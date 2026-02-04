Den innovativa eluppvärmda hetvattentvätten HDS E 8/16-4M har hög energieffektivitet och exceptionellt hög drifttemperatur. Tack vare pannans innovativa isolering tillverkad av ett specialskum minskar enhetens strömförbrukning drastiskt i standby-läget. Detta möjliggör en energibesparing på upp till 40 %. Läget eco!efficiency växlar automatiskt över enheten till det högeffektiva 60 °C-läget, vilket sparar in på värdefulla resurser. Den extrahöga drifttemperaturen på max. 85 °C är särskilt värdefull på fett- och oljefläckar, där en temperatur på upp till 80 °C, tack vare Servokontroll kan upprätthållas under konstant drift. En ultrasnabb uppvärmningsanordning ger kort förvärmningstid. Hetvattentvätten kan användas på alla platser där avgaser är icke önskvärda eller förbjudna, t.ex. inom livsmedelsproduktion, på sjukhus, i storkök eller industrianläggningar. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.