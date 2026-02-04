Vår kraftfulla HD 8/18-4 M PU motor-/pumpenhet med robust trecylindrig axialkolvpump med topplock i mässing, 4-polig elektrisk låghastighetsmotor och tryckvaktsstyrning imponerar med upp till 20 % högre energieffektivitet och rengöringsprestanda. Den stationära mellanklassmaskinen är konstruerad för både vertikal och horisontell användning. Trepunktsstödet på baksidan av maskinen gör vertikal väggmontering möjligt, utöver horisontell installation. Enkel åtkomst till högtryckspumpen, som skyddas av ett stort vattenfilter, och till de elektroniska komponenterna, är bevis på den extremt underhållsvänliga maskinkonstruktionen. Med Servo Control-funktionen kan vattenvolym och arbetstryck varieras genom att välja motsvarande munstycken. Alla högtryckskomponenter skyddas från belastningar i vänteläge av den pålitliga automatiska tryckavlastningsanordningen.