Den nyligen framtagna trecylindrig axialkolvpump med kolvar av härdat rostfritt stål är kärnan i vår kraftfulla 6/15 M PU motor-/pumpenhet med växelströmsmotor. Den ger upp till 20 % högre energieffektivitet och rengöringsprestanda, garanterar en lång livslängd och säkerställer ett arbetstryck på 150 bar. För att skydda pumpen integreras ett fint vattenfilter som tillförlitligt ta bort smutspartiklar från det återvunna vattnet. Den automatiska tryckavlastningsfunktionen skyddar även pumpen och andra högtryckskomponenter från möjliga belastningar vid väntedrift. Dessutom har mellanklassmaskinen en extremt service- och användarvänlig utformning, vilket innebär att alla viktiga komponenter är lätt åtkomliga. Vare sig det används i en vertikal eller horisontell position: ett smart trepunktsstöd på baksidan av maskinen säkerställer enkel vertikal montering på väggar (eller horisontellt som en inbyggd maskin).