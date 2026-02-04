Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food

HD 10/15-4 Cage är en högtryckstvätt som med sina 150 bars tryck, fettresistent högtrycksslang och två rengöringstankar är idealisk för rengöring i hygienkänsliga områden inom livsmedelsindustrin. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

HD 10/15-4 Cage F Hygiene högtryckstvätt är en högprestandamaskin som uppfyller strikta hygienbestämmelser. Den tål att matas med varmvatten på upp till 85 °C, har en ram av rostfritt stål, högtrycksslang och hjul som ej färgar av sig och alla delar som kommer i kontakt med vatten är resistenta mot animaliska fetter. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food: Uppfyller de strängaste hygienkraven
Uppfyller de strängaste hygienkraven
Rostfritt stål, icke-korrosivt. Samtliga delar som kommer i kontakt med vatten är tillverkade i specialmässing av livsmedelskvalitet.
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food: Effektiv rengöring
Effektiv rengöring
Boosterpump för temperaturer upp till 85°C. Godkänd för RM 734 klorerade rengöringsmedel.
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food: Hygienkrav
Hygienkrav
Spårfria och enkla att manövrera. Livsmedelsgodkänd och spårfri tryckslang.
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
  • Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
  • EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 440 - 990
Inloppstemperatur (°C) Max. 85
Arbetstryck (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Max. tryck (bar/MPa) 175 / 17,5
Effekt (kW) 6,4
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 78,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 86,8
Mått (L × B × H) (mm) 650 x 521 x 1100

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force Food
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Version för livsmedelsindustrin
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 400 bar
  • Spolrör i rostfritt stål: 1050 mm
  • Powermunstycke
  • Servo Control

Standardutrustning

  • Funktion för rengöringsmedel: 5 l
  • Start-/stoppautomatik
  • Stabil stålrörsram för lastning med truck och kran
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Högtryckstvätt HD 10/15-4 Cage Food
Tillbehör
Rengöringsmedel