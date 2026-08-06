Högtryckstvätt HD 5/15 CX
HD 5/15 CX är en kompakt, kraftfull enfastvätt för rengöring på gården, verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Slangvinda med 15 m högtrycksslang.
Den kompakta, lätta och mångsidiga HD 5/15 CX imponerar med utmärkt rörlighet och passar för både vertikal och horisontell drift. Utrustad med praktisk tillbehörsförvaring och automatisk tryckavlastning. Den 3-cylindriga axialkolvpumpen med keramiska kolvar och topplock i mässing garanterar lång livslängd och avger ett vattenflöde på 500 l/tim och 150 bar. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. Slangvinda med 15 m högtrycksslang.
Egenskaper och fördelar
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Mobil
- Integrerat bärhandtag på framsidan av maskinen möjliggör enkel lastning och bekväm transport.
- Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.
- Kompakt konstruktion.
Flexibel
- För vertikal och horisontell drift.
- Vid horisontell drift ligger inte hjulen i och ger därför maximal stabilitet.
- Separat förvaringsplats för spolhandtaget.
Kvalitet
- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Tillbehörsförvaring
- Skruvgänganslutning (M 18 x 1,5) för att ansluta en ytrengörare direkt på maskinen.
- Praktisk förvaring av rotojet- och trefunktionsmunstyckena.
- Integrerad slangvinda med 15 m högtrycksslang. För stor aktionsradie och enkel förvaring (CX-modeller).
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500
|Inloppstemperatur (°C)
|upp till 60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tryck (bar/MPa)
|200 / 20
|Effekt (kW)
|2,8
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|27,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|30,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Sprutlans: 840 mm
Standardutrustning
- Slangvinda
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
- Start-/stoppautomatik