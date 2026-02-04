Högtryckstvätt HDS 10/21-4 M
Användarvänlig, kraftfull hetvattenhögtryckstvätt med 4-polig, vattenkyld elektrisk motor, ekonomiskt eco!efficiency-läge och 2 rengöringsmedelsstankar.
HDS 10/21-4 M är en av de mest kraftfulla hetvattenhögtryckstvättarna i mellanklassen och imponerar också med sin sofistikerade ergonomi och höga grad av användarvänlighet. Dess lågvarviga, 4-poliga och vattenkylda elektriska motor, den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump och det ekonomiska eco!efficiency-läget säkerställer samtidigt maximal prestanda och pålitlig, ekonomisk drift. Den energisnåla EASY!Force pistolen med servokontroll och 1050 millimeter långt spolrör med patenterad munstycksteknik samt EASY!Lock snabbkopplingsfästen ingår också som standard för bekvämt, uthålligt och tidsbesparande arbete. Många andra utrustnings- och prestandadetaljer är också imponerande, som den optimerade brännartekniken, de två rengöringsmedelstankarna, det bekväma mobilitetskonceptet, den omfattande säkerhetstekniken, den enkla driften med endast en knapp eller de smarta tillbehörsförvaringsalternativen.
Egenskaper och fördelar
Hög effektivitetI eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Stort utbud av tillbehör med EASY!LockEASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Maximal effektivitetHögeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik 4-polig elektrisk motor Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
- Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel
- Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Dosering av rengöringsmedel
- Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Ett vrede för alla funktioner
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1000
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Effekt (kW)
|8
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|7,3
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (kg/h)
|5,8
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|160,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|170,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Longlife
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 400 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Funktion för rengöringsmedel: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på från utsidan
- Kontrollpanel med indikationslampor
- Start-/stoppautomatik
- Fasvändarkontakt (trefas)
- 2 rengöringsmedelstankar
- Torrgångsskydd
Videos
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem