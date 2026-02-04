Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/15-4 Cage är en högtryckstvätt som med sina 150 bars tryck, fettresistent högtrycksslang och två rengöringstankar är idealisk för rengöring i hygienkänsliga områden inom livsmedelsindustrin. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.
HD 10/15-4 Cage F Hygiene högtryckstvätt är en högprestandamaskin som uppfyller strikta hygienbestämmelser. Den tål att matas med varmvatten på upp till 85 °C, har en ram av rostfritt stål, högtrycksslang och hjul som ej färgar av sig och alla delar som kommer i kontakt med vatten är resistenta mot animaliska fetter. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.
Egenskaper och fördelar
Uppfyller de strängaste hygienkravenRostfritt stål, icke-korrosivt. Samtliga delar som kommer i kontakt med vatten är tillverkade i specialmässing av livsmedelskvalitet.
Effektiv rengöringBoosterpump för temperaturer upp till 85°C. Godkänd för RM 734 klorerade rengöringsmedel.
HygienkravSpårfria och enkla att manövrera. Livsmedelsgodkänd och spårfri tryckslang.
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|440 - 990
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 85
|Arbetstryck (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Max. tryck (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Effekt (kW)
|6,4
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|78,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|86,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|650 x 521 x 1100
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Food
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Version för livsmedelsindustrin
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 400 bar
- Spolrör i rostfritt stål: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Funktion för rengöringsmedel: 5 l
- Start-/stoppautomatik
- Stabil stålrörsram för lastning med truck och kran