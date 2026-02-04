HD 10/15-4 Cage F Hygiene högtryckstvätt är en högprestandamaskin som uppfyller strikta hygienbestämmelser. Den tål att matas med varmvatten på upp till 85 °C, har en ram av rostfritt stål, högtrycksslang och hjul som ej färgar av sig och alla delar som kommer i kontakt med vatten är resistenta mot animaliska fetter. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.