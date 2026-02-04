Högtryckstvätt HD 8/18-4 M St

HD 8/18-4 M PU pumpenhet av mellanklass med robust trecylindrig axialkolvpump med topplock i mässing samt 4-polig elektrisk låghastighetsmotor. Lämplig för horisontell och vertikal drift.

Vår kraftfulla HD 8/18-4 M PU motor-/pumpenhet med robust trecylindrig axialkolvpump med topplock i mässing, 4-polig elektrisk låghastighetsmotor och tryckvaktsstyrning imponerar med upp till 20 % högre energieffektivitet och rengöringsprestanda. Den stationära mellanklassmaskinen är konstruerad för både vertikal och horisontell användning. Trepunktsstödet på baksidan av maskinen gör vertikal väggmontering möjligt, utöver horisontell installation. Enkel åtkomst till högtryckspumpen, som skyddas av ett stort vattenfilter, och till de elektroniska komponenterna, är bevis på den extremt underhållsvänliga maskinkonstruktionen. Med Servo Control-funktionen kan vattenvolym och arbetstryck varieras genom att välja motsvarande munstycken. Alla högtryckskomponenter skyddas från belastningar i vänteläge av den pålitliga automatiska tryckavlastningsanordningen.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 8/18-4 M St: Utrustning av hög kvalitet
Automatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 4-polig elektrisk låghastighetsmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Högtryckstvätt HD 8/18-4 M St: Flexibel användning
Konstruerad för stående och liggande drift.
Högtryckstvätt HD 8/18-4 M St: Förberedd för stationär användning
Enkelt och robust trepunktsfäste för väggmontering på enhetens baksida. Utrymmesbesparande konstruktion. Robust plastchassi skyddar tillförlitligt pumpen mot skada och smuts.
Enkel service
  • Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
  • Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
  • Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Ökad energieffektivitet
  • Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
  • 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 760
Inloppstemperatur (°C) 60
Arbetstryck (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tryck (bar/MPa) 270 / 27
Effekt (kW) 4,6
Elkabel (m) 5
Vattentillopp 3/4″
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 31,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 34
Mått (L × B × H) (mm) 290 x 300 x 565

Följande ingår

  • Servo Control

Standardutrustning

  • Start-/stoppautomatik
Högtryckstvätt HD 8/18-4 M St
Videos
Användningsområden
  • Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
Tillbehör
Rengöringsmedel