HD 25/15-4 Cage Plus kallvattenstvätt drivs med 3-fas och är en mobil maskin för mycket vattenintensiva rengöringsarbeten inom jordbruks- och byggnadssektorn. Den har en vevaxelpump med hög vattengenomströmning på upp till 1 600 l/tim för överlägsen rengöringsprestanda. Maskinen är lämplig för extrem smuts i stora stall eller stenbrott, vid stenkrossanläggningar samt vid markarbeten eller schaktning bland annat för att den har pneumatiska däck för enkel manövreringsförmåga och användning på ojämnt underlag. HD 16/15-4 Cage Plus är avsedd för daglig användning under krävande förhållanden.Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd. Dessutom ingår rotojetmunstycke.