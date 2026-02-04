Den mest kraftfulla trefas hetvattentvätten i kompaktklassen: HDS 8/18-4 C imponerar med eco!efficiency-läge, ångfunktion, ergonomi och användarvänlighet. Den kraftfulla vattenkylda 4-poliga motorn driver en robust axialpump med tre keramiska kolvar för att generera högt tryck. Den ergonomiska EASY!Force Advanced högtryckspistolen är utrustad med servojustering för enkel kontroll av tryck och vattenflöde, patenterad munstycksteknik och EASY!Lock-snabbkopplingar för smidigare arbete. Soft Damping System (SDS) minskar vibrationer och ökar användarkomforten. Hetvattentekniken löser effektivt upp fett och smörjmedel och minskar behovet av rengöringsmedel, som doseras exakt från en 15,5-liters tank. HDS 8/18-4 C är underhållsvänlig och utvecklad för daglig användning under tuffa förhållanden. Den är utrustad med avkalkningsfunktion, ett vattenfilter och en säkerhetsventil för att skydda maskintekniken. Det robusta chassit ger stöttålighet, medan stora hjul och ett styrhjul/castor säkerställer hög manövrerbarhet. Maskinen har även integrerade förvaringsmöjligheter för tillbehör.