Högtryckstvätt HD 7/17 MXA Plus
Mobila HD 7/17 MX har ett arbetstryck på 170 bar, en trecylindrig axialkolvpump och en standardslangvinda för daglig användning med imponerande prestanda. Servicevänlig maskinkonstruktion.
Tack vare den inbyggda slangvindan är högtrycksslangen på den kraftfulla, mobila högtryckstvätten HD 7/17 MX enastående enkel att hantera. Och det är lika lätt att komma åt de servicerelaterade komponenterna, medan tillbehör som roterande munstycke, ytrengörare och skummunstycke (tillval) enkelt förvaras direkt på maskinen för säker transport. Trefasmotorn med tryckvakt och nyutvecklad pumpteknik ger upp till 20 % högre effektivitet och rengöringsprestanda. Den automatiska tryckavlastningsfunktionen, som är standard, skyddar högtryckskomponenterna mot belastningar i standbyläge. I den övriga standardutrustningen ingår EASY!Force-högtrycksspolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekylkraft för att helt eliminera den kraft som användaren behöver för att hålla emot. Här ingår även EASY!Lock-snabbkopplingar som gör hanteringen fem gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar utan att kompromissa med vare sig robusthet eller livslängd. HD 7/17 MX kan användas både stående och liggande.
Egenskaper och fördelar
Fjäderdriven automatisk slangvinda
- Maximal komfort vid hantering av högtrycksslangen.
- Gör uppställningstiden kort tack vare snabb in- och utlindning.
- Snubbelrisk undviks vilket ökar säkerheten vid användning.
Extra ställning
- Ökar maskinens uppställningsyta.
- Förbättrar lutningsstabiliteten när den används upprätt.
Utrustning av hög kvalitet
- Automatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd.
- Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor.
- Topplock i mässing av hög kvalitet.
Smart förvaring av tillbehör
- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytrengörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.
Utmärkt mobilitet
- Skjuthandtaget kan dras in med en knapptryckning, vilket ökar maskinens kompakthet och minskar utrymmesbehovet.
- Problemfri förvaring i servicefordon.
- Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Flexibel användning
- Konstruerad för stående och liggande drift.
- Maximal stabilitet i horisontell drift då hjulen inte rör vid marken.
Enkel service
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Effektiva och tidsbesparande lösningar
- Smidigt EASY!Force-spolhandtag.
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|700
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tryck (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Effekt (kW)
|4,2
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|37,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|41
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
- Rotojetmunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Flex
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- ANTI!Twist
- Start-/stoppautomatik
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Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri