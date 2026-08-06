Högtryckstvätt HD 13/18-4 S ST Classic
Utvecklad för tuff, stationär kontinuerlig användning och optimalt resultat: HD 13/18-4 S St Classic högtryckstvätt för kallt vatten. Mycket enkel installation, underhåll och drift.
Ultralätt att använda, utformad för hållbarhet och idealisk för tuff, stationär kontinuerlig användning: HD 13/18-4 S St. Classic högtryckstvätt för kallt vatten från Kärcher. Maskinens 8,8 kW motorutgång producerar upp till 180 bars arbetstryck och levererar en timmesflödeshastighet på 1300 liter. Pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och power nozzle ingår som standard - alla med våra innovativa EASY!Lock snabba kopplingar för hastighet och enkelhet. Den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylindrehuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning säkerställer maximal tillförlitlighet för konsekvent och långvarig drift. Ett vattenfilter, enkelt att rengöra, ger effektivt skydd mot smuts som kommer in i pumpen. Rutinservice och underhållsuppgifter på HD 13/18-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull och robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och kolvar med keramiska sidorHög effektivitet och utförandegrad Lång livstid med låga underhållskostnader Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur
Robust, stationärt chassiEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Stabil stålrörsram som skyddar alla komponenter. Integrerad tillbehörsförvaring
Classic tillbehör med EASY!Lock kopplingarSnabb och enkel uppackning samt montering och lätt att byta tillbehör Robusta och hållbara tillbehör Användarvänlig
4-polig lågvarvsmotor med luftkylning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar
- Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
- Byggd för att hålla, mycket pålitlig.
- För hög nivå av resultat med låga underhållskostnader.
Tydlig maskindesign
- Stort vattenfilter som skyddar motorn
- Tryck och vattenflöde kan justeras direkt på själva pumpen
- Fyllnadsnivå och kvalitet på olja kan enkelt kontrolleras genom inspektionsfönstret samt med doppstickan
Enkel att använda och underhålla
- Integrerat vattenfilter kan avlägsnas och rengöras utan verktyg
- Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
- Enkel manövrering
Mycket flexibel
- Stort utbud av tillbehör för alla typer av applikationer
- Det omfattande tillbehörssortimentet ger ergonomiska och ekonomiska rengöringslösningar för en mängd olika tillämpningar.
- Enkelt installation
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|700 - 1300
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|50 - 180
|Max. tryck (bar)
|240
|Effekt (kW)
|8,8
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|072
|Vattentillopp
|1″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|48,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|54,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Följande ingår
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 8, 315 bar
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Oljenivåmätare
- Mässingpump
Användningsområden
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Idealisk för bilhallar, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- Idealisk för diverse behov inom transport och logistiksektorn
- Industri
- Lantbruk