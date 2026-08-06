HDS 8/18-4 St är en stationär hetvattentvätt med oljepanna och premiumutrustning, designad för kontinuerlig användning i tuffa applikationer. Den 4-poliga, lågvarviga elektriska motorn genererar hög effekt. Den robusta vevaxelpumpen med brons cylinderhuvud genererar högt tryck och levererar stora mängder hetvatten. Ett stort vattenfilter skyddar pumpen från smutspartiklar. Den integrerade vattentanken har kalkskydd. Tvättmedlet tas upp och doseras exakt av en ventil, och en indikator visar när tvättmedlet börjar ta slut. Elektronisk övervakning av oljepannan och den övergripande tekniken säkerställer hög driftssäkerhet. En intuitiv rotationsomkopplare eller valfri fjärrkontroll gör driften enkel, och service- och underhållsarbete är också användarvänligt. Med ett brett utbud av tillbehör som finns tillgängliga kan HDS 8/18-4 St anpassas för att passa ett stort antal rengöringsuppgifter. Maskinen kan kompletteras med manometer och timräknare, en andra doseringsenhet för tvättmedel samt ett tryckavlastningssystem.