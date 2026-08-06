Högtryckstvätt HDS 8/18 -4 St EU-I
Tufft kontinuerligt användning, hållbar design: HDS 8/18-4 St stationär hetvattentvätt med oljepanna utför pålitligt krävande rengöringsuppgifter.
HDS 8/18-4 St är en stationär hetvattentvätt med oljepanna och premiumutrustning, designad för kontinuerlig användning i tuffa applikationer. Den 4-poliga, lågvarviga elektriska motorn genererar hög effekt. Den robusta vevaxelpumpen med brons cylinderhuvud genererar högt tryck och levererar stora mängder hetvatten. Ett stort vattenfilter skyddar pumpen från smutspartiklar. Den integrerade vattentanken har kalkskydd. Tvättmedlet tas upp och doseras exakt av en ventil, och en indikator visar när tvättmedlet börjar ta slut. Elektronisk övervakning av oljepannan och den övergripande tekniken säkerställer hög driftssäkerhet. En intuitiv rotationsomkopplare eller valfri fjärrkontroll gör driften enkel, och service- och underhållsarbete är också användarvänligt. Med ett brett utbud av tillbehör som finns tillgängliga kan HDS 8/18-4 St anpassas för att passa ett stort antal rengöringsuppgifter. Maskinen kan kompletteras med manometer och timräknare, en andra doseringsenhet för tvättmedel samt ett tryckavlastningssystem.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitet
Vattenkyld 4-polig elektrisk motor (olja)
- 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd.
- Vattenkyld motor för hög prestanda och hållbarhet.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Automatisk avstängning vid läckage eller fasfel.
- Automatisk avstängning vid för lågt eller för högt volttal
Användarvänlig
- Bara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningstider.
- Enkelt koncept med självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel.
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Enkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter
- Omfattande servicenätverk med högutbildade tekniker
Mycket flexibel
- Kan styras med fjärrkontroll som alternativ.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|500 - 800
|Arbetstryck (bar)
|180
|Max. tryck (bar)
|215
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 30
|Effekt (kW)
|5,5
|Förbrukning av eldningsolja, full belastning (kg/h)
|5,1
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|1″
|antal samtidiga användare
|1
|Mobil
|Stationär
|Skydd (A)
|16
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|160
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|170
|Mått (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Följande ingår
- Flammövervakning
- Förberedd för Servo Control
- Förberedd för fjärrstyrning
- Powermunstycke
- Funktion för rengöringsmedel: Sugning
Standardutrustning
- Oljesticka
- Oljenivåmätare
- Förberedd för keminlopp
- RM1-dosering
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Vattenkyld motor
Användningsområden
- Lämplig för rengöring av maskiner och fordon.
- Idealisk för diverse behov inom transport och logistiksektorn
- För användning ibland annat produktionsmiljö, logistik, tyngre industri och lager
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Lämplig för industriella miljöer, t.ex. rengöring av produktionsanläggningar
- Byggnadsentreprenörer
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk