakt design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för att enkelt kunna förflyttas. Fästpunkter och handtag för enkel lastning och låg vikt för platssparande transporter. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.
HDS 5/15 U, en upprättstående hetvattenstvätt med en låg vikt, kompakta mått samt enkel lastning och transport då den går att transportera vertikalt. 500 l/tim och 150 bar, 10 meter slang. Tar minimal plats vid förvaring. Stora hjul och ett ergonomiskt utformat körhandtag garanterar en enastående manövreringsförmåga och mobilitet, även på svåra ytor. Denna enfasenhet har luftkyld 2-polig elmotor. 3-cylindrig axialkolvpump med härdade kolvar i rostfritt stål. Kemdosering i lågtrycksläge. En tryckställare stänger automatiskt av motorn när avtryckaren på spolhandtaget släpps och ökar maskinens livslängd. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.
Egenskaper och fördelar
Innovativ upprättstående designEnkel transport över trappor m.m. Stora hjul för oasfalterade ytor
Finmaskigt vattenfilterSkyddar effektivt högtryckspumpen mot föroreningar Enkel borttagning från utsidan
Kompakt designPlatsbesparande förvaring och transport Spillsäker pump och bränsletank Optimal för små servicebilar
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|450
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatur (°C)
|Max. 80
|Effekt (kW)
|2,7
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|2,4
|Bränsletank (l)
|6,5
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|78
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|86,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 840 mm
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem