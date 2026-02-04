Högtryckstvätt HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, den mest kraftfulla trefas hetvattentvätten i kompaktklassen med eco!efficiency-läge och ångfunktion, 3-kolvs axialpump och EASY!Force Advanced högtryckspistol.
Den mest kraftfulla trefas hetvattentvätten i kompaktklassen: HDS 8/18-4 C imponerar med eco!efficiency-läge, ångfunktion, ergonomi och användarvänlighet. Den kraftfulla vattenkylda 4-poliga motorn driver en robust axialpump med tre keramiska kolvar för att generera högt tryck. Den ergonomiska EASY!Force Advanced högtryckspistolen är utrustad med servojustering för enkel kontroll av tryck och vattenflöde, patenterad munstycksteknik och EASY!Lock-snabbkopplingar för smidigare arbete. Soft Damping System (SDS) minskar vibrationer och ökar användarkomforten. Hetvattentekniken löser effektivt upp fett och smörjmedel och minskar behovet av rengöringsmedel, som doseras exakt från en 15,5-liters tank. HDS 8/18-4 C är underhållsvänlig och utvecklad för daglig användning under tuffa förhållanden. Den är utrustad med avkalkningsfunktion, ett vattenfilter och en säkerhetsventil för att skydda maskintekniken. Det robusta chassit ger stöttålighet, medan stora hjul och ett styrhjul/castor säkerställer hög manövrerbarhet. Maskinen har även integrerade förvaringsmöjligheter för tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Hög effektivitet
- eco!efficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning.
- Minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med 20%.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
Tillförlitlig
- Avhärdare för att skydda värmeslingan mot förkalkning.
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Förvaringskrokar till elsladd och högtrycksslang.
- Integrerad spolrörshållare för enkel transport.
Dosering av rengöringsmedel
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
- Stor tanköppning med påfyllningsrör.
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Enkel manövrering vid hinder, t ex trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Enkel hantering med ett reglage.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|300 - 800
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tryck (bar)
|220
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Effekt (kW)
|6
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,2
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|4,2
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|025
|Bränsletank (l)
|15
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|119,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|131,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- SDS-System
- Start-/stoppautomatik
Videos
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem