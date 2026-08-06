Ultralätt att använda, utformad för hållbarhet och idealisk för tuff, stationär kontinuerlig användning: HD 13/18-4 S St. Classic högtryckstvätt för kallt vatten från Kärcher. Maskinens 8,8 kW motorutgång producerar upp till 180 bars arbetstryck och levererar en timmesflödeshastighet på 1300 liter. Pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och power nozzle ingår som standard - alla med våra innovativa EASY!Lock snabba kopplingar för hastighet och enkelhet. Den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylindrehuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning säkerställer maximal tillförlitlighet för konsekvent och långvarig drift. Ett vattenfilter, enkelt att rengöra, ger effektivt skydd mot smuts som kommer in i pumpen. Rutinservice och underhållsuppgifter på HD 13/18-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.