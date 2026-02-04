Högtryckstvätt HD 16/15-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus är en högtryckstvättmed extremt högt vattenflöde på 1600l/tim som snabbt avlägsnar hårt sittande smuts. Kommer med robust rörformig stålbur, punkteringsfria däck, praktiska lyftpunkter för användning av kran samt tillbehörsfack. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Rotojet ingår.
HD 25/15-4 Cage Plus kallvattenstvätt drivs med 3-fas och är en mobil maskin för mycket vattenintensiva rengöringsarbeten inom jordbruks- och byggnadssektorn. Den har en vevaxelpump med hög vattengenomströmning på upp till 1 600 l/tim för överlägsen rengöringsprestanda. Maskinen är lämplig för extrem smuts i stora stall eller stenbrott, vid stenkrossanläggningar samt vid markarbeten eller schaktning bland annat för att den har pneumatiska däck för enkel manövreringsförmåga och användning på ojämnt underlag. HD 16/15-4 Cage Plus är avsedd för daglig användning under krävande förhållanden.Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. Dessutom ingår rotojetmunstycke.
Egenskaper och fördelar
StålramRobust, rörformad yttre ram. Integrerad lyftpunkt för användning av kran och förvaringsutrymme för tillbehör. Skyddar maskinen mot skador
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.Skydd mot läckage. Överspänning och underspänningsskydd. Skydd mot tvåfas kortslutning.
För de svåraste rengöringsarbetenaHög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck. Stort vattenfilter som skyddar motorn.
Slitstark och robust
- Extra stora vevaxlar och vevstakar med robusta kullager.
- Robust mässingstopplock och keramiska kolvar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1600
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tryck (bar/MPa)
|190 / 19
|Effekt (kW)
|7,5
|Elkabel (m)
|5
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|106,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|116
|Mått (L × B × H) (mm)
|957 x 686 x 1080
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Spolrör i rostfritt stål: 1050 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksspolrör
- Servo Control
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
- Steglös tryck- och vattenreglering
Användningsområden
- Intensiv högtrycksrengöring för extrem nedsmutsning inom jordbruk och byggindustri.