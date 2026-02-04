HDS 7/16 C är en kraftfull trefas hetvattentvätt i kompaktklassen, utrustad med en luftkyld motor och eco!efficiency-läge för energieffektiv drift. En robust axialpump med tre keramiska kolvar genererar högt tryck. Den ergonomiska EASY!Force Advanced högtryckspistolen med patenterad munstycksteknik och EASY!Lock-snabbkopplingar förenklar arbetet. Soft Damping System (SDS) minskar vibrationer för ökad användarkomfort. Hetvattentekniken löser effektivt upp även fett och smörjmedel och minskar behovet av rengöringsmedel, som doseras exakt från en 15,5-liters tank. Tryck och vattenflöde kan justeras beroende på arbetsuppgift. HDS 7/16 C är lätt att underhålla och utformad för daglig användning under tuffa förhållanden. Funktionen för avkalkning, ett vattenfilter och en säkerhetsventil skyddar tekniken. Ett robust chassi ger stöttålighet, medan stora hjul och ett styrhjul/castor säkerställer hög manövrerbarhet. Dessutom finns integrerade förvaringsmöjligheter för tillbehör.