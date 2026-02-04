HDS 10/21-4 M är en av de mest kraftfulla hetvattenhögtryckstvättarna i mellanklassen och imponerar också med sin sofistikerade ergonomi och höga grad av användarvänlighet. Dess lågvarviga, 4-poliga och vattenkylda elektriska motor, den robusta 3-kolvs axialpumpen med keramisk kolvpump och det ekonomiska eco!efficiency-läget säkerställer samtidigt maximal prestanda och pålitlig, ekonomisk drift. Den energisnåla EASY!Force pistolen med servokontroll och 1050 millimeter långt spolrör med patenterad munstycksteknik samt EASY!Lock snabbkopplingsfästen ingår också som standard för bekvämt, uthålligt och tidsbesparande arbete. Många andra utrustnings- och prestandadetaljer är också imponerande, som den optimerade brännartekniken, de två rengöringsmedelstankarna, det bekväma mobilitetskonceptet, den omfattande säkerhetstekniken, den enkla driften med endast en knapp eller de smarta tillbehörsförvaringsalternativen.