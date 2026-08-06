Högtryckstvätt HDS 10/21 -4 St EU-I
Excellens under tryck: HDS 10/21-4 St stationär hetvattentvätt med oljepanna är designad för kontinuerlig användning i tuffa applikationer och rengör med ett tryck på upp till 210 bar.
HDS 10/21-4 St är en stationär hetvattentvätt med oljepanna som levererar extra högt tryck: upp till 210 bar gör även det mest envisa smutsen lätt att ta bort. Den 4-poliga, lågvarviga elektriska motorn genererar hög effekt för krävande kontinuerlig användning. Den robusta vevaxelpumpen med brons cylinderhuvud levererar upp till 1000 liter vatten per timme. Vattentanken har inbyggt kalkskydd och ett vattenfilter för att skydda pumpen. Tvättmedlet tas upp och doseras exakt via en ventil, och en indikator visar när tvättmedlet börjar ta slut. Elektronisk övervakning av oljepannan och den övergripande tekniken säkerställer hög driftssäkerhet. En intuitiv rotationsomkopplare eller valfri fjärrkontroll gör driften enkel, och service- och underhållsarbete är också användarvänligt. Med ett brett utbud av tillbehör som finns tillgängliga kan HDS 10/21-4 St anpassas för att passa ett stort antal rengöringsuppgifter. Maskinen kan kompletteras med manometer och timräknare, en andra doseringsenhet för tvättmedel samt ett tryckavlastningssystem.
Egenskaper och fördelar
Högpresterande vevaxelpump
- Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd
- Synnerligen robust och med väldigt lång driftslängd
- Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning.
Vattenkyld 4-polig elektrisk motor (olja)
- Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
- 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd.
- För hög nivå av resultat med låga underhållskostnader.
Effektiv brännarteknik
- Högpresterande brännare med upprättstående värmeslinga och konstant tändning utan explosionsartad förbränning.
- Med beprövad och effektiv brännarteknik från Kärcher för låg bränsleförbrukning.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
- Automatiskt under- och överspänningsskydd.
Utrustning av hög kvalitet
- Keminloppssystem med doseringsventil och tomindikator ingår som standard
Enkel och bekväm användning
- Ett reglage för alla funktioner. Enkel att lära sig och att använda.
- Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inlärning
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Enkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter
- Omfattande servicenätverk med högutbildade tekniker
Mycket flexibel
- Kan styras med fjärrkontroll som alternativ.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Arbetstryck (bar)
|210
|Max. tryck (bar)
|235
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 30
|Effekt (kW)
|8
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|6,5
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Skydd (A)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|160
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|170
|Mått (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Följande ingår
- Flammövervakning
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för fjärrstyrning
- Powermunstycke
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
Standardutrustning
- Oljesticka
- Oljenivåmätare
- Förberedd för keminlopp
- RM1-dosering
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Vattenkyld motor
Användningsområden
- Lämplig för rengöring av maskiner och fordon.
- För rengöringsuppgifter inom livsmedels och kemikalieindustri
- Idealisk för diverse behov inom transport och logistiksektorn
- Lantbruk
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- Byggnadsentreprenörer
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk