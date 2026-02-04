Kraftfull hetvattentvätt med robust 4-takts bensinmotor och elstart, för användning oavsett tillgång till strömförsörjning. Alla komponenter sitter i en kraftig stålrörsram som ger ett ordentligt skydd vid tuffa arbetsuppgifter. Ramen är specialutformad för att kunna lyftas med kran eller gaffeltruck. Motorn är försedd med automatisk varvtalsreducering som sänker ljudnivån vid arbetsuppehåll och väsentligt förlänger högtryckstvättens livslängd. Elstarten av standardtyp gör startproceduren bekvämare. Hög materialkvalitet i högtryckspumpen, dvs. mässingstopplock, ventiler i rostfritt stål, rostfria stålkolvar pläterade med nickel-krom, bidrar till att garantera lång livslängd och överlägsna driftegenskaper. En övertrycksventil, integrerad reglering av tryck- och vattengenomströmning samt ångläge gör att prestandan kan optimeras för olika rengöringsuppgifter. Högprestandabrännaren med upprättstående värmeslinga och knackningsfri, konstant tändning med steglös inställning mellan 30 °C och 98 °C. Säkerhetsfunktioner som oljenivåvakt, säkerhetsventiler, torrgångsskydd och bränslenivågivare bidrar till att skydda maskinen under dagens tuffa driftförhållanden. Flottörtanken med integrerat avkalkningsskydd isolerar enheten effektivt från dricksvattennätet och skyddar alla komponenter som kommer i kontakt med vatten från kalk och andra avlagringar.