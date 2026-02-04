Högtryckstvätt HDS 12/18-4 S
Hetvattentvätt i Kärchers Superklass med vattenkyld, lågvarvig, 4-polig elmotor, robust 3-kolvsaxialpump och 2 tvättmedelstankar.
Utrustad som standard med högkvalitativa komponenter, såsom vattenkyld, lågvarvig, 4-polig elmotor, samt en robust 3-kolvsaxialpump med keramisk kolvpelare, imponerar HDS 12/18-4 S hetvatten högtryckstvätt från Kärcher med hög tillförlitlighet. Dessutom inspirerar maskinen från Superklassen användare med enkel hantering tack vare intuitiv enknappsdrift, ergonomisk förvaring av tillbehör och det energisparande EASY!Force Advanced HP-handtaget med 1050 millimeter lång sprutlans och servostyrning. Två tvättmedelstankar med exakta doseringsalternativ, det ekonomiska eco!efficiency-läget och den optimerade brännartekniken möjliggör mycket ekonomiska rengöringsapplikationer. Beprövad säkerhetsteknik med vattenfilter, säkerhetsventil, SDS-slang och väl genomtänkta avkalkningsalternativ skyddar också effektivt komponenter och säkerställer hög tillgänglighet och lång livslängd på maskinen.
Egenskaper och fördelar
Hög effektivitetI eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Maximal effektivitetHögeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik 4-polig elektrisk motor Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinenInbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Driftsäkerhet
- Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
- Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
- Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
- Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Dosering av rengöringsmedel
- Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
Mobilitet
- Ny design med stora hjul.
- Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
- Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
- Ett vrede för alla funktioner
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 1200
|Arbetstryck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 155
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|7,7
|Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (g/h)
|6,1
|Effekt (kW)
|8
|Elkabel (m)
|5
|Bränsletank (l)
|25
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|190
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|199,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens typ: Longlife
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 400 bar
- Sprutlans: 1050 mm
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
- För två operatörer (tillval)
- Fasvändarkontakt (trefas)
- SDS-System
- 2 rengöringsmedelstankar
- Torrgångsskydd
Videos
Användningsområden
- Fordonsrengöring
- Utrustning och maskinrengöring
- Verkstadsrengöring
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av servicestationer
- Fasadrengöring
- Rengöring av simbassänger
- Rengöring av sporthallar
- Rengöring av produktionsprocesser
- Rengöring av produktionssystem