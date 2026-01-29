HDS 5/15 UX, en upprättstående hetvattenstvätt med låg vikt, kompakta mått samt enkel lastning och transport då den går att transportera liggandes, 500 l/tim och 150 bar, 15 meter slang på vinda. Tar minimal plats vid förvaring. Stora hjul och ett ergonomiskt utformat körhandtag garanterar en enastående manövreringsförmåga och mobilitet, även på svåra ytor. Denna enfasenhet har luftkyld 2-polig elmotor. 3-cylindrig axialkolvpump med härdade kolvar i rostfritt stål. Kemdosering i lågtrycksläge. En tryckställare stänger automatiskt av motorn när avtryckaren på spolhandtaget släpps och ökar maskinens livslängd. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande användarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.