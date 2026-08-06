Högtryckstvätt HD 6/15 M st
Den kompakta HD 6/15 M PU motor-/pumpenhet för stationär användning, med växelströmsmotor, väggmontering, 600 liter per timme i flödeshastighet och automatisk tryckavlastning.
Den nyligen framtagna trecylindrig axialkolvpump med kolvar av härdat rostfritt stål är kärnan i vår kraftfulla 6/15 M PU motor-/pumpenhet med växelströmsmotor. Den ger upp till 20 % högre energieffektivitet och rengöringsprestanda, garanterar en lång livslängd och säkerställer ett arbetstryck på 150 bar. För att skydda pumpen integreras ett fint vattenfilter som tillförlitligt ta bort smutspartiklar från det återvunna vattnet. Den automatiska tryckavlastningsfunktionen skyddar även pumpen och andra högtryckskomponenter från möjliga belastningar vid väntedrift. Dessutom har mellanklassmaskinen en extremt service- och användarvänlig utformning, vilket innebär att alla viktiga komponenter är lätt åtkomliga. Vare sig det används i en vertikal eller horisontell position: ett smart trepunktsstöd på baksidan av maskinen säkerställer enkel vertikal montering på väggar (eller horisontellt som en inbyggd maskin).
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitetAutomatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Flexibel användningKonstruerad för stående och liggande drift.
Förberedd för stationär användningEnkelt och robust trepunktsfäste för väggmontering på enhetens baksida. Utrymmesbesparande konstruktion. Integrerade förvaringsalternativ minskar uppställningstiden.
Enkel service
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|560
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tryck (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Effekt (kW)
|3,1
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|20,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
Videos
Användningsområden
- Idealisk för byggnadsentreprenörer, hantverkare, leverantörer av byggnadstjänster och lokala myndigheter