Högtryckstvätt HDS 12/18-4 S

Hetvattentvätt i Kärchers Superklass med vattenkyld, lågvarvig, 4-polig elmotor, robust 3-kolvsaxialpump och 2 tvättmedelstankar.

Utrustad som standard med högkvalitativa komponenter, såsom vattenkyld, lågvarvig, 4-polig elmotor, samt en robust 3-kolvsaxialpump med keramisk kolvpelare, imponerar HDS 12/18-4 S hetvatten högtryckstvätt från Kärcher med hög tillförlitlighet. Dessutom inspirerar maskinen från Superklassen användare med enkel hantering tack vare intuitiv enknappsdrift, ergonomisk förvaring av tillbehör och det energisparande EASY!Force Advanced HP-handtaget med 1050 millimeter lång sprutlans och servostyrning. Två tvättmedelstankar med exakta doseringsalternativ, det ekonomiska eco!efficiency-läget och den optimerade brännartekniken möjliggör mycket ekonomiska rengöringsapplikationer. Beprövad säkerhetsteknik med vattenfilter, säkerhetsventil, SDS-slang och väl genomtänkta avkalkningsalternativ skyddar också effektivt komponenter och säkerställer hög tillgänglighet och lång livslängd på maskinen.

Egenskaper och fördelar
Hög effektivitet
Hög effektivitet
I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde. Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.
Maximal effektivitet
Maximal effektivitet
Högeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik 4-polig elektrisk motor Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Högtryckstvätt HDS 12/18-4 S: Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
Många förvaringsmöjligheter för tillbehör integrerade i maskinen
Inbyggd förvaring för ett stort antal tillbehör. Inkluderar två krokar för sugslang samt strömkabel Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.
Driftsäkerhet
  • Lätt tillgängligt vattenfilter skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet
  • Säkerhetsventiler samt skydd för vatten eller bränslebrist säkerställer driftssäkerhet på maskinen
  • SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötar i högtryckssystemet.
Stort utbud av tillbehör med EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced för arbete utan ansträning från att greppa handtaget
  • Tryck och flöde på vattnet kan justeras med Servo Control reglaget som sitter mellan lansen och pistolen
  • Roterande 1050mm lans i rostfritt stål
Dosering av rengöringsmedel
  • Enkel växling av rengöringsmedel mellan tank 1 och 2.
  • Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.
Mobilitet
  • Ny design med stora hjul.
  • Användarvänlig med låg tyngdpunkt och stora hjul för att lätt komma över trappsteg och trottoarkanter.
  • Tryckhandtag för enkel transport och manövrerbarhet.
Användarvänliga reglage
  • Ett vrede för alla funktioner
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 500 - 1200
Arbetstryck (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (inmatning 12° C) (°C) min. 80 - Max. 155
Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h) 7,7
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet (g/h) 6,1
Effekt (kW) 8
Elkabel (m) 5
Bränsletank (l) 25
Vikt (med tillbehör) (kg) 190
Vikt inkl. förpackning (kg) 199,9
Mått (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Följande ingår

  • Spolhandtag: EASY!Force Advanced
  • Högtrycksslangens längd: 10 m
  • Högtrycksslangens typ: Longlife
  • Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 400 bar
  • Sprutlans: 1050 mm
  • Powermunstycke
  • Servo Control

Standardutrustning

  • Start-/stoppautomatik
  • För två operatörer (tillval)
  • Fasvändarkontakt (trefas)
  • SDS-System
  • 2 rengöringsmedelstankar
  • Torrgångsskydd
Videos
Användningsområden
  • Fordonsrengöring
  • Utrustning och maskinrengöring
  • Verkstadsrengöring
  • Rengöring av utomhusområden
  • Rengöring av servicestationer
  • Fasadrengöring
  • Rengöring av simbassänger
  • Rengöring av sporthallar
  • Rengöring av produktionsprocesser
  • Rengöring av produktionssystem
Tillbehör
Rengöringsmedel