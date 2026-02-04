Högtryckstvätt HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS-E 8/16-4 M 12 KW är en hetvattentvätt med 4-polig elektrisk motor som är perfekt när avgaser är förbjudna. Eco-läget gör maskinen både effektiv, ekonomisk och miljövänlig. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.
Den innovativa eluppvärmda hetvattentvätten HDS E 8/16-4M har hög energieffektivitet och exceptionellt hög drifttemperatur. Tack vare pannans innovativa isolering tillverkad av ett specialskum minskar enhetens strömförbrukning drastiskt i standby-läget. Detta möjliggör en energibesparing på upp till 40 %. Läget eco!efficiency växlar automatiskt över enheten till det högeffektiva 60 °C-läget, vilket sparar in på värdefulla resurser. Den extrahöga drifttemperaturen på max. 85 °C är särskilt värdefull på fett- och oljefläckar, där en temperatur på upp till 80 °C, tack vare Servokontroll kan upprätthållas under konstant drift. En ultrasnabb uppvärmningsanordning ger kort förvärmningstid. Hetvattentvätten kan användas på alla platser där avgaser är icke önskvärda eller förbjudna, t.ex. inom livsmedelsproduktion, på sjukhus, i storkök eller industrianläggningar. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.
Egenskaper och fördelar
Mycket energisnål
- Högeffektivt isoleringsmaterial som sparar upp till 40 % energi i standby-läge.
- Unikt eco!efficiency-läge
Hög arbetstemperatur
- Stor hetvattentank (max. 85°C)
- Upp till 30 °C vid kontinuerlig drift
Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.
- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Servo Control
- För avsevärt högre vattentemperatur till tillbehören.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|300 - 760
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 30 - Max. 85
|Effekt (kW)
|17,5
|Elkabel (m)
|5
|Värmeeffekt (kW)
|12
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|119,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|130,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Elektrisk uppvärmning för avgasfri användning
- Kontrollpanel med indikationslampor
- Start-/stoppautomatik
- 2 rengöringsmedelstankar
- Servo Control
Användningsområden
- Eluppvärmd hetvattentvätt för avgasfri drift inomhus