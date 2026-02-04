Utrustad som standard med högkvalitativa komponenter, såsom vattenkyld, lågvarvig, 4-polig elmotor, samt en robust 3-kolvsaxialpump med keramisk kolvpelare, imponerar HDS 12/18-4 S hetvatten högtryckstvätt från Kärcher med hög tillförlitlighet. Dessutom inspirerar maskinen från Superklassen användare med enkel hantering tack vare intuitiv enknappsdrift, ergonomisk förvaring av tillbehör och det energisparande EASY!Force Advanced HP-handtaget med 1050 millimeter lång sprutlans och servostyrning. Två tvättmedelstankar med exakta doseringsalternativ, det ekonomiska eco!efficiency-läget och den optimerade brännartekniken möjliggör mycket ekonomiska rengöringsapplikationer. Beprövad säkerhetsteknik med vattenfilter, säkerhetsventil, SDS-slang och väl genomtänkta avkalkningsalternativ skyddar också effektivt komponenter och säkerställer hög tillgänglighet och lång livslängd på maskinen.