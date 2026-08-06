Tack vare den inbyggda slangvindan är högtrycksslangen på den kraftfulla, mobila högtryckstvätten HD 7/17 MX enastående enkel att hantera. Och det är lika lätt att komma åt de servicerelaterade komponenterna, medan tillbehör som roterande munstycke, ytrengörare och skummunstycke (tillval) enkelt förvaras direkt på maskinen för säker transport. Trefasmotorn med tryckvakt och nyutvecklad pumpteknik ger upp till 20 % högre effektivitet och rengöringsprestanda. Den automatiska tryckavlastningsfunktionen, som är standard, skyddar högtryckskomponenterna mot belastningar i standbyläge. I den övriga standardutrustningen ingår EASY!Force-högtrycksspolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekylkraft för att helt eliminera den kraft som användaren behöver för att hålla emot. Här ingår även EASY!Lock-snabbkopplingar som gör hanteringen fem gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd. HD 7/17 MX kan användas både stående och liggande.