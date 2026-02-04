Högtryckstvätt HDS 7/16 C
Kraftfull HDS 7/16 C trefas hetvattentvätt i kompaktklassen med eco!efficiency-läge, intuitiv enknappsfunktion och EASY!Force Advanced högtryckspistol.
HDS 7/16 C är en kraftfull trefas hetvattentvätt i kompaktklassen, utrustad med en luftkyld motor och eco!efficiency-läge för energieffektiv drift. En robust axialpump med tre keramiska kolvar genererar högt tryck. Den ergonomiska EASY!Force Advanced högtryckspistolen med patenterad munstycksteknik och EASY!Lock-snabbkopplingar förenklar arbetet. Soft Damping System (SDS) minskar vibrationer för ökad användarkomfort. Hetvattentekniken löser effektivt upp även fett och smörjmedel och minskar behovet av rengöringsmedel, som doseras exakt från en 15,5-liters tank. Tryck och vattenflöde kan justeras beroende på arbetsuppgift. HDS 7/16 C är lätt att underhålla och utformad för daglig användning under tuffa förhållanden. Funktionen för avkalkning, ett vattenfilter och en säkerhetsventil skyddar tekniken. Ett robust chassi ger stöttålighet, medan stora hjul och ett styrhjul/castor säkerställer hög manövrerbarhet. Dessutom finns integrerade förvaringsmöjligheter för tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Hög effektivitet
- eco!efficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning.
- Minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med 20%.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
Tillförlitlig
- Avhärdare för att skydda värmeslingan mot förkalkning.
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Förvaringskrokar till elsladd och högtrycksslang.
- Integrerad spolrörshållare för enkel transport.
Dosering av rengöringsmedel
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
- Stor tanköppning med påfyllningsrör.
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Enkel manövrering vid hinder, t ex trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Enkel hantering med ett reglage.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|310 - 660
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. tryck (bar)
|220
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Effekt (kW)
|4,4
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|3,6
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (g/h)
|2,9
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|025
|Bränsletank (l)
|15
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|111,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|120
|Mått (L × B × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- SDS-System
- Start-/stoppautomatik
- Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank
Videos
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem