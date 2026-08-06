Högtryckstvätt HD 17/15-4 S ST Classic
HD 17/15-4 S St Classic, den stationära högtryckstvätten för kallt vatten, är avsedd för tufft kontinuerligt bruk och optimala rengöringsresultat. Enkel installation, drift och underhåll.
Robust, kraftfull, ultralätt att använda och lämplig för de tuffaste stationära applikationerna: HD 17/15-4 S St. Classic högtryckstvätt för kallt vatten från Kärcher producerar upp till 150 bars arbetstryck från sin 9 kW motorutgång och levererar en flödeshastighet på 1700 liter. Den starka, lättjusterade vevaxelpumpen med sitt högkvalitativa mässingscylindrehuvud och den lågvarviga 4-poliga motorn med automatisk avstängning och luft-/vattenkylning utgör maskinens hjärta och säkerställer konsekvent och långvarig drift. Utöver detta skyddas pumpen effektivt mot smuts av en lättunderhållet vattenfilter. Pistol, lans, 10 meter högtrycksslang och ett power nozzle medföljer som standard - alla med våra innovativa snabba EASY!Lock-kopplingar för hastighet och enkelhet. Rutinservice och underhållsuppgifter på HD 17/15-4 S St Classic kan slutföras lika snabbt som installationen av dess ultrastarka stålram på väggen eller golvet.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull och robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och kolvar med keramiska sidorHög effektivitet och utförandegrad Lång livstid med låga underhållskostnader Med sugfunktion och upp till 60 graders invattentemperatur
Robust, stationärt chassiEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Stabil stålrörsram som skyddar alla komponenter. Integrerad tillbehörsförvaring
Classic tillbehör med EASY!Lock kopplingarSnabb och enkel uppackning samt montering och lätt att byta tillbehör Robusta och hållbara tillbehör Användarvänlig
4-polig lågvarvsmotor med luftkylning, robust pump med kolvar i rostfritt stål och cylinderhuvud i koppar
- Testade och utprovade högkvalitativa Kärcher komponenter garanterar för en lång livslängd.
- Byggd för att hålla, mycket pålitlig.
- För hög nivå av resultat med låga underhållskostnader.
Tydlig maskindesign
- Stort vattenfilter som skyddar motorn
- Tryck och vattenflöde kan justeras direkt på själva pumpen
- Fyllnadsnivå och kvalitet på olja kan enkelt kontrolleras genom inspektionsfönstret samt med doppstickan
Enkel att använda och underhålla
- Integrerat vattenfilter kan avlägsnas och rengöras utan verktyg
- Bra åtkomlighet för enkel service och underhåll
- Enkel manövrering
Mycket flexibel
- Stort utbud av tillbehör för alla typer av applikationer
- Det omfattande tillbehörssortimentet ger ergonomiska och ekonomiska rengöringslösningar för en mängd olika tillämpningar.
- Enkelt installation
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|1000 - 1700
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar)
|100 - 150
|Max. tryck (bar)
|210
|Effekt (kW)
|9
|Elkabel (m)
|5
|Munstycksstorlek
|110
|Vattentillopp
|1″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|61
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|66,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Följande ingår
- Högtrycksslangens längd: 10 m
- Högtrycksslangens specifikation: DN 10, 250 bar
- Sprutlans: 840 mm
- Powermunstycke
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- 4-polig trefasmotor med luft- och vattenkylning
- Start-/stoppautomatik
- Integrerat finmaskigt vattenfilter
- Oljenivåmätare
- Mässingpump
Användningsområden
- Rengöring av djurstall inom lantbruk
- Perfekt för bilhandlare, biluthyrningsföretag och bensinstationer
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Rengöring av traktorer, maskiner och tillbehör inom lantbruk
- Högtrycksrengöring av maskiner och utrustning inom bygg-, jordbruks- och den kommunala sektorn.
- For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
- Idealisk för diverse behov inom transport och logistiksektorn
- Industri
- Lantbruk