HDS 10/21-4 St är en stationär hetvattentvätt med oljepanna som levererar extra högt tryck: upp till 210 bar gör även det mest envisa smutsen lätt att ta bort. Den 4-poliga, lågvarviga elektriska motorn genererar hög effekt för krävande kontinuerlig användning. Den robusta vevaxelpumpen med brons cylinderhuvud levererar upp till 1000 liter vatten per timme. Vattentanken har inbyggt kalkskydd och ett vattenfilter för att skydda pumpen. Tvättmedlet tas upp och doseras exakt via en ventil, och en indikator visar när tvättmedlet börjar ta slut. Elektronisk övervakning av oljepannan och den övergripande tekniken säkerställer hög driftssäkerhet. En intuitiv rotationsomkopplare eller valfri fjärrkontroll gör driften enkel, och service- och underhållsarbete är också användarvänligt. Med ett brett utbud av tillbehör som finns tillgängliga kan HDS 10/21-4 St anpassas för att passa ett stort antal rengöringsuppgifter. Maskinen kan kompletteras med manometer och timräknare, en andra doseringsenhet för tvättmedel samt ett tryckavlastningssystem.