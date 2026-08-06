Robust, kraftfull, ultralätt att använda och lämplig för de tuffaste stationära applikationerna: HD 17/15-4 S St. Classic högtryckstvätt för kallt vatten från Kärcher producerar upp till 150 bars arbetstryck från sin 9 kW motorutgång och levererar en flödeshastighet på 1700 liter. Den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylindrehuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning utgör maskinens hjärta och säkerställer konsekvent och långvarig drift. Utöver detta skyddas pumpen effektivt mot smuts av en lättunderhållet vattenfilter. Pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och ett power nozzle medföljer som standard - alla med våra innovativa snabba EASY!Lock-kopplingar för hastighet och enkelhet. Rutinservice och underhållsuppgifter på HD 17/15-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.