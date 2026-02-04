Högtryckstvätt HDS 1000 Be
Hetvattentvätt med förbränningsmotor för professionell användning där det inte finns någon strömanslutning. Optimal rengöringskraft. Maskinen har flottörtank, avkalkningsskydd, oljenivåindikator, och steglös tryck- och vattenmängdsreglering. Elektrisk och manuell start.
Kraftfull hetvattentvätt med robust 4-takts bensinmotor och elstart, för användning oavsett tillgång till strömförsörjning. Alla komponenter sitter i en kraftig stålrörsram som ger ett ordentligt skydd vid tuffa arbetsuppgifter. Ramen är specialutformad för att kunna lyftas med kran eller gaffeltruck. Motorn är försedd med automatisk varvtalsreducering som sänker ljudnivån vid arbetsuppehåll och väsentligt förlänger högtryckstvättens livslängd. Elstarten av standardtyp gör startproceduren bekvämare. Hög materialkvalitet i högtryckspumpen, dvs. mässingstopplock, ventiler i rostfritt stål, rostfria stålkolvar pläterade med nickel-krom, bidrar till att garantera lång livslängd och överlägsna driftegenskaper. En övertrycksventil, integrerad reglering av tryck- och vattengenomströmning samt ångläge gör att prestandan kan optimeras för olika rengöringsuppgifter. Högprestandabrännaren med upprättstående värmeslinga och knackningsfri, konstant tändning med steglös inställning mellan 30 °C och 98 °C. Säkerhetsfunktioner som oljenivåvakt, säkerhetsventiler, torrgångsskydd och bränslenivågivare bidrar till att skydda maskinen under dagens tuffa driftförhållanden. Flottörtanken med integrerat avkalkningsskydd isolerar enheten effektivt från dricksvattennätet och skyddar alla komponenter som kommer i kontakt med vatten från kalk och andra avlagringar.
Egenskaper och fördelar
Optimal användarvänlighetAutomatiskt brännarstopp vid låg vattennivå, överhettningsskydd. Ergonomiskt utformat Easy Press spolhandtag för enkel användning.
Maximal prestandaHögpresterande brännare med upprättstående värmeslinga och konstant tändning utan explosionsartad förbränning. För rengöring av hårt sittande smuts. Två integrerade diesel- och bensintankar tillåter långa arbetstider.
Kraftfull bensinmotorUppfyller kraven i avgasutsläppsnormen EU STEG V. Enkel start med elstart
Användarvänlig drift
- Varvtalen minskas automatiskt i standby-läge. Detta skyddar motorn och sparar energi.
- Tack vare den robusta rörformiga stålramen är kranlastning möjlig.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|450 - 900
|Arbetstryck (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|min. 80 - Max. 98
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,6
|Bränsletank (l)
|34
|Bränsle
|Bensin / diesel
|Drivning
|Bensin
|Motorfabrikat
|Honda
|Motortyp
|GX 390
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|175,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|181,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Följande ingår
- Spolhandtag: EASY!Force Advanced
- Powermunstycke
- Servo Control
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 15 m
- Högtrycksslangens typ: Premiumkvalitet
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Skyddsram
- Elstart
- Robust stålram för lyft med kran